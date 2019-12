Isaac & Nora – Veinte años: video, audio, testo e traduzione

Veinte años è una bella canzone cubana, composta da María Teresa Vera, su un testo di Guillermina Aramburu, incisa da Isaac & Nora per la colonna sonora di La Dea Fortuna, pubblicata il 20 dicembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video del brano, disponibile nei digital store dall’11 dicembre 2019. In questa canzone di altri tempi, si parla di un amore finito dopo ben vent’anni…

Come già accennato nell’articolo relativo alla soundtrack del film diretto dal regista turco naturalizzato italiano, Ferzan Özpetek, Isaac e Nora sono due bambini che hanno rispettivamente 11 e 8 anni e che spinti dal padre Nicolas, di origini nord coreane, hanno iniziato a fare musica nonostante la giovane età. La madre è invece la loro cameraman.

Testo e traduzione di Veinte años – Isaac & Nora

¡¿Qué te importa que te ame

si tú no me quieres ya!?!

el amor que ya ha pasado

no se debe recordar.

Fui la ilusión de tu vida

un día lejano ya

hoy represento el pasado

no me puedo conformar

(x2)





Si las cosas que uno quiere

se pudieran alcanzar

¡tú me quisieras lo mismo

que veinte años atrás!

¿Con qué tristeza miramos

un amor que se nos va?

es un pedazo del alma

que se arranca sin piedad.

(x2)





Che t’importa se ti amo

se non mi ami più?

l’amore che è passato

Non dovrebbe essere ricordato.





Sono stata l’illusione della tua vita

un giorno lontano

oggi rappresento il passato

non mi posso accontentare

(X2)

Se le cose si vogliono

si possono realizzare

Tu mi vorresti lo stesso

come venti anni fa!

Con che tristezza osserviamo

un amore che se ne va?

è un pezzo di cuore

che si spezza senza pietà.

(X2)

