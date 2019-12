Sezen Aksu – Aldatıldık: audio, testo e traduzione della canzone utilizzata in La Dea Fortuna

Aldatıldık è una canzone della cantautrice turca Sezen Aksu, inserita nella colonna sonora de La Dea Fortuna, rilasciata il 20 dicembre 2019, vale a dire un giorno dopo l’uscita del film con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della canzone, che l’artista inserì nell’album Demo, pubblicato il 4 dicembre 2018. Scritto dall’interprete e Mehmet Attila Ozdemiroglu, il brano fu inciso per la prima volta nel 1991 da Didar Rengin Özsekban Öngören, in arte Rengin.

Nella pellicola diretta da Ferzan Özpetek, questa bella canzone viene utilizzata nella scena del ballo (vedi primo trailer), che si svolge sul terrazzo di un condominio (nel quale vivono i due fidanzati) della capitale italiana, sito nei pressi della stazione Tiburtina.

Sezen Aksu – Aldatıldık testo e traduzione

Bize neler neler öğrettiler

Sevdalar üstüne

Aldatıldık aldatıldık

Sevda böyle değil

Ne masallar ninniler söylediler

Dünya üstüne

Aldatıldık aldatıldık

Dünya böyle değil

Ufalana ufalana kaç kuşak

Eridik bu yollarda

Kimimiz yerle yeksan

Kimimiz zor ayakta

Ufalana ufalana kaç kuşak

Eridik bu yollarda

Kimimiz yerle yeksan

Kimimiz zor ayakta

Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz

Ayrı diyarlarda

Bize saadet nasip şimdi

Uçuk rüyalarda

Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz

Ayrı diyarlarda

Bize saadet nasip şimdi

Uçuk rüyalarda

Bize neler neler öğrettiler

Sevdalar üstüne

Aldatıldık aldatıldık

Sevda böyle değil

Ne masallar ninniler söylediler

Dünya üstüne

Aldatıldık aldatıldık

Dünya böyle değil

Ufalana ufalana kaç kuşak

Eridik bu yollarda

Kimimiz yerle yeksan

Kimimiz zor ayakta

Ufalana ufalana kaç kuşak

Eridik bu yollarda

Kimimiz yerle yeksan

Kimimiz zor ayakta





Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz

Ayrı diyarlarda

Bize saadet nasip şimdi

Uçuk rüyalarda

Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz

Ayrı diyarlarda

Bize saadet nasip şimdi

Uçuk rüyalarda





Cosa ci hanno insegnato

Sull’amore

siamo stati ingannati, siamo stati ingannati

l’amore non è così.

Quali fiabe e ninne nanne ci hanno raccontato

sul mondo

siamo stati ingannati, siamo stati ingannati

il mondo non è così.

Quante generazioni bruciate

fuse su quelle strade

Alcuni di noi sono distrutti

alcuni di noi a malapena in piedi

Quante generazioni bruciate

fuse su quelle strade

Alcuni di noi sono distrutti

alcuni di noi a malapena in piedi

Siamo come uccelli con le ali spezzate

in terre separate

la felicità destinata a noi

vola nei nostri sogni

Siamo come uccelli con le ali spezzate

in terre separate

la felicità destinata a noi

vola nei nostri sogni





Cosa ci hanno insegnato

Sull’amore

siamo stati ingannati, siamo stati ingannati

l’amore non è così.

Quali fiabe e ninne nanne ci hanno raccontato

sul mondo

siamo stati ingannati, siamo stati ingannati

il mondo non è così.

Quante generazioni bruciate

fuse su quelle strade

Alcuni di noi sono distrutti

alcuni di noi a malapena in piedi

Quante generazioni bruciate

fuse su quelle strade

Alcuni di noi sono distrutti

alcuni di noi a malapena in piedi

Siamo come uccelli con le ali spezzate

in terre separate

la felicità destinata a noi

vola nei nostri sogni

Siamo come uccelli con le ali spezzate

in terre separate

la felicità destinata a noi

vola nei nostri sogni

