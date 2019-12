Holden – Cadiamo insieme: audio e testo del nuovo singolo

Il testo e l’audio di Cadiamo insieme, singolo scritto, composto e interpretato dal rapper e produttore Joseph Carta, in arte Holden, uscito venerdì 13 dicembre 2019.

Dopo lo straordinario successo di Na Na Na, certificato Oro e in vetta alla classifica Viral Italia di Spotify, il giovane artista classe 2000 torna alla ribalta con questa contagiosa e coinvolgente canzone, caratterizzata da un mix di sonorità urban ed elettroniche che ben si amalgamano.

Per quel che concerne il significato, qui Joseph si rivolge alla ragazza che ama: di certo non gli manca la paura di rendersi vulnerabile, di liberarsi dalle incertezze e affidarsi completamente a questa persona, che ritiene sia quella giusta, per cui, anche se affidarsi a lei può avere i suoi rischi, il timore svanirà se saranno in due a farlo.

Holden – Cadiamo insieme Testo

I giorni passano e io non me ne accorgo

vorrei andare piano, io correvo troppo

e se tieni le tue mani a posto

io volevo il tuo profumo e il tuo sapore addosso, yah

vuoi sapere che effetto mi fai?

Come eroina, come se non potessimo venire mai

come se tutto il resto non contasse

i tuoi occhi su di me, sguardi come se parlasse

con quel tuo vestito addosso, mi sembri la fine del mondo, baby

segni di guerra sul collo, cinture allacciate, si, pronti al decollo

lo senti l’effetto? Siamo a 10.000 piedi tra le nuvole, nel letto

e se vuoi saltare, possiamo provarci, lasciamoci andare





Soffro di vertigini e ho paura di cadere

ma sono pronto a saltare se cantiamo insieme

mi basta il tuo sorriso e crollano le mie difese

se mi liberi dal mondo, dalle croci e le catene

se vorrai saltare, baby, fammelo sapere

che prendo la rincorsa, si, così cadiamo insieme

mi basta un tuo sorriso e crollano le mie difese

mi liberi dal mondo, dalle croci e le catene.

Sei bella che mi fai chiedere nel lieto fine

prendi le mie insicurezze, riesci a farle sparire

a volte mi dai la vita, a volte mi fai morire

mi piaci perché sei bella così, con tutte le spine

e sai che ho paura di volare?

Perché c’è chi si è preso le mie ali, le ha tenute per se

ma giuro, se saltando non dovessi prendere il volo

andrebbe bene lo stesso perché non sarei da solo con te

e voglio sentire il tuo cuore battere

mi piace quando vuoi che resto ma dici di andarmene

mi hai trovato a pezzi, mi hai trovato solo

adesso tu sei parte di tutto ciò che sono

(Prendiamo la rincorsa, quando vuoi saltiamo

sai che ti voglio anche quando litighiamo

anche quando dici che non mi vuoi più

tienimi la mano che saltiamo giù)

Soffro di vertigini e ho paura di cadere

ma sono pronto a saltare se cantiamo insieme

mi basta il tuo sorriso e crollano le mie difese

se mi liberi dal mondo, dalle croci e le catene

se vorrai saltare, baby, fammelo sapere

che prendo la rincorsa, si, così cadiamo insieme

mi basta un tuo sorriso e crollano le mie difese

mi liberi dal mondo, dalle croci e le catene.





Soffro di vertigini e ho paura di cadere

ma sono pronto a saltare se cantiamo insieme

mi basta il tuo sorriso e crollano le mie difese

se mi liberi dal mondo, dalle croci e le catene

se vorrai saltare, baby, fammelo sapere

che prendo la rincorsa, si, così cadiamo insieme

mi basta un tuo sorriso e crollano le mie difese

mi liberi dal mondo, dalle croci e le catene.





