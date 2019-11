Ariana Grande & Chaka Khan – Nobody: audio, testo e traduzione del brano per la colonna sonora di Charlie’s Angels 2019

Le cantautrici statunitensi Ariana Grande e Yvette Marie Stevens, in arte Chaka Khan, duettano sulle note di Nobody, per la colonna sonora di Charlie’s Angels 2019, rilasciata il 1° novembre in digitale e il successivo 8 novembre nel classico CD. Originariamente prevista a novembre, la pellicola verrà distribuita nella penisola solo a gennaio 2020. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone.

Scritta da Ariana con la collaborazione di Savan Kotecha, Max Martin & ILYA, e prodotta dagli ultimi due, Nobody è la sesta traccia in scaletta della soundtrack, che racchiude altri quattro brani inediti con la popstar, tra i quali il singolo portante Don’t Call Me Angel, incisa con la collaborazione di Miley Cyrus & Lana Del Rey.

Ariana Grande – Nobody Testo e Traduzione

[Chaka Khan]

Got a job, got a crib, got a mind of my own, honey

But it sure shouldn’t mean that you can’t take me home, no

Boy, I might be petite, but I’m servin’ you snacks, yeah

Ooh, got a thing for a man when I want him so bad, yeah

[Ariana Grande]

You might think I’m movin’ a little (Oh, yeah, yeah)

Fast ’cause you don’t shoot, only dribble (Dribble, yeah)

I might seem intimidating, yeah

Baby, I promise I don’t bite, but if I do, you gon’ like it

[Ariana Grande, Chaka Khan]

Who gonna love you like, like, like me? (Nobody)

Like nobody

Who gonna put it, put it down like me? (Nobody)

Like nobody

Who gonna keep you, keep you on your feet? (Nobody)

Like nobody

Who gonna get ya, get ya mad like me?

[Ariana Grande]

Mmm, must blow your mind to see a young lady on top

Ain’t a man in the world that could tell me stop, no

Ain’t got no time for your ego, don’t like it like that, yeah

I could give you sweet lovin’, I’m tellin’ you that

[Chaka Khan & Ariana Grande]

You might think I’m movin’ a little (Oh, yeah, yeah)

Fast ’cause you don’t shoot, only dribble (Dribble, yeah)

I might seem intimidating (Yeah)

Baby, I promise I don’t bite, if you don’t like it, nah

[Ariana Grande, Chaka Khan]

Who gonna love you like, like, like me? (Nobody)

Like nobody

Who gonna put it, put it down like me? (Nobody)

Like nobody

Who gonna keep you, keep you on your feet? (Nobody)

Like nobody

Who gonna get ya, get ya mad like me? (Get you mad like me, yeah)

[Chaka Khan & Ariana Grande]

Hey-ey-ey (Hey-ey-ey)

Hey-ey-ey-ey-ey (Hey-ey-ey-ey-ey)

Yeah-yeah, yeah (Yeah-yeah, yeah)

Said hey-ey-ey-ey-ey (Hey-ey-ey-ey-ey)

Uh-huh





[Ariana Grande, Chaka Khan]

Said who gonna love you like, like, like me? (Nobody)

Like nobody

Who’s gonna put it down like me? (Nobody)

Like nobody

And who gonna keep you, keep you on your feet? (Nobody)

Like nobody

Who gonna get ya, get ya mad like me? (Gonna get you, get you mad like me, baby)

Who gonna love you like, like, like me? (Who gonna love you like me?)

Like nobody (Nobody)

Who gonna put it, put it down like me? (Yeah, yeah, nobody)

Like nobody

Who gonna keep you, keep you on your feet? (Nobody)

Who’s gonna keep you on your feet, my baby? (Like nobody)

Who gonna get ya, get ya mad like me? (Gonna get you mad like me, baby)





Ho un lavoro, ho una casa, ragiono con la mia testa, tesoro

Ma di certo non significa che non puoi portarmi a casa, no

Ragazzo, sarò minuta, ma ti sto servendo degli spuntini, sì

Ooh, ho una cosa per un uomo quando lo desidero così tanto, sì

Potresti pensare che sto correndo un po’ (oh, sì, sì)

Troppo perché non spari, mi dribbli solamente (Dribbli, sì)

Potrei sembrare minacciosa, sì

Tesoro, ti assicuro che io non mordo, ma se lo faccio, ti piacerà

Chi ti amerà come, come, come me? (Nessuno)

Nessuno

Chi la metterà, la metterà giù come me? (Nessuno)

Nessuno

Chi ti terrà, ti terrà in piedi? (Nessuno)

Nessuno

Chi ti farà arrabbiare come me?

Mmm, deve farti impazzire vedere una giovane donna al top

Non c’è uomo al mondo che possa dirmi di fermarmi, no

Non ho tempo per il tuo ego, così non mi piace, sì

Potrei darti un dolce amore, ti sto dicendo che





Potresti pensare che sto correndo un po’ (oh, sì, sì)

Troppo perché non spari, mi dribbli solamente (Dribbli, sì)

Potrei sembrare minacciosa

Baby, ti assicuro che non mordo, se non ti piace, nah

Chi ti amerà come, come, come me? (Nessuno)

Nessuno

Chi la metterà, la metterà giù come me? (Nessuno)

Nessuno

Chi ti terrà, ti terrà in piedi? (Nessuno)

Nessuno

Chi ti farà arrabbiare come me? (Farà arrabbiare come me, sì)

Hey-ey-ey (Hey-ey-ey)

Hey-ey-ey-ey-ey (Hey-ey-ey-ey-ey)

Sì-sì, sì (Sì-sì, sì)

Ho detto hey-ey-ey-ey-ey (Hey-ey-ey-ey-ey)

Uh Huh

Ho detto chi ti amerà come, come, come me? (Nessuno)

Nessuno

Chi la metterà, la metterà giù come me? (Nessuno)

Come nessuno

E chi ti terrà, ti terrà in piedi? (Nessuno)

Nessuno

Chi ti farà arrabbiare come me? (Ti fara, arrabbiare come me, baby)

Chi ti amerà come, come, come me? (Chi ti amerà come me?)

Nessuno (nessuno)

Chi la metterà, la metterà giù come me? (Sì, sì, nessuno)

Nessuno

Chi ti terrà, ti terrà in piedi? (Nessuno)

Chi ti terrà in piedi, tesoro mio? (Nessuno)

Chi ti farà arrabbiare come me? (Ti fara arrabbiare come me, baby)

