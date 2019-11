Ariana Grande, Normani & Nicki Minaj – Bad to You: audio, testo e traduzione della nuova canzone per Charlie’s Angels 2019

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video di Bad to You di Ariana Grande, Normani & Nicki Minaj, seconda traccia della colonna sonora di Charlie’s Angels 2019, rilasciata nella versione digitale il 1° novembre.

Il nuovo brano, uno dei più attesi della soundtrack, è stato scritto dalle interpreti con la collaborazione di Savan Kotecha, Danny Boy Styles, Brandon Hollemon, Max Martin & ILYA, mentre la produzione è di Danny Boy Styles, ILYA & Max Martin.

Originariamente questa canzone doveva essere una collaborazione tra l’ex stellina Disney e Dua Lipa, ma alla fine si è deciso di fargliela incidere con la rapper e l’ormai ex Fifth Harmony, In essa si parla di sottomissione…

Bad to You Testo e Traduzione — Ariana Grande • Normani • Nicki Minaj

[Intro: Nicki Minaj & (Ariana Grande)]

Hello, Charlie (Ooh)

Ariana, Normani (Ooh)

Uh, let’s go

[Verse 1: Normani]

Baby, I’ve been feedin’ the addiction

Flyin’ from there and back, felt like an acrobat

Brown eyed, so I fell into submission

Eager to catch myself, like what the hell?

[Pre-Chorus: Normani]

Now we pull your chain

Just to wake you up, wake you up

Push you ’til you break

Now you’re steppin’ up, steppin’ up, ah, ah

[Chorus: Normani, (Ariana Grande)]

Why are you only good to me

When I’m bad to you?

Nicki Minaj: Why are you only?

Why are you only good to me (Yeah, yeah, yeah)

When I’m bad to you?

Nicki Minaj: Why are you only?

Loving you and hating you is in, depending on the day

Tell me why are you only good to me (Yeah, yeah, yeah)

When I’m bad to you?

Nicki Minaj: Why are you only?

[Verse 2: Ariana Grande]

Stopped thinking like a victim

This time, I’ll throw it back

Boy, can you handle that?

Got you trippin’, gave you no attention

That’s when I figured out what you’re about

[Pre-Chorus: Ariana Grande]

Now we pull your chain

Just to wake you up (Yeah), wake you up (Yeah)

Push you ’til you break

Now you’re steppin’ up, steppin’ up, ah, ah

[Chorus: Ariana Grande]

Why are you only good to me (Hey)

When I’m bad to you?

Nicki Minaj: Why are you only?

Why are you only good to me (Yeah, yeah, yeah, yeah)

When I’m bad to you? (So bad)

Nicki Minaj: Why are you only?

Loving you and hating you is in, depending on the day

Tell me why are you only good to me (Yeah, yeah, yeah)

When I’m bad to you?

Nicki Minaj: Why are you only?





[Verse 3: Nicki Minaj]

Mm, ayo

Why you only nice when I get bad, boy? Psha

Get back on your job like you employed, boy, psha

You know that I’m saucy, got that sauce, soy, psha

I ain’t ’bout to stay up on this merry-go-round and round

‘Cause we go ’round and ’round

But I don’t want no clowns around me (Brrr)

I tell ’em, “Who is you cuffin’?”

I got them huffin’ and puffin’

He keep on callin’ me “baby”

Like I’m a bun in the oven

I said

[Chorus]

Why are you only good to me (Oh yeah)

When I’m bad to you? (When I’m bad to you)

Why are you only?

Why are you only good to me (Oh, oh, eh)

When I’m bad to you? (When I’m bad to you)

Why are you only?

Loving you and hating you is in, depending on the day

Tell me why are you only good to me (So good, uh)

When I’m bad to you?

Why are you only?





Ciao Charlie (Ooh)

Ariana, Normani (Ooh)

Andiamo

Baby, sto nutrendo la dipendenza

Volando andata e ritorno, mi sentivo un’acrobata

Brown mi guardò (o “dagli occhi marroni”), così sono caduta nella sottomissione

Ansiosa di sorprendermi, mi son detta che diavolo succede?

Ora tiriamo la tua catena

Solo per svegliarti, svegliarti

Ti spingo finché non ti spezzi

Ora vieni avanti, vieni avanti, ah, ah

Perché sei buono solo con me

Quando io sono cattiva con te?

Perché sei solo?

Perché sei buono solo con me (Sì, sì, sì)

Quando sono cattiva con te?

Perché sei solo?

Amarti e odiarti è, a seconda del giorno

Dimmi perché sei buono solo con me (Sì, sì, sì)

Quando io sono cattiva con te?

Perché sei solo?





Ho smesso di pensare come una vittima

Stavolta, tiro la tua catena verso di me

Ragazzo, riesci a sopportare questo?

Ti ho reso ossessionato da me, ti ho dato alcuna attenzione

E’ stato allora che ho capito le tue intenzioni

Ora tiriamo la tua catena

Solo per svegliarti (Sì), svegliarti (Sì)

Ti spingo ti spezzi

Ora vieni avanti, vieni avanti, ah, ah

Perché sei buono solo con me (Hey)

Quando io sono cattiva con te?

Perché sei solo?

Perché sei buono solo con me (Sì, sì, sì, sì)

Quando sono cattiva con te? (Così male)

Perché sei solo?

Amarti e odiarti è, in base al giorno

Dimmi perché sei buono solo con me (Sì, sì, sì)

Quando sono cattiva con te?

Perché sei solo?

Mm, ayo

Perché sei gentile solo quando divento cattiva, ragazzo?

Rimettiti al lavoro come se avessi un impiego, ragazzo,

Sai che sono sfacciata, ho quella salsa di soia

Non ho intenzione di rimanere ancora su questa giostra

Perché ce ne andiamo in giro

Ma non voglio pagliacci intorno a me (Brrr)

Gli dico: “Chi ti ha messo le manette?”

Gli ho colti a sniffare e a fumare

Continua a chiamarmi “baby”

Come se fossi una pagnotta nel forno

Ho detto

Perché sei buono solo con me (oh sì)

Quando io sono cattiva con te? (Quando sono cattiva con te)

Perché sei solo?

Perché sei buono solo con me (oh, oh, uh)

Quando sono cattiva con te? (Quando sono cattivo con te)

Perché sei solo?

Amarti e odiarti è, a seconda del giorno

Dimmi perché sei solo buono con me (così buono, uh)

Quando io sono cattiva con te?

Perché sei solo?

