Ariana Grande – How I Look on You: audio, testo e traduzione della nuova canzone per Charlie’s Angels 2019

How I Look on You è l’ottava traccia della colonna sonora di Charlie’s Angels 2019, disponibile in digital download e in streaming dal 1° novembre e nel classico CD dal successivo 8 novembre.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, scritta dall’interprete insieme a Savan Kotecha, Max Martin & ILYA, mentre gli ultimi due hanno anche curato produzione.

Nella soundtrack sono presenti altre quattro tracks della Grande, ma questa è l’unica in cui possiamo ascoltare unicamente la sua bella voce.

Ariana Grande – How I Look on You Testo e Traduzione

[Verse 1]

Say you want me anyway, do ya?

You can handle all this fame, can ya?

Like me just the way I are

Just the way I, way I are, yeah, yeah

You would like me anyway, would ya?

You won’t let me get away, won’t ya?

Like me just the way I are

Say you don’t wanna be a star, do you?

[Pre-Chorus]

We step out on a Friday night

New front page, it’s a cute headline

I made you a thing, like, “Who’s that guy?”

Say you ain’t in it for the spotlight, boy

[Chorus]

I don’t believe no one no more

Boy, show me what you’re in it for

Been on the low when it comes to love (When it comes, when it comes to love)

Said, “Do you like how I look or just how I look on you?”

[Verse 2]

Cover on a magazine in just two weeks

“Boy to Watch”, ain’t he just, just too sweet?

Now he ain’t even got time for me

I only see him on the big screen

Woke up at like five, and boy, you wasn’t here

When it’s my fault, she even knows that you’re there

Was I just a transition?

Boy, remember where ya come from

[Pre-Chorus]

We step out on a Friday night

New front page, it’s a cute headline

I made you a thing, like, “Who’s that guy?”

Say you ain’t in it for the spotlight, boy

[Chorus]

I don’t believe no one no more

Boy, show me what you’re in it for (In it for)

Been on the low when it comes to love (When it comes to love)

Said, “Do you like how I look or just how I look on you?”





[Break]

Mmm, mmm

Mmm, mmm

How I look on you

Mmm, mmm

Mmm, mmm

How I look on you

[Outro]

How I look on you

How I look, how I look on you

How I look, how I look on you, oh yeah

How I look, how I look on you

How I look, how I look on you

How I look, how I look on you

How I look, how I look on you





Dimmi che mi vuoi lo stesso, vero?

Riesci a gestire tutta questa fama, vero?

Come me, proprio come faccio io

Proprio come me, sì, sì

Ti piacerei comunque, no?

Non mi lascerai andar via, no?

Come me, proprio come faccio io

Di’ che non vuoi essere una star, vero?

Un venerdì sera mettiamo un piede fuori

Nuova notizia da prima pagina, è un bel titolo

Ti ho trasformato in una cosa, tipo “Chi è quel tizio?”

Di’ che non non vuoi stare sotto ai riflettori, ragazzo

Non credo più a nessuno

Ragazzo, dimostrami per quale motivo ci stai dentro

Sono stata giù quando si tratta di amore (quando si tratta, quando si tratta di amore)

Disse: “Ti piace il mio aspetto o come ti considero?”

Copertina di una rivista in sole due settimane

“Boy to Watch”, non è un po’ troppo dolce?

Ora non ha tempo neanche per me

Lo vedo solo sul grande schermo

Mi sono svegliata alle cinque e non eri qui, ragazzo

Quando è colpa mia, sa persino che ci sei

Ero solo di passaggio?

Ragazzo, ricorda da dove vieni





Usciamo un venerdì sera

Nuova prima pagina, è un titolo carino

Ti ho fatto una cosa, tipo “Chi è quel ragazzo?”

Di ‘che non ci sei per i riflettori, ragazzo

Non credo più a nessuno

Ragazzo, dimostrami per quale motivo ci stai dentro (ci stai dentro)

Sono stata giù quando si tratta di amore (quando si tratta di amore)

Disse: “Ti piace il mio aspetto o come ti guardo?”

Mmm, mmm

Mmm, mmm

Come ti guardo

Mmm, mmm

Mmm, mmm

Come ti guardo

Come ti guardo

Il mio aspetto, come ti guardo

