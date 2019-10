Ariana Grande & Victoria Monét – Got Her Own: testo e traduzione della nuova canzone per Charlie’s Angels 2019

Il testo e la traduzione in italiano di Got Her Own di Ariana Grande e Victoria Monét, decima traccia della colonna sonora di Charlie’s Angels 2019, rilasciato in digitale il 1° novembre 2019 via Republic Records.

Ascolta la nuova canzone (dal 1° novembre), scritta dalle interpreti con la collaborazione di TBHits & Willie Tafa e prodotta da Twice as Nice & TBHits. Su Youtube è possibile ascoltare questo nuovo duetto tra le due cantautrici statunitensi, già insieme in Monopoly.

“Got Her Own” era originariamente destinata al suo terzo album in studio, Dangerous Woman (2016) e al successore Sweetener (2018), ma alla fine si scelse di non inserirla in nessuno dei due dischi. Tuttavia non si tratta di un pezzo totalmente inedito, in quanto la Grande l’ha già eseguito durante il suo Sweetener World Tour, Washington DC, insieme alla sua amica Victoria ed ora si è scelto di inserirla nella soundtrack dell’atteso film, trasmesso in Italia solo dal 9 gennaio 2020.

Got Her Own Testo e Traduzione – Ariana Grande & Victoria Monét

[Verse 1]

Me and all my girls

Sip that liquor, pour me, come through

Swingin’ by your table

In the bar if we want to

Don’t be tryna front

‘Cause this ain’t what you used to

[Pre-Chorus]

Ladies in the buildin’, probably makin’ more than you

He might got money, but I bet she got her own

You know she independent, when she leaves here all alone

[Chorus]

Said you already know, you know, you know, you know, you know

You already know, you know, you know, you know, you know (Yuh)

But you still get it though, but you could still get it (Uh-huh), you still get it

Only if you win it though, only if you win it (Uh-huh), you still get it

You know, you know, you know, you know, yeah, yeah

You know, you know, you know, you know, you know

She got her own

[Verse 2]

You be throwing money

Yeah, yeah, yeah, look at you attitude

Money? Rather spend it

Yeah, yeah, yeah, on them new shoes

Baby, I don’t mind

Puttin’ you on some new-new

[Pre-Chorus]

Ladies in the buildin’, probably makin’ more than you

He might got money but I bet she got her own

You know she independent when she leaves here all alone





[Chorus]

But you already know, you know, you know, you know, you know

You already know, you know, you know, you know, you know (Yuh)

But you still get it though, but you still get it, (Uh-huh) you still get it

Only if you win it though, only if you win it, (Uh-huh) you still get it

You know, you know, you know, you know

You know, you know, you know, you know, you know she got her own (Sheesh)

[Outro]

He might got money, but I bet she got her own, yeah

He might got (He might got), he might got (He might got)

He might got money but I bet she got her own (Yuh)

He might got (Mmm), he might got (He might got, baby)





Io e tutte le mie amiche

Sorseggiamo quel liquore, versa, passa

Saltiamo sul tavolino

Del bar, se vogliamo

Non cercare di scavalcarmi

Perché non è più com’eri abituata

Le donne dell’edificio, probabilmente guadagnano più di te

Lui potrebbe avere i soldi, ma scommetto che lei ha i suoi

Sai che è indipendente, quando esce da qui tutta sola

Ho detto che già lo sai, lo sai, lo sai, lo sai, lo sai

Sai già, sai, sai, sai, sai (Yuh)

Ma lo ottieni comunque, ma potresti ancora farci sesso (Uh-huh), farci sesso ancora

Solo se vinci, però, solo se lo vinci (Uh-huh), ci fai sesso

Sai, sai, sai, sai, sì, sì

Sai, lo sai, lo sai, lo sai, lo sai

Ha il suo





Stai buttando soldi

Sì, sì, sì, guarda il tuo atteggiamento

I soldi? Preferisco spenderli

Sì, sì, sì, su delle scarpe nuove

Baby, non mi dispiace

Mettendoti su qualcosa di nuovo

Le donne dell’edificio, probabilmente guadagnano più di te

Lui potrebbe avere i soldi, ma scommetto che lei ha i suoi

Sai che è indipendente, quando esce da qui tutta sola

Ma lo sai già, lo sai, lo sai, lo sai, lo sai

Sai già, sai, sai, sai, sai (Yuh)

Ma lo ottieni comunque, farci sesso (Uh-huh), farci sesso ancora

Solo se vinci, però, solo se lo vinci (Uh-huh), ci fai sesso

Sai, lo sai, lo sai, lo sai

Sai, lo sai, lo sai, lo sai, lo sai che ha il suo (Sheesh)

Potrebbe avere i soldi, ma scommetto che lei ha i suoi, sì

Potrebbe avere (Potrebbe avere), Potrebbe (Potrebbe)

Potrebbe avere i soldi ma scommetto che lei ha i suoi (Yuh)

Potrebbe (Mmm), potrebbe (Potrebbe, tesoro)

