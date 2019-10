CNCO – Que Quiénes Somos è il primo EP: i titoli delle canzoni

Que Quiénes Somos (Chi siamo) è il primo EP dei CNCO, il cui rilascio è fissato all’11 Ottobre 2019 via Sony Music Latin, al momento solo in digitale ovvero in download e nelle piattaforme streaming. Non è chiaro se in seguito verrà messo in vendita anche nel formato CD. I titoli delle canzoni.

All’interno dell’Extended Play della boyband latino americana statunitense, sono racchiuse sette tracce inedite, tra le quali i già conosciuti singoli che ne hanno anticipato il rilascio, vale a dire De Cero, Ya Tú Sabes e La Ley, rispettivamente rilasciati il 24 giugno, il 23 agosto e il 27 settembre 2019.





Nel mini progetto discografico del gruppo formato da Joel Pimentel, Christopher Vélez, Zabdiel De Jesús, Richard Camacho ed Erick Brian Colón, risulta solo un ospite, vale a dire il cantautore colombiano Manuel Turizo, con il quale duettano sulle note della seconda traccia Pegao. Insomma, l’attesa è quasi finita e tra non molto, i numerosi fan del pluripremiato quintetto multiplatino, che ha all’attivo i due fortunati album “Primera Cita” (agosto 2016) e “CNCO” (aprile 2018), senza considerare singoli di successo come Reggaetón Lento, avranno modo di ascoltare questi altri quattro inediti.

Que Quiénes Somos tracklist (CNCO album-EP 2019)

De Cero – 3:39 Pegao (CNCO & Manuel Turizo) – 3:24 Qué Va a Ser de Mí – 3:25 La Ley – 2:44 Ya Tú Sabes – 2:55 De Mí – 3:14 Tóxica – 3:33