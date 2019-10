Rilasciato il 9 ottobre 2019, Original Me è un singolo del cantautore e musicista Dominic Richard Harrison, in arte Yungblud, in duetto con Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascoltalo.

Scritta dagli interpreti, con la collaborazione di Tim Randolph, Rich Koehler, Mike Crossey, Justin Tranter & Jorgen Odegard e prodotta da Randolph & Tim Randolph, la nuova canzone è una vera bomba, che ha il compoto di anticipare il terzo EP “The Underrated Youth“, out il prossimo 18 ottobre. L’Extended Play sarà composto da sei tracce e quella in oggetto, è l’unica in cui non sentiremo solo la voce di Yungblud.

Original Me Testo e Traduzione — Yungblud • Dan Reynolds

Download su: Amazon – iTunes

In aggiornamento

[Verse 1]

Yeah

I’m so sick of me, wake up and hate to breathe

And I pride myself in that, so dramatic, I’ll admit

I’m so typical, my life ain’t difficult

But I’m so caught up in it, just a lowlife, I’ll admit

I’m self-critical, tryhard original

Oh, I pride myself on that, such a loser, I’ll admit

[Pre-Chorus]

And I ask myself when my time will come

Will I run away, will I run away?

[Chorus]

I’m the original loser

Some days I wish I was anyone else

I’m the original loser

Some days I wish I was anyone else

[Verse 2]

I’m so paranoid, most people I avoid

Not seeking sympathy (Nah), I just want all of this

Under an umbrella (Yeah)

I try to shelter myself from the rain

I try to stop my head from going insane

I’m counting down, all the days

I swear that there’s a price they took

Being alone [?]

Can I suffocate you when they cannot fucking chase me out? (Ayy)

Anagram all of the letters, tellin’ me that I’m gonna be fine

Cleaning the world is out of my mind

Piece ’em together and dump on the sides

I’ma be alone tonight if I try to stay alive and realise

I’m going blind

[Chorus]

(Congratulations) I’m the original loser

Some days I wish I was anyone else

(Congratulations) I’m the original loser

Some days I wish I was anyone else





[Bridge]

Don’t let ’em change your mind

Don’t let ’em change your mind (Ooh)

And don’t let ’em waste your time

Don’t let ’em waste your time (Someone save me)

Don’t let ’em change your mind

Don’t let ’em change your mind (Loser)

Don’t let ’em waste your time

Don’t let ’em waste your time

Yeah, don’t let ’em waste your time

[Chorus]

I’m the original loser

(Congratulations)

Some days I wish I was anyone else.





Sono così stanco di me, mi sveglio e odio respirare

E ne sono orgoglioso, è così drammatico, lo ammetto

Sono così tipico, la mia vita non è difficile

Ma sono davvero preso, sono solo spregevole, lo ammetto

Sono autocritico, un originale tryhard [Nota: Tryhard sta ad indicare un giocatore che ha il solo obiettivo di vincere e quindi con l’incapacità di divertirsi]

Oh, sono orgoglioso di questo, proprio un perdente, lo ammetto

E mi chiedo quando arriverà il mio momento

Scapperò, scapperò?

Sono il perdente originale

A volte vorrei essere qualcun altro

Sono il perdente originale

A volte vorrei essere qualcun altro





Sono così paranoico, evito la maggior parte delle persone

Non cerco compassione (Nah), voglio solo tutto questo

Sotto l’ombrello (Sì)

Provo a ripararmi dalla pioggia

Provo a impedire che mia testa impazzisca

Faccio il conto alla rovescia, tutti i giorni

Giuro che c’è un prezzo che hanno messo

Essendo da solo [?]

Posso soffocarti quando non riescono a cacciarmi via? (Ayy)

Anagrammo tutte le lettere, dicendomi che starò bene

Pulire il mondo che è fuori di testa

Rimetterlo insieme e buttarlo ai lati

Stasera sarò solo se cerco di sopravvivere e capisco che

Sto diventando cieco

(Congratulazioni) Sono il perdente originale

A volte vorrei essere qualcun altro

(Congratulazioni) Sono il perdente originale

A volte vorrei essere qualcun altro

Non permettergli di farti cambiare idea

Non permettergli di farti cambiare idea (Ooh)

E non permettergli di farti perdere tempo

Non permettergli di farti perdere tempo (qualcuno mi salvi)

Non permettergli di farti cambiare idea

Non permettergli di farti cambiare idea (perdente)

E non permettergli di farti perdere tempo

E non permettergli di farti perdere tempo

Sì, non permettergli di farti perdere tempo

Sono il perdente originale

(Congratulazioni)

A volte vorrei essere qualcun altro

Ascolta su: