CNCO – La Ley: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato il 27 settembre 2019, La Ley è il terzo singolo dei CNCO estratto dal primo EP Que Quiénes Somos, la cui uscita è fissata all’11 ottobre 2019 via Sony Music Latin: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il nuovo brano, scritto dalla boy band con la collaborazione di Daniel Ignacio Rondon, Andrea Elena Mangiamarchi & Rafael Rodriguez, che ha anche curato la produzione.

L’Extend Play racchiuderà sette tracce inedite, tra le quali i precedenti estratti Ya Tú Sabes, De Cero e questa nuova e bella canzone, che vede il gruppo rivolgersi a una ragazza alla quale, nonostante sia già impegnata, fanno la corte e lei sembra starci!

CNCO – La Ley Testo e Traduzione

[Verso 1]

Yo que pensé, que era feliz

Todo iba bien hasta que te vi

Y estás tan bella-ia-ia-ia

Desordenaste mi cabeza

Estás con él, y yo aquí, tratando de hacerte sonreír

No dice nada-ia-ia-ia, pero tus ojos me hablan

[Pre-Coro]

Nadie tiene el control del corazón

Sabemos que en la guerra y el amor

Se vale todo, mami, se vale todo

[Coro]

Hoy rompo la ley por ti, si me miras así

Me atrevo robarte los besos que no te da a ti

Hoy rompo la ley por ti, si me miras así

Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí

[Verso 2]

De donde saliste, bebé?

Sin decirme nada ya me tiene a tu’ pie’

Que vamo’ a hacer, tú dime

Rompemos la ley, una y otra vez, yeh yeh

[Verso 3]

Mamacita estás buscando que te dé

Un beso en esa boquita, ya lo sé

Ya lo sé, ya lo sé (Ya lo sé, ya lo sé)

Desde aquí se te ve (Desde aquí se te ve)

Mamacita estás buscando que te dé

Un beso en esa boquita, ya lo sé

Ya lo sé, ya lo sé

Desde aquí se te ve

[Coro]

Hoy rompo la ley por ti, si me miras así

Me atrevo robarte los besos que no te da a ti

Hoy rompo la ley por ti, si me miras así

Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí

[Pre-Coro]

Nadie tiene el control del corazón

Sabemos que en la guerra y el amor

Se vale todo, mami, se vale todo

Nadie tiene el control del corazón

Sabemos que en la guerra y el amor

Se vale todo, mami, se vale todo

[Coro]

Hoy rompo la ley por ti, si me miras así

Me atrevo robarte los besos que no te da a ti

Hoy rompo la ley por ti, si me miras así

Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí





[Outro]

¿Que quiénes somos?

CNCO





Pensavo di essere felice

Andava tutto bene finché non ti ho vista

E sei così bella

Hai scombinato la mia testa

Sei con lui e io qui, cercando di farti sorridere

Non dici nulla, ma i tuoi occhi mi parlano

Nessuno può controllare il cuore

Sappiamo che in guerra e in amore

Tutto è lecito, bella, tutto è lecito

Oggi per te infrango la legge, se mi guardi in quel modo

Avrei il coraggio di rubarti i baci che lui non ti dà

Oggi infrango la legge per te, se mi guardi in quel modo

Cerchiamo la scusa perfetta e andiamo via da qui

Da dove sei venuta, piccola?

Senza dirmi niente mi hai già ai tuoi piedi

Che potremmo fare, dimmelo tu

Infrangiamo la legge, ripetutamente, eh yeh





Bellezza stai cercando che ti dia

Un bacio in quella boccuccia, già lo so

Lo so già, lo so già (lo so, lo so)

Si vede da qui (Si vede da qui)

Bellezza stai cercando che ti dia

Un bacio in quella boccuccia, già lo so

Lo so già, lo so già

Si vede da qui

Oggi per te infrango la legge, se mi guardi in quel modo

Avrei il coraggio di rubarti i baci che lui non ti dà

Oggi infrango la legge per te, se mi guardi in quel modo

Cerchiamo la scusa perfetta e andiamo via da qui

Nessuno può controllare il cuore

Sappiamo che in guerra e in amore

Tutto è lecito, bella, tutto è lecito

Nessuno può controllare il cuore

Sappiamo che in guerra e in amore

Tutto è lecito, bella, tutto è lecito

Oggi per te infrango la legge, se mi guardi in quel modo

Avrei il coraggio di rubarti i baci che lui non ti dà

Oggi infrango la legge per te, se mi guardi in quel modo

Cerchiamo la scusa perfetta e andiamo via da qui

Chi siamo?

CNCO

