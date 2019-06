CNCO – De Cero: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato il 24 giugno 2019, De Cero è il nuovo singolo dei CNCO: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video del nuovo brano, che come Pretend, rilasciato a metà dello scorso febbraio, sarà incluso nel futuro terzo album in studio della boyband statunitense, successore di “CNCO” (aprile 2018). Nel disco dovrebbe esserci anche “Me Vuelvo Loco” (con Abraham Mateo).

In questa occasione, Zabdiel De Jesús, Erick Brian Colón, Christopher Vélez, Joel Pimentel e Richard Camacho, cantano la volontà di tornare a fare coppia con la ragazza che amano. Nel video, vediamo Richard Camacho addirittura in prigione…

De Cero testo CNCO

Niña, tanto tiempo

¿Qué estás haciendo?

¿Qué es de tu vida?

Dicen que estás sufriendo

Creo que tengo

Una salida

Cuando dejemos el orgullo

Y las barreras entre tú y yo

Soltamos lo malo

Nos inventamos un atardecer

Sin mente yo me entregaré

El pasado olvidamos

Y de cero empezamos

Otro chance nos damos los dos

Mejor dejemos la estupidez

Que el amor llega solo una vez

De cero empezamos

Otro chance nos damos tú y yo

Mejor dejemos la estupidez

Que el amor llega solo una vez

Y mala mía, mala mía

Yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía

Dejemos ésto atrás que es una tontería

Y olvida todos los temores, no llores

Y mala mía, mala mía

Yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía

Dejemos ésto atrás que es una tontería

Y olvida todos los temores, no llores

Vamos a vivir al máximo

La vida es corta y tú eres un regalo

Que tal si nos besamos suave

Y nos vamos de viaje hacia el infinito

Vamos a vivir al máximo

La vida es corta y tú eres un regalo

Que tal si nos besamos suave

Y nos vamos de viaje

Can we accept all of our differences

And put aside all of the pettiness

Just forget, no regret

I’ll take you anywhere you wanna go

I got so much I want to show

Let’s restart and we’ll go far…

Y de cero empezamos

Otro chance nos damos los dos

Mejor dejemos la estupidez

Que el amor llega solo una vez

De cero empezamos

Otro chance nos damos tú y yo

Mejor dejemos la estupidez

Que el amor llega solo una vez

Vamos a vivir al máximo

La vida es corta y tú eres un regalo

Que tal si nos besamos suave

Y nos vamos de viaje hacia el infinito

Vamos a vivir al máximo

La vida es corta y tú eres un regalo

Que tal si nos besamos suave

Y nos vamos de viaje





Y de cero empezamos

Otro chance nos damos los dos

Mejor dejemos la estupidez

Que el amor llega solo una vez

De cero empezamos

Otro chance nos damos tú y yo

Mejor dejemos la estupidez

Que el amor llega solo una vez

CNCO De Cero traduzione

Piccola, quanto tempo…

Come te la passi?

Che mi racconti?

Dicono che stai soffrendo

Credo di avere

Una via d’uscita

Quando metteremo da parte l’orgoglio

E le barriere tra me e te

Ci liberiamo dal male

Ci siamo inventati un tramonto

Senza pensarci mi costituirò (o “consegnerò”)

Il passato dimentichiamolo

E iniziamo da zero

Diamoci un’altra possibilità

Faremmo meglio a smetterla di fare gli stupidi

Che l’amore arriva solo una volta

Iniziamo da zero

Un’altra occasione per me e te

Faremmo meglio a smetterla di fare gli stupidi

Che l’amore arriva solo una volta

E scusa, colpa mia

Io sono tuo, mamma, e tu sei mia

Lasciamoci tutto questo alle spalle, è un’assurdità

E dimentichiamo tutte le paure, non piangere

E scusa, colpa mia

Io sono tuo, mamma, e tu sei mia

Lasciamoci tutto questo alle spalle, è un’assurdità

E dimentichiamo tutte le paure, non piangere

Vivremo al massimo

La vita è breve e tu sei un regalo

Che ne dici se ci baciamo dolcemente

E viaggeremo all’infinito

Vivremo al massimo

La vita è breve e tu sei un regalo

Che ne dici se ci baciamo dolcemente

E viaggeremo





Possiamo accettare tutte le nostre differenze

E mettere da parte tutta la meschinità

Basta dimenticare, senza rimpianti

Ti porterò ovunque desideri

Ho tante cose che voglio farti vedere

Ricominciamo e andremo lontano

E iniziamo da zero

Diamoci un’altra possibilità

Faremmo meglio a smetterla di fare gli stupidi

Che l’amore arriva solo una volta

Iniziamo da zero

Un’altra occasione per me e te

Faremmo meglio a smetterla di fare gli stupidi

Che l’amore arriva solo una volta

Vivremo al massimo

La vita è breve e tu sei un regalo

Che ne dici se ci baciamo dolcemente

E viaggeremo all’infinito

Vivremo al massimo

La vita è breve e tu sei un regalo

Che ne dici se ci baciamo dolcemente

E viaggeremo

E iniziamo da zero

Diamoci un’altra possibilità

Faremmo meglio a smetterla di fare gli stupidi

Che l’amore arriva solo una volta

Iniziamo da zero

Un’altra occasione per me e te

Faremmo meglio a smetterla di fare gli stupidi

Che l’amore arriva solo una volta

