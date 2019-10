Jesse & Joy + Luis Fonsi – Tanto: video ufficiale, testo e traduzione

Jesse y Joy e Luis Fonsi nello splendido duetto sulle note di Tanto, singolo disponibile ovunque dal 4 ottobre 2019 via Warner Music Latina. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e suggestivo il video ufficiale che accompagna quest’interessante pezzo.

Il duo pop messicano nato nel 2005 e composto dai fratelli Jesse Eduardo Huerta Uecke (Jesse) & Tirzah Joy Huerta Uecke (Joy), nel nuovo romantico brano si avvale della collaborazione del portoricano della hit Despacito, Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, aka Luis Fonsi.

La nuova canzone è stata scritta dagli interpreti con la collaborazione di Tomas Torres, mentre la produzione è stata curata con la collaborazione di Charlie Heat & Martin Terefe. Per quel che concerne il significato, in quest’occasione la bella Jesse e Fonsi, cantano di amarsi veramente tanto, anche se questo amore sembra avere qualche difficoltà a nascere…

Testo e Traduzione Tanto — Jesse & Joy • Luis Fonsi

[Verso 1]

Tú dices que soy imposible de descifrar

Callada, reservada y temperamental

Que te encantaría que me expresara un poco más

Y hablar de sentimientos a mí no se me da

Pero lo voy a intentar

[Coro]

Te amo tanto

Tanto que me siento tonta

Tonta que me duela tanto cuando tú no estás

Te amo tanto

Y para que imagines cuanto

Cuenta todas las estrellas y súmale una más

[Verso 2]

Soy reservado, no lo tomes personal

Tanta cursilería, me suele incomodar

Si me quedó sin palabras no es intencional, ja

¿Cómo expresar algo que yo no sé explicar?

Pero lo voy a intentar

[Coro]

Te amo tanto

Tanto que me siento tonto

Tonto que me duela tanto cuando tú no estás

Te amo tanto

Y para que imagines cuanto

Cuenta todas las estrellas y súmale una más, ja, y súmale una más

[Puente Instrumental: Jesse]

(Solo de Guitarra)

[Refrán]

Te amo tanto

Tanto que no sé explicarlo

Tanto que hasta yo me espanto

Solo de pensar





[Coro]

Que te amo tanto

Tanto que me siento tonta

Tonta que me duela tanto cuando tú no está-á-á-ás

Tanto y para que imagines cuanto

Cuenta todas las estrellas

Súmale todas mis pecas

Y cuando creas que ya se acerca, súmale una más

[Outro]

Y súmale una más





Dici che sono impossibile da decifrare

Silenziosa, riservata e lunatica

Che ti piacerebbe che esprimessi le mie emozioni un po’ di più

E parlare di sentimenti non è da me

Ma ci proverò

Ti amo tanto

Così tanto che mi sento stupida

Stupida che quando non tu non ci sei soffro tanto

Ti amo così tanto

E per capire quanto

Conta tutte le stelle e aggiungine un’altra

Sono riservato, non prenderla sul personale

Tanta sdolcinatezza, di solito mi mette a disagio

Se rimango senza parole non è intenzionale, ah

Come faccio ad esprimere qualcosa che non so spiegare?

Ma ci proverò

Ti amo tanto

Così tanto che mi sento stupido

Stupido che quando non tu non ci sei soffro tanto

Ti amo così tanto

E per capire quanto

Conta tutte le stelle e aggiungine un’altra, ah, e aggiungine un’altra





[Ponte strumentale: Jesse]

(Assolo di chitarra)

Ti amo così tanto

Tanto che non posso spiegarlo

Tanto che persino io mi spavento

Solo pensando

Che ti amo così tanto

Tanto che mi sento stupida

Stupida che sto tanto male quando non ci sei

Tanto e per immaginare quanto

Conta tutte le stelle e

Aggiungici tutte le mie lentiggini

E quando pensi che stai arrivarci, aggiungine un’altra

E aggiungine ancora una.

