CNCO – Ya Tú Sabes: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Ya Tú Sabes è un singolo dei CNCO uscito il 23 agosto 2019 via Sony Music Latin: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, prodotta da Tommy Brown.

Dopo De Cero, la boy band statunitense torna alla ribalta con questo interessante brano, scritto con la collaborazione di Joey Montana, Fernando Osorio, Njomza Vitia, Sergio George, Edgar Barrera, Tommy Brown e Mr. Franks.

Nella canzone si parla di gelosia: la fidanzata è infatti veramente molto gelosa ma come recita il pre-ritornello, chi non ha nulla da nascondere dorme sereno.

CNCO – Ya Tú Sabes Testo e Traduzione

[Intro: Celia Cruz]

Ta-ra-ra-ra-ra-ra

Ta-ra-ra-ra-ra-ra

Ta-ra-ra-ra-ra-ra

¡Azúcar!

Ta-ra-ra-ra-ra-ra

Ta-ra-ra-ra-ra-ra

Ta-ra-ra-ra-ra-ra

Ta-ra-ra-ra-ra-ra

Zuccherino!

Ta-ra-ra-ra-ra-ra

[Verso 1]

Baby, yo te lo había dicho

Que iba pa’ casa de un amigo (Amigo)

Estábamos tranqui’, estábamos chilling

Baby, yo estaba en lo mío (Mío)

Diablos, ¿por qué será?

Te noto estresa’

Y es que los celos son fuertes

Y eres intensa, te tienes que calmar

Y baby respira

Y te dijeron que me tira, ma’, y eso es mentira

Son tus amigas, ma’, porque les caigo mal

Si yo no escondo na’, ¿cuál es tu intensidad?

Que estás equivocada, ya verás

Piccola, te l’avevo detto

Stavo andando a casa di un amico (amico)

Eravamo tranquilli, rilassati

Piccola, ero nel mio (mio)

Ca**o, chissà perché

Mi sembri stressata

Ed è che la gelosia è forte

E intensa, ti devi calmare

E respira, baby

E ti hanno detto mi attrae, ma è una menzogna

Sono le tue amiche, ma, perché non mi piacciono

Se non nascondo nulla, qual è il problema?

Ti sbagli, vedrai

[Pre-Coro]

El que no la debe (No la debe), no la teme (No la teme)

Revísame el cel’ si tú quieres (No)

El que no la debe (Debe), no la teme (No la teme)

Revísame el cel’ si tú quieres (¡Rrra!)

Chi ha la coscienza pulita, non ha nulla da temere

Controllami il cellulare se vuoi (No)

Chi ha la coscienza pulita, non ha nulla da temere

Controllami il cellulare se vuoi

[Coro]

Ay baby, ya tú sabe’

Ay, ya tú sabe’

Te doy el fin de semana el celular sin clave (¡Rrrra!)

Baby, ya tú sabe’

Ya tú sabe’

Te doy el fin de semana el celular sin clave

Oh piccola, lo sai già

Oh, lo sai già

Ti lascio tutto il weekend il cellulare senza password

Baby, lo sai già’

Lo sai già

Ti lascio tutto il weekend il cellulare senza password





[Verso 2]

Baby, revísalo

Toma tu tiempo, analízalo

Cómo el FBI, el CSI, dale, investígalo (Wuh; ah-ah)

Que no va’ a encontrar na’, ‘tamos normal (Ja)

Busca que busca que no hay na’, ah-ah

Si no confías en mí

Yo lo siento por ti

Eres tú la que comete el error

Tú no confías en mí

No voy a seguir

Los celos pueden más que el amor

Piccola, dagli un’occhiata

Fai con calma, analizzalo

Come l’FBI, il CSI, dai, indaga

Che troverai nulla, tutto normale

Cerca quello vuoi che non c’è niente

Se non ti fidi di me

Mi dispiace per te

Sei tu quella che sbaglia

Tu non ti fidi di me

Non intendo continuare

La gelosia può fare più dell’amore

[Pre-Coro]

El que no la debe (No la debe), no la teme (No la teme)

Revísame el cel’ si tú quieres (No)

El que no la debe (Debe), no la teme (No la teme)

Revísame el cel’ si tú quieres (¡Rrra!)

Chi ha la coscienza pulita, non ha nulla da temere

Controllami il cellulare se vuoi (No)

Chi ha la coscienza pulita, non ha nulla da temere

Controllami il cellulare se vuoi

[Coro]

Ay baby, ya tú sabe’ (Ah)

Ya tú sabe’ (Ya tú sabe’)

Te doy el fin de semana el celular sin clave (Jaja; ¡rrra!)

Baby, ya tú sabe’

Ay, ya tú sabe’

Te doy el fin de semana el celular sin clave

Oh piccola, lo sai già

Oh, lo sai già

Ti lascio tutto il weekend il cellulare senza password

Baby, lo sai già’

Lo sai già

Ti lascio tutto il weekend il cellulare senza password

[Puente]

(Ya tú sabe’)

(Yah)

Ey

[?] yo te voy a decir una cosa (Ajá)

Esta gente dizque uh y ah, pero dile ahí Erick

(Ya tú sabe’)

Yo creo que ella sabe

CNCO, baby

Es una cosa como [?] (Jajaja; y ya tú sabe’)

Eso e’ algo así, pero

Ya tú sabe’

(Lo sai già)

(Yah)

Ehi

Ti dirò una cosa (Aha)

Queste persone parlano e parlano, ma diglielo Erick

(Lo sai già)

Secondo me sa tutto

CNCO, piccola

È una cosa come [?] (Hahaha; e lo sai già)

È qualcosa del genere, ma

Lo sai già





[Coro]

Baby, ya tú sabe’ (¡Wuh!)

Ya tú sabe’ (Ya tú sabe’)

Te doy el fin de semana el celular sin clave

Baby, ya tú sabe’

Ya tú sabes (Ya tú sabe’)

Te doy el fin de semana el celular sin clave

Oh piccola, lo sai già

Oh, lo sai già

Ti lascio tutto il weekend il cellulare senza password

Baby, lo sai già

Lo sai già

Ti lascio tutto il weekend il cellulare senza password

[Outro]

Ah

Ah-ah-ah-ah-ah (Ya tú sabe’)

Ah-ah-ah-ah-ah (Ay ya tú sabe’, baby, yeh-eh)

Ah-ah-ah-ah-ah (¡Azúcar!)

Ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah

Ah

Ah-ah-ah-ah-ah (lo sai già)

Ah-ah-ah-ah-ah (Oh, sai, piccola, yeh-eh)

Ah-ah-ah-ah-ah (Zuccherino!)

Ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah





