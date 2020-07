Niko Pandetta – Si Bella: guarda il video della canzone e leggi il testo

Guarda il video e leggi il testo di Si Bella, canzone di Niko Pandetta disponibile dal 1 luglio 2020. Il brano è stato scritto con la collaborazione di Carlo Bagli; gli arrangiamenti sono di Giuseppe Giocondo; la regia e il montaggio del filmato è di Gianluca Guarino.

In questa contagiosa e coinvolgente canzone, si ha modo di ascoltare il Pandetta che conoscevamo, quello che con la sua voce stava facendo innamorare sempre più persone e che ultimamente si era dato ad altri generi, per alcuni meno consoni alle sue caratteristiche.

Nella canzone, il cantante si rivolge a una ragazza che con la sua bellezza, gli ha letteralmente fatto perdere la testa: i due avranno anche litigato ma si sa: l’amore non è bello se non è litigarello.

Niko Pandetta Si Bella testo

Questa storia (Questa storia) è da tempo che non va (che non va)

Non si nnamurat chiù

Nata vot (Nata vot) m fai mal (m fai mal)

Na mezz’or (Na mezz’or) rimman nsiem a me (nsiem a me)

Sta ncazzat e vo’ sapè

Ti prego parliamo picchì amma fa pac’ (amma fa pac’)

E vot ancor si bell, chiù bell e na stell

T guard e tu non m fai respirà (respirà)

Vogl fa ammor cu ttè

Nisciun l’adda sapè ca si a mij (si a mij)

Pur s c appiccamm, po facimm pac

Tu non u ssà me hai fatt nnammurà (nnammurà)

Vogl fa ammor cu ttè

Nisciun l’adda sapè ca si a mij (a mij), ca si a mij (ca si a mij)





E t guard e cerc e parol

Po t dicr vien ccà

Si cresciut rint a stu cor

Ma sta storij è fnut già

Vogl sul nata mezz’or, dai t preg riman ccà

Nata vot facimm ammor

E vot ancor si bell, chiù bell e na stell

T guard e tu non m fai respirà (respirà)

Vogl fa ammor cu ttè

Nisciun l’adda sapè ca si a mij (si a mij)

Pur s c appiccamm, po facimm pac

Tu non u ssà me hai fatt nnammurà (nnammurà)

Vogl fa ammor cu ttè

Nisciun l’adda sapè ca si a mij (a mij), ca si a mij (ca si a mij)





La traduzione di Si Bella

Questa storia è da tempo che non va

Non sei più innamorata

Un’altra volta mi fai male

Una mezzora rimani insieme a me

Sei arrabbiata e vuoi sapere

Ti prego parliamo perché dobbiamo fare la pace





E a volte sei ancora bella, più bella di una stella

Ti guardo e tu non mi fai respirare

Voglio fare l’amore con te

Nessuno deve sapere che sei mia

Anche se litighiamo, poi facciamo pace

Tu non sai che mi hai fatto innamorare

Ti guardo e tu non mi fai respirare

Voglio fare l’amore con te

Nessuno deve sapere che sei mia, che sei mia

E ti guardo e cerco le parole

Po ti dico “vieni qua”

Sei dentro a questo cuore

Ma questa storia è finita già

Voglio solo un’altra mezzora, dai ti prego rimani qua

Un’altra volta facciamo l’amore

E a volte sei ancora bella, più bella di una stella

Ti guardo e tu non mi fai respirare

Voglio fare l’amore con te

Nessuno deve sapere che sei mia

Anche se litighiamo, poi facciamo pace

Tu non sai che mi hai fatto innamorare

Ti guardo e tu non mi fai respirare

Voglio fare l’amore con te

Nessuno deve sapere che sei mia, che sei mia

