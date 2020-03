Random & Carl Brave – Marionette: ascolta il singolo (testo)

Il rapper napoletano Emanuele Caso, in arte Random e il collega e cantautore romano Carl Brave, per la prima volta insieme sulle note di Marionette, singolo rilasciato il 27 marzo 2020 via Visory Records.

Il testo e l’audio di questa interessante canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti, composta da, Daniele Vantaggio, Andrea Passaretti e dall’ormai fidato Samuel Balice, aka Zenit, che ha anche curato la produzione.

Dopo i successi di Chiasso, Rossetto e Scusa a a a, che insieme al brano in oggetto saranno racchiusi nel futuro album in uscita nei prossimi mesi, è il momento di questo pezzo nel quale, le Marionette, schiave di una relazione malsana, fanno di tutto pur di non perdere la persona amata, inconsapevoli che sia proprio lei il loro burattinaio. Random invita quindi tali marionette a tagliare i fili che le imprigionano e ad allontanare le persone sbagliate dalla loro vita.

Marionette Random testo

[Strofa 1]

In tele non c’è niente, sento le tue mani fredde su di me-eh

ma sei sempre uguale, non ti sai accontentare

e siamo come marionette innamorate, non sappiamo che

non ti puoi fidare e non ne posso più





[Ritornello]

A volte basta chiudere gli occhi

perché non fidarsi un po’ fa male anche a me-eh

e non prendi le tue scelte da un po’

e quel burattinaio forse ha fatto un guaio quando ha scelto te

[Strofa 2]

La rabbia che mi prende se ti vedo con quel tipo che

non vuole il tuo bene, fa il matto quando beve

ma non te ne frega niente, come se non bastasse

fai finta di niente, la vivi come se fosse normale

tanto alla fine chi è normale non si perde

non si perde nelle cose da fare

[Ritornello]

A volte basta chiudere gli occhi

perché non fidarsi un po’ fa male anche a me-eh (un po’, un po’ fa male anche a me)

e non prendi le tue scelte da un po’

e quel burattinaio forse ha fatto un guaio quando ha scelto te

[Strofa 3: Carl Brave]

Quel burattinaio forse ha fatto un guaio

ha il sorriso affilato come arma da taglio

lui ti ha fatto il naso

per sentire il suo profumo da lontano, è merda, non è cioccolato

poi le braccia

per stringerlo che questa è una vitaccia

le gambe lunghe, per essere elegante

la chiacchiera da Roma benestante

la Roma alto locata

ma le tue radici crescono innaffiate di borgata

il viso per metterci la faccia

che più che un fidanzato, giuro, mi pare un magnaccio

non devi di “ti amo” ma “mi amo”

è un po’ che ci vediamo

la nostra storia scivola come un catamarano

sta’ mano nella mano non vuol dire essere uniti

spegni il cervello un attimo, unisci sti puntini

e se non lo capisci allora dormi sugli allori

io quando poi ci sono, vedi che ti aspetto fuori





[Ritornello]

A volte basta chiudere gli occhi

perché non fidarsi un po’ fa male anche a me-eh

e non prendi le tue scelte da un po’

e quel burattinaio forse ha fatto un guaio quando ha scelto te





