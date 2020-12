Franco126 & Calcutta duettano in “Blue Jeans” (testo)

Il cantautore romano Franco126 torna con Blue Jeans, nuovo singolo inciso con la collaborazione del collega di Latina, Calcutta, disponibile da martedì 15 dicembre 2020 su Bomba Dischi. Leggi il testo del brano.

Era dal 2019 che Federico Bertollini (vero nome di Franco126) non rilasciava un singolo solista. Dopo l’album d’esordio solista Stanza Singola (gennaio 2019), dal quale furono estratti i singoli “Frigobar”, “Ieri l’altro”, “San Siro” e la title track con Tommaso Paradiso, l’abbiamo visto all’opera in sole collaborazioni con Don Joe (Cos’è l’amore – 2019), Fabri Fibra (Come mai – 2019), Pretty Solero (Neve – 2019), Generic Animal (Presto – 2019), Asp126 & Ugo Borghetti (Lungotevere – 2020) e Ceri (HappySad – 2020).

Il nuovo brano in oggetto è stato anticipato da ponti illuminati a Roma e Milano con le frasi della canzone, una campagna di marketing sulla falsariga di quelle che negli ultimi anni hanno architettato artisti come lo stesso Calcutta, Gazzelle e Coez, per annunciare le rispettivw nuove uscite discografiche. Nello specifico, alcune insegne luminose che riproducono in anteprima alcune frasi della canzone (Forse era un po’ meglio prima / Ero un po’ meglio anch’io / E questa pioggia si stancherà / E il tempo corre sui fili del tram / Io avevo addosso gli stessi blue jeans / E tu avevi in bocca le stesse bugie), sono stati piazzati in tre ponti della capitale (Ponte della Musica, Ponte Sisto e Ponte Milvio) e di Milano (via Casale, via Corsico Alzaia, Naviglio Grande, via Vigevano eviale Gorizia), sorprendendo non poco gli abitanti delle due metropoli. Il tutto è stato annunciato dall’artista attraverso due mappe con relativi punti d’interesse a Roma e Milano condivise sui social, ma l’annuncio della release e della collaborazione con Calcutta, è stato solo alla vigilia della release

La gradevole canzone, che vede alla chitarra Giorgio Poi, è stata scritta da Franco con la collaborazione di Stefano Ceri (già al lavoro nel succitato disco Stanza Singola), che ha anche curato la produzione, e segna la prima collaborazione in assoluto tra i due artisti di punta della label capitolina Bomba Dischi.

Testo Blue Jeans di Franco126

Vorrei essere in un altro tempo

In cui se sbagli, riparti da capo

Ma il futuro che io avevo in mente

Sembra già far parte del passato

Le parole sono un mondo a parte

E non servono che a complicare

Che da solo mi sento di troppo

E il giorno passa senza salutare





E non so come son finito qui

È come fossi entrato già a metà del film

Io avevo addosso gli stessi blue jeans

E tu avevi in bocca le stesse bugie

Quante volte ci abbiamo provato

Dando voce anche al fiato sprecato

E i ricordi già prendono il largo

Verso un mare lontano da qui

Ma forse va bene così

Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio

Forse era un po’ meglio prima, ero un po’ meglio anch’io

Vago in strade senza meta come un senza Dio

Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio

Ma pensa te

E’ tutto qua

Una réclame

Che vola via

E questa pioggia

Si stancherà

E il tempo corre sui fili del tram

[Calcutta]

Siamo ombre tra le ombre

Ai piedi del tramonto

Orme tra le orme

Lungo un binario morto

Siamo onde tra le onde

Che fanno il mare mosso

Storie tra le storie

Ma nessuno sta in ascolto





E delle volte per vederci chiaro, serve stare al buio (buio)

E per essere davvero sicuri, occorre avere un dubbio

Ed un fiore che si schiude al freddo poi appassisce a luglio

E quello che resta… sembra di cartapesta

[Insieme]

E non so come son finito qui

È come fossi entrato già a metà del film

Io avevo addosso gli stessi blue jeans

E tu avevi in bocca le stesse bugie

Quante volte ci abbiamo provato

Dando voce anche al fiato sprecato

E i ricordi già prendono il largo

Verso un mare lontano da qui

Ma forse va bene così

[Ritornello: Franco126 con Calcutta]

Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio

Forse era un po’ meglio prima, ero un po’ meglio anch’io (anch’io)

Vago in strade senza meta come un senza Dio (Dio)

Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio

[Insieme]

Ma pensa te

E’ tutto qua

Una réclame

Che vola via

E questa pioggia

Si stancherà

E il tempo corre sui fili del tram