Leggi il testo e la traduzione di Copy of a Copy of a Copy, unreleased track di Louis Tomlinson

Copy of a Copy of a Copy (copia di una copia di una copia) è una bella nuova canzone di Louis Tomlinson, che al momento in cui scrivo non è mai stata rilasciata, ma che verrà suonata nei live, in quanto a detta del cantautore britannico, è un brano che gli piace molto. Louis l’ha suonato per la prima volta al vivo durante il Louis Tomlinson Live From London, concerto di beneficenza virtuale trasmesso in streaming il 12 dicembre 2020. Il testo e traduzione in italiano.

In seguito, Tomlinson ha rivelato in tweet di non essere sicuro se la traccia sarebbe stata inserita nel suo futuro secondo album in studio solista, successore di Walls (gennaio 2020), ma che sarebbe sicuramente rimasta nel set per il tour. Ha scelto questa canzone senza un motivo ben preciso, se non quello che gli piace davvero. Una cosa è certa: il brano sta letteralmente facendo impazzire i milioni di fan sparsi per il mondo, divenendo a dir poco virale. Su Youtube trovate numerosi file audio per ascoltarlo e anche video del succitato live virtuale.

Copy of a Copy of a Copy Testo, Louis Tomlinson

[Strofa 1]

It’s an old curse, dreamers divin’ head first

Broken beaks and dead birds

Can’t get through the glass

There’s no use crying over spilled blood

Caring only kills love

A kiss won’t bring it back

[Pre-Ritornello]

I know that the first blow hits you cold

[Ritornello]

Young man, hush your crying, dry your tears away

Nothing is original, there’s nothing left to say

You won’t be the first or be the last to bleed

Every broken heart as far as your eye can see

It’s a copy of a copy of a copy

It’s a copy of a copy of a copy

[Strofa 2]

I can hear you, howling ’til your lungs hurt

So let this be your comfort

You’re not the only one, no

In a strange way, all in this together

Been this way forever, you’re not the only one

[Pre-Ritornello]

I know that the first blow hits you cold

[Ritornello]

Young man, hush your crying, dry your tears away

Nothing is original, there’s nothing left to say

You won’t be the first or be the last to bleed

Every broken heart as far as your eye can see

It’s a copy of a copy of a copy

It’s a copy of a copy of a copy





Young man, hush your crying, dry your tears away

Nothing is original, there’s nothing left to say

You won’t be the first or be the last to bleed

Every broken heart as far as your eye can see

It’s a copy of a copy of a copy

It’s a copy of a copy of a copy

It’s a copy of a copy of a copy

It’s a copy of a copy of a copy





Copy of a Copy of a Copy traduzione

È un’antica maledizione, i sognatori immergono prima la testa

Becchi rotti e uccelli morti

Non riesco ad oltrepassare il vetro

È inutile piangere sul sangue versato

Essere premurosi serve solo a uccidere l’amore

Un bacio non lo riporterà indietro

So che è il primo colpo a colpirti a freddo

Giovanotto, smetti di piangere, asciugati le lacrime

Nulla è originale, non è rimasto null’altro da dire

Non sarai né il primo né l’ultimo a sanguinare

Ogni cuore è a vista d’occhio infranto

È una copia di una copia di una copia

È una copia di una copia di una copia





Riesco a sentirti, urlare finché i polmoni non ti fanno male

Quindi lascia che questa sia la tua consolazione

Tu non sei il solo, no

In qualche modo, ci siamo dentro insieme

È sempre stato così, non sei l’unico

So che è il primo colpo a colpirti a freddo

Giovanotto, smetti di piangere, asciugati le lacrime

Nulla è originale, non è rimasto null’altro da dire

Non sarai né il primo né l’ultimo a sanguinare

Ogni cuore è a vista d’occhio infranto

È una copia di una copia di una copia

È una copia di una copia di una copia

Giovanotto, smetti di piangere, asciugati le lacrime

Nulla è originale, non è rimasto null’altro da dire

Non sarai né il primo né l’ultimo a sanguinare

Ogni cuore è a vista d’occhio infranto

È una copia di una copia di una copia

È una copia di una copia di una copia

È una copia di una copia di una copia

È una copia di una copia di una copia