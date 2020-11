Ceri omaggia Lucio Dalla con HappySad ft Franco126 (Testo)

Impreziosita dalla voce di Franco 126, HappySad, singolo del produttore trentino Stefano Ceri, è un tributo a Lucio Dalla e alla sua intramontabile Attenti Al Lupo: il testo e l’audio della canzone, rilasciata giovedì 13 novembre 2020 per Undamento ed in radio dal giorno dopo.

Attenti al lupo fu scritta da Ron e cantata da Lucio Dalla e ad oggi viene considerata una di quelle canzoni che ha fatto la storia della musica italiana. Viene ora riproposta in questa interessantissima rivisitazione più contemporanea, caratterizzata da un differente arrangiamento di Ceri e un testo inedito scritto a quattro mani con il cantautore e rapper romano Federico Bertollini, meglio conosciuto come Franco126.

In HappySad, Stefano ha cucito, in maniera quasi sartoriale, un beat fatto su misura per la voce di Franco, che canta un brano incentrato su un’amicizia ormai finita, una di quelle amicizie molto belle e intense, che ad un certo punto muoiono in quanto divenute dannose e nocive. Come da titolo, resta solo il ricordo amaro e allo stesso tempo allegro.

[1a Strofa]

Avevo un amico che

Che non aveva mai visto il cielo

Perché guardava sempre avanti a sé

Forse temeva di restare indietro





[Rit.]

Poi di colpo ognuno per sé

Non ricordo neanche perché

E mi sento un po’ happysad

Piango scoppiando a ridere

[2a Strofa]

Avevo un amico che

Voleva andare a tutti quanti a genio

Come se per andare bene a sé

Non dovesse piacere al mondo intero

[Rit.]

Poi di colpo ognuno per sé

Non ricordo neanche perché

E mi sento un po’ happysad

Piango scoppiando a ridere





[3a Strofa]

Avevo un amico che

Non so se era mio amico per davvero

Perché anche se parlava tra sé e sé

Non riusciva mai ad essere sincero

[Rit. 2]

Poi di colpo ognuno per sé

Non ricordo neanche perché

E mi sento un po’ happysad

E davvero non me lo spiego

[4a Strofa]

Avevo un amico che

Non vedo da una vita e mi chiedevo

Se ha trovato un po’ di pace per sé

O vede ancora il mondo in bianco e nero (bianco e nero, bianco e nero)