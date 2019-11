Pretty Solero – Neve feat. Franco126: audio e testo del singolo

Rilasciato venerdì 22 novembre 2019 via Island Records / Universal Music Italia, Neve è un singolo di Pretty Solero in duetto con Franco126.

Il testo e l’audio di questa nuova coinvolgente canzone tutta romana, tipica della scuola capitolina, scritta dal classe ’93, Sean Michael Loria, aka Pretty Solero, e da Federico Bertollini, meglio conosciuto come Franco126, mentre la produzione è opera di Guido Rossi, artisticamente conosciuto come G Ferrari.

Si tratta di un travolgente pezzo dal sapore malinconico ma decisamente gradevole, uno di quelli da cantare a pieni polmoni, soprattutto il contagioso e immediato ritornello.

Neve testo — Pretty Solero • Franco126

Download su: Amazon – iTunes

Ricordi? Nevicava

Quanto tempo passato in strada

Quanto ti vedo mi manca l’aria

Giuro, quest’anno mi compro casa

Ricordi? Nevicava

Se mi lasci ritorno in piazza

Quando mi manchi mi manca l’aria

Tra le tue braccia mi sento a casa.

Eh yeh, uoh-uoh, oh

E giuro che non scherzo

Ti regalerò il mondo

Eh yeh, uoh-uoh, oh

Tu dimmi cosa vuoi

Io farò quello che posso





[Franco]

Ops…. ci risiamo

Aspetto un treno nel verso contrario (aaaah)

E un’altra sigaretta fuma via (via)

Mentre le erbacce crescono lungo il binario

Andava tutto all’opposto, nevicava di ferragosto

Ed il vento ci incollava i vestiti addosso

Come se ci remasse contro

Pensavo restassi qui, mi

Mi sbagliavo di grosso

Ti ho perso ma ho fatto quello che posso

È andata bene così.

[Franco]

Magari sono solamente coincidenze

Basta un niente e sarebbe andata diversamente

O forse no

Le cose non sono più come un tempo

Non sono mai state come credevo che fossero

Eh yeh, uoh-uoh, oh

Ho il telefono spento

Abbracciamoci nel letto

Eh yeh, uoh-uoh, oh

Vorrei fermare il tempo

Oggi mi sento meglio

Eh yeh, uoh-uoh, oh

E giuro che non scherzo

Ti regalerò il mondo

Eh yeh, uoh-uoh, oh

Tu dimmi cosa vuoi

Io farò quello che posso

[Franco]

Cammino sul ghiaccio sottile

Mentre il cielo sembra tossire

Non so da dove cominciare, però

So bene da dove finire





Ho il tuo rossetto su un bicchiere

Ma sai, i fiori hanno vita breve

La pioggia scende su di noi

E si fa neve

E si fa neve

Eh yeh, uoh-uoh, oh

Ho il telefono spento

Abbracciamoci nel letto

Eh yeh, uoh-uoh, oh

Vorrei fermare il tempo

Oggi mi sento meglio

Eh yeh, uoh-uoh, oh

E giuro che non scherzo

Ti regalerò il mondo

Eh yeh, uoh-uoh, oh

Tu dimmi cosa vuoi

Io farò quello che posso





Ascolta su: