Asp126 & Ugo Borghetti – Lungotevere ft. Franco126: ascolta la bella canzone (testo)

Lungotevere, singolo made in Roma di Asp126 & Ugo Borghetti, con la collaborazione del collega e amico Franco126, è una canzone veramente molto gradevole, disponibile da venerdì 7 agosto 2020 su Puro SRLS / Universal Music Italia.

Leggi il testo e ascolta questo brano prodotto dal capitolino Mattia Castagna, alias Il Fettina, FTTNA o Lil Fett.

Chi sono Asp126 & Ugo Borghetti

Asp126 (al secolo Luciano Nardoni) e Ugo Borghetti (all’anagrafe Roberto Anzellotti) sono due rapper italiani, membri della crew romana 126 (collettivo di cui fanno parte anche Franco126, Ketama126, Pretty Solero e Drone126), che da tempo lavorano in coppia, a partire dal maggio 2018, quando esordiscono con il singolo “Lambrate / Gianicolo” per rilasciare l’anno successivo l’album Senza Ghiaccio. Se Borghetti si è avvicinato al mondo della musica nel 2015 grazie a Franco126, Asp ha scoperto il rap grazie a Ketama, amici di vecchia data visto che i due si conoscono fin dall’età di sette anni, quando andavano a catechismo insieme.

Testo Lungotevere

Download su: Amazon – iTunes

[1a Str.: Ugo Borghetti]

Potrei fare l’eco a quello che dici tutte le volte che litighiamo

E io che me metto a ridere se penso a tutte le volte che i guasconi mi hanno salvato

Sicuramente adesso starei co’ ‘no stron*o altolocato

A me me trovi ancora al bar ‘mbriaco

Ne prendo ancora due a buffo e una a prezzo scontato

Adesso l’unica certezza è che torno a casa sconvolto

Ogni tanto mi manchi

Ma mi rendo conto che non sono fatto per la vita dei grandi

Me piace fa danni da anni

Ar vicolo dove ho ? col fumo appizzato

A fumasse le rocce dentro a un palazzo sgarrupato

Io c’ho provato a fa er bravo

Ma sono ammanettato dentro a ‘na Bravo (Guardie infami)

I sentimenti mi sa che stavano dentro all’ultimo pezzo sbragato

Il tuo sguardo m’ha mozzato il fiato come un tiro de bottiglia

Per te avrei dato fuoco una caserma della polizia





[Rit.: Franco126]

Per la faccia che ho stasera

Per tutti i balordi come me, sì, per chi c’era

Quando avevo bisogno di te nella bufera

Ne accendo una e sorrido

La strada scivola dal finestrino e non so dove va, a, a

Per te mi sarei fatto tutto il Lungotevere in macchina

Nell’ora di punta di questa città

Invece resto con il solito bicchiere di plastica nel solito bar

Na-na-na-na

[Ugo B.]

Oh, Asperì, oh, Asperì, dai, che demo reccà

Ao, Asperì, ‘ndo stai?

Daje che, ah, cala, cala, cala

[2a Str.: Asp126]

Eravamo una cosa, mo semo distanti

Stasera se tiramo pe’ l’aria pe’ distrarci

Non so se ci puoi credere a ciò che dico

Se puoi crederci tu, se posso crederci anch’io

Le storie d’amore s’assomigliano un po’ tutte

Ma tutti so’ convinti di viverne di uniche

Non ho più parole, neppure le scuse

Le ha gli occhi tristi, si mangia le unghie

Voglio essere felice, costi quel che costi

Ho messo in conto gli occhi rossi e pure i postumi (Postumi)

Siamo ancora in piedi nonostante tutti i nostri sforzi

A dispetto di tutti gli oroscopi (Che stai a di’?)

[Rit.]

Per la faccia che ho stasera

Per tutti i balordi come me, sì, per chi c’era

Quando avevo bisogno di te nella bufera

Ne accendo una e sorrido

La strada scivola dal finestrino e non so dove va, a, a

Per te mi sarei fatto tutto il Lungotevere in macchina

Nell’ora di punta di questa città

Invece resto con il solito bicchiere di plastica nel solito bar

Na-na-na-na





Ascolta su: