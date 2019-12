Generic Animal – Presto feat. Franco126: audio e testo del nuovo singolo

Da venerdì 6 dicembre 2019 è disponibile in radio e in digitale Presto, nuovo singolo di Generic Animal, con la collaborazione di Franco126, che anticipa l’album in uscita a gennaio 2020, disco realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”..

Il testo e l’audio del nuovo brano, scritto a quattro mani dagli interpreti e prodotto dall’amico Carlo Luciano Porrini, in arte Fight Pausa.

Era da tempo che lombardo Luca Galizia, in arte Generic Animal, e il cantautore e rapper romano, volevano fare, scrivere e incidere qualcosa insieme, così, una volta trovata finalmente l’occasione giusta, hanno unito le forze in “Presto”, primissima loro collaborazione, nella quale raccontano la difficoltà di una relazione di coppia e il senso di inadeguatezza nei confronti della persona che si ama.

Presto testo Generic Animal • Franco126

Download su: Amazon – iTunes

Tutti i mattoni che fanno un palazzo

Non li puoi contare se no cade giù

Tu fidati, certo, che queste pareti

Son fatte di ghiaccio, non si scioglie più

Ho letto due libri che parlan di guerra

Non dicono niente, me la fai già tu

Ho letto due libri che parlan di guerra

Non dicono niente, me la fai già tu.

Quando mi spiegherai

A dormire come fai?

Se quando la notte ti scrivo

Mi chiedo: risponderai?

Sei sveglia presto e io invece resto qui a marcire

Mi prendo il resto della giornata per andarmene via.





[Franco]

Chi me lo fa fare di scrollarmi di dosso

Il sonno con una doccia fredda

E poi affogare un biscotto nel latte

E mangiarlo prima che si spezza

E vestirsi a caso con le prime cose

Pescate dall’armadio a muro

Salutare con una spallata il vicino

Che scende i gradini uno ad uno

[Insieme]

Poi di fuori coi clacson che impazzano

E i passi si affrettano lunghe le strade

Le saracinesche che sbattono

Gli autobus che tardano ad arrivare

In una corsa contro il tempo

Io già lo so che perderei

Mi chiedo tu come è che fai

Io già lo so che impazzirei

[Insieme]

Spengo la luce

Mi sveglio in una bara

Ho gli occhi stropicciati

Rimango in pigiama

Non esco di casa

Ho letto già la trama

Ho letto già la trama

Ho letto già la trama





Quando mi spiegherai

A dormire come fai?

Se quando la notte ti scrivo

Mi chiedo: risponderai?

Sei sveglia presto e io invece resto qui a marcir

Mi prendo il resto della giornata per andarmene via.

Quando mi spiegherai-ai

A dormire come fai?

Se quando la notte ti scrivo

Mi chiedo: risponderai?

Sei sveglia presto e io invece resto qui a marcir

Mi prendo il resto della giornata per andarmene via.





Ascolta su: