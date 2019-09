Blink-182 – in uscita il nuovo album Nine: info e titoli delle canzoni

Nine è l’ottavo album in studio dei Blink-182, negli scaffali dei negozi dal 20 settembre 2019 nel classico CD, in vinile nero e color magenta, in downlaod digitale e nelle piattaforme streaming. I titoli delle canzoni nel disco, pubblicato per la prima volta via Columbia Records/Sony Music.

A oltre tre anni dall’ultima fatica discografica California, che nella penisola debuttò in quarta piazza, è in arrivo quest’atteso progetto, che a dispetto del titolo, è l’ottavo album della rock band di Mark Hoppus & soci.

Al suo interno sono presenti quindici canzoni inedite, tra le quali spiccano i singoli che ne hanno anticipato l’uscita, vale a dire “Blame It on My Youth”, la brevissima “Generational Divide”, “Happy Days”, “Darkside” e “I Really Wish I Hated You”.





Il disco è stato prodotto dal gruppo statunitense, con la collaborazione di Tim Pagnotta, The Futuristics e John Feldmann, ma durante il processo di registrazione, la band ha anche collaborato con artisti come Pharell Williams.

Ecco cos’ha detto Mark Hoppus a NME: “È un lavoro decisamente differente da California. È molto più aggressivo. È più oscuro nel tema e nel tono. Se vi piace California ed Enema Of The State, bisogna sapere che questo disco è più simile all’album “Blink-182” rilasciato nel 2003, in cui proviamo a sperimentare con suoni diversi“.

Nine tracklist (Blink-182 album 2019)

