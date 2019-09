Liam Payne – Stack It Up feat. A Boogie wit da Hoodie: audio, testo e traduzione

Rilasciato il 18 settembre 2019, Stack It Up è un singolo del cantautore Liam Payne con la collaborazione del rapper A Boogie wit da Hoodie: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la canzone, disponibile nella versione esplicita e in quella Clean.

Scritto dagli interpreti con la collaborazione di Fred Gibson, Steve Mac, Ed Sheeran, con produzione di Gibson e Mac, il nuovo brano parla di come Liam vorrebbe diventare ricchissimo per realizzare tutti i suoi sogni. E il rapper? Al contrario, lui che ne ha già fatti tanti, racconta come sarebbe la sua vita se non fosse ricco. Il video musicale sarà online dalle ore 22 del 18 settembre.

Liam Payne – Stack It Up Testo e Traduzione

Download su: Amazon – Clean – iTunes – Clean

[Verse 1: Liam Payne]

I don’t wanna be broke when I d-i-e

Wanna be livin’ it up in VIP

Tryna get in the club, they wanna see ID

Want me to wear nice shows and a t-i-e

Quando morirò non voglio essere al verde

Voglio spassarmela da VIP

Cercando di entrare nel club (o “far parte del club”), vogliono vedere un documento

Vuoi che indossi belle scarpe e una cravatta

[Pre-Chorus 1: Liam Payne]

I’ve been workin’ and gettin’ by

But that ain’t enough to satisfy

‘Cause I got dreams for you and I

So I got money on my mind

Ho lavorato e mi sono arrangiato

Ma questo non mi soddisfa abbastanza

Perché ho dei sogni per te e per me

Quindi ho in mente di fare solo soldi

[Chorus: Liam Payne]

So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it

I-I-I-I-I-I

Ain’t nobody gonna be doin’ it for ya

I-I-I-I-I

I got dreams and I got time

But that ain’t enough to get me by

So I stack it up, man, I gotta work for it

Yeah, I got money on my mind

I-I, I-I

I got money on my mind

I-I, I-I

Quindi se vuoi farne a palate, amico, devi guadagnarteli

Nessuno lo farà per te

Ho dei sogni e tempo

Ma non è sufficiente per farmi da parte

Quindi ne farò tanti, amico, devi guadagnarteli

Sì, ho in mente di fare solo soldi

Io-io, io-io

Ho in mente di fare solo soldi

Io-io, io-io

[Verse 2: Liam Payne]

I wanna flex hard like d-o-e

But right now my car need the m-o-t

And I can’t give the valet no t-i-p

But like him, I got dreams and they’re b-i-g





Voglio flettere duramente come d-o-e

Ma in questo momento la mia macchina ha bisogno della revisione (m-o-t)

E non posso dare al posteggiatore alcuna mancia

Ma come lui, ho dei sogni e sono grandi

[Pre-Chorus 2: Liam Payne]

Tried to be a better guy

But that ain’t enough to satisfy

I got dreams for you and I

I got money on my mind

Ho cercato di essere una persona migliore

Ma non è abbastanza per per sentirmi realizzato

Ho dei sogni per te e per me

Ho in mente di fare solo soldi

[Chorus: Liam Payne]

So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it

I-I-I-I-I-I

Ain’t nobody gonna be doin’ it for ya

I-I-I-I-I

I got dreams and I got time

But that ain’t enough to get me by

So I stack it up, man, I gotta work for it

Yeah, I got money on my mind

I-I, I-I

I got money on my mind

I-I, I-I

Quindi se vuoi farne a palate, amico, devi guadagnarteli

Nessuno lo farà per te

Ho dei sogni e tempo

Ma non è sufficiente per farmi da parte

Quindi ne farò tanti, amico, devi guadagnarteli

Sì, ho in mente di fare solo soldi

Io-io, io-io

Ho in mente di fare solo soldi

Io-io, io-io

[Verse 3: A Boogie Wit da Hoodie]

Yeah, I know shit don’t come free, you gotta work for it (Gotta work for it)

Lamborghini Urus, bought it when I first saw it (Skrrt, when I first saw it)

She caught me creepin’, I had to buy her a purse for it (Purse for it)

I think if I ain’t have money, I’d be the worst for her

And if I ain’t have money, I woulda been lost her

The loudest ones was the brokest, I was a shit-talker

The loudest ones was the brokest and I was strugglin’ (Uh)

Girls called me friend, now they on me, that money comin’ in (That money comin’ in)

Saint Laurent fiend, I put it in Louis luggages (Yeah, yeah)

Took her to Celine, bought her a couple luggages

Wasn’t always sweet, Capri Suns for fifty cents (Yeah)

Now I just hate to reminisce (To reminisce)





Sì, lo so che le cose non sono gratis, devi lavorare per questo (devi lavorare per questo)

Lamborghini Urus, l’ho comprata non appena l’ho vista (Skrrt, non appena l’ho vista)

Lei mi ha scoperto, ho dovuto comprarle una borsa per rimediare (una borsa per rimediare)

Penso che se non avessi i soldi, per lei sarei il peggiore

E se non avessi i soldi, l’avrei già persa

I più rumorosi erano i più poveri, io ero un chiacchierone di mer*a

I più rumorosi erano i più poveri e io ero in difficoltà (Uh)

Per le ragazze ero solo un amico, ora ce le ho addosso, quei soldi che entrano (quei soldi che entrano)

Maniaco di Saint Laurent, l’ho messo nelle valigie Louis Vuitton (Sì, sì)

L’ho portata a Celine, le ho comprato un paio di valigie

Non è stato sempre dolce, Capri Suns per cinquanta centesimi (Sì)

Ora odio ricordare i vecchi tempi (ricordare)

[Chorus: Liam Payne]

So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it

I-I-I-I-I-I

Ain’t nobody gonna be doin’ it for ya

I-I-I-I-I

I got dreams and I got time

But that ain’t enough to get me by

So I stack it up, man, I gotta work for it

Yeah, I got money on my mind

I-I, I-I

I got money on my mind

I-I, I-I

I got money on my mind

Quindi se vuoi farne a palate, amico, devi guadagnarteli

Nessuno lo farà per te

Ho dei sogni e tempo

Ma non è sufficiente per farmi da parte

Quindi ne farò tanti, amico, devi guadagnarteli

Sì, ho in mente di fare solo soldi

Io-io, io-io

Ho in mente di fare solo soldi

Io-io, io-io

Ho in mente di fare solo soldi





Ascolta su: