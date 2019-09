Angelo Famao – Un’avventura Estiva: audio, video ufficiale e testo

Rilasciato il 17 settembre 2019 via Bluemusic, Un’avventura Estiva è un singolo dell’emergente cantante neomelodico siciliano Angelo Famao: leggi il testo e la traduzione e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Ferdinando Esposito, che vede la partecipazione di tre belle ragazze.

In questo bel pezzo, scritto e composto da Emanuele Marcellino, con arrangiamenti di Mario Parise, l’artista gelese classe 1996 del tormentone “Tu Si a Fine do’ Munno”, canta interamente in italiano la voglia che ha di una ragazza, che gli ha letteralmente fatto perdere la testa. Che dire, forse il brano sarebbe dovuto uscire qualche settimana prima, visto che l’Estate è ormai conclusa.

Angelo Famao – Un’avventura Estiva testo

[Intro]

E’ una questione d’amore l’estate

E’ una questione d’amore l’estate.

[Strofa 1]

Baby, tu lo sai che mi piaci

se balli così tu mi curi

ma quando te ne vai e dici “bye bye”

metti il mio cuore in modalità stand by

ma forse l’ho capito che lo fai apposta

ti ho fatto una proposta ma non mi dai una risposta

perché… mi fai morire così.

[Pre-Ritornello 1]

Appena arrivati in spiaggia inizia un’altra vacanza

quanti gufi che danzano e pieni di speranza

ed io che sogno un tuo si

ora che noi siamo qui.

[Ritornello]

Voglio che mi porti sulla luna

voglio che sia una nuova avventura

ho una voglia pazzesca di amare

fino a quando può scoppiare il cuore

voglio che mi porti sulla luna

voglio che sarai tu la fortuna

non m’importa se faremo tardi

le emozioni saranno miliardi.





[Post-Ritornello]

Ogni notte sogno di stare abbracciato con te

è una questione d’amore l’estate

ogni volta che guardo gli occhi tuoi, sanno di me

è una questione d’amore l’estate.

[Strofa 1]

Voglio sentirti dire soltanto una volta (una volta)

che per me ti sei presa una cotta (una cotta)

dai lasciamoci andare stavolta (stavolta)

quest’estate sarà un’altra storia

tra un minuto si parte, ce ne andiamo lontano

anche se suona strano, sento che già ti amo.

[Pre-Ritornello 2]

La sabbia già come scotta

ma a noi non ce ne importa

il mare che ci incoraggia

il vento sulle tue labbra

tu che mi dici si

dai rimani ancora qui.

[Ritornello]

Voglio che mi porti sulla luna

voglio che sia una nuova avventura

ho una voglia pazzesca di amare

fino a quando può scoppiare il cuore

voglio che mi porti sulla luna

voglio che sarai tu la fortuna

non m’importa se faremo tardi

le emozioni saranno miliardi.





Ogni notte sogno di stare abbracciato con te

è una questione d’amore l’estate

ogni volta che guardo gli occhi tuoi, sanno di me

(è una questione d’amore l’estate).

Ogni notte sogno di stare abbracciato con te

è una questione d’amore l’estate

ogni volta che guardo gli occhi tuoi, sanno di me

è una questione d’amore l’estate.





