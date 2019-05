Blink-182 – Blame It On My Youth: lyric video, testo e traduzione del comeback

I Blink-182 sono tornati con il nuovo singolo Blame It On My Youth, disponibile ovunque dall’8 maggio 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’audio del brano scritto dal gruppo e prodotto da Tim Pagnotta.

La pop rock band californiana capitanata da Mark Hoppus ha sfornato questo meraviglioso pezzo, il primo per Columbia Records/Sony Music, che anticipa l’uscita del futuro ottavo album in studio, successore di California pubblicato il 1° giugno 2016.

Si tratta di una bella canzone pop-punk, che vede Mark Hoppus e Matt Skiba cantare di come sono cresciuti, di come si sono uniti alla band e di come il mondo in cui sono cresciuti li ha portati a diventare le persone che sono oggi.

L’inedito è accompagnato dal lyric video curato da RISK, famoso artista di graffiti. Per gustarvelo cliccate sull’immagine.

Blame It On My Youth testo – Blink-182

[Mark Hoppus]

I wasn’t born with the rich blood

I started out with plenty of nothing at all

I got stuck in the thick mud

The flash flood, the punk rock, and the alcohol

I was raised on a rerun

I was bored to death, so I started a band

Cut my teeth on a safety dance

My attention span never stood a chance

[Hoppus]

It’s too late

Can you forgive me now?

[Skiba]

You could never kill my high!

I’m the ink and you’re the headline (Oh)

Blame it, blame it on my youth

Blame it, blame it on my youth

You could never block my shine!

I’ve been lost since 1999 (Oh)

Blame it, blame it on my youth

Blame it, blame it on my youth

(Blame, blame, blame on my youth)

[Skiba]

I wasn’t made for the good life

I ended up getting stuck on the side of the road

I tripped and fell on hard times

Tough breaks are the only kind I know

I was left on a door step

I was scared to death with nowhere to go

Cut myself on the neighbor’s fence

That I hopped as the cops tried to take me in

[Skiba]

It’s too late

Can you forgive me now?

[Skiba]

You could never kill my high!

I’m the ink and you’re the headline (Oh)

Blame it, blame it on my youth

Blame it, blame it on my youth

You could never block my shine!

I’ve been lost since 1999 (Oh)

Blame it, blame it on my youth

Blame it, blame it on my youth

[Matt Skiba & Mark Hoppus]

I was raised on the Ritalin

Ever since I was a little kid (Little kid)

No one ever seemed to give a shit (Give a shit)

And I don’t need an excuse

I don’t need an excuse

[Skiba]

You could never kill my high!

I’m the ink and you’re the headline

Blame it, blame it on my youth

Blame it, blame it on my youth

You can never block my shine!

I’ve been lost since 1999 (Oh)

Blame it, blame it on my youth

Blame it, blame it on my youth

You can never kill my high (Endless summer)

I’m the ink and you’re the headline (Stretching on and on)

Blame it, blame it on my youth (Oh, oh)

Blame it, blame it on my youth (Oh, oh)





[Mark Hoppus]

Endless summer

Stretching on and on





Blink 182 Blame It On My Youth traduzione

[Mark Hoppus]

Non sono nato con il sangue ricco

Ho iniziato con il nulla del nulla1

Sono rimasto impantanato nel denso fango

Nelle alluvioni, nel punk rock e nell’alcol

Sono cresciuto in una replica

Mi annoiavo a morte, così ho fondato una band

Mi sono fatto le ossa con le canzoni di successo

La mia capacità di attenzione non ha mai avuto una possibilità

[Hoppus]

È troppo tardi

Puoi perdonarmi ora?

[Skiba]

Non potrete mai uccidere la mia popolarità!

Io sono l’inchiostro e voi siete il titolo (Oh)

Date la colpa, date la colpa alla mia giovinezza

Prendetevela, prendetevela con la mia giovinezza

Non potrete mai bloccare la mia brillantezza!

Mi sono sentito perso dal 1999 (Oh)

Date la colpa, date la colpa alla mia giovinezza

Prendetevela, prendetevela con la mia giovinezza

(Colpa, colpa, colpa della mia giovinezza)

[Skiba]

Non ero fatto per la bella vita

Sono rimasto bloccato sul bordo della strada

Sono inciampato e ho passato brutti periodi

I momenti difficili sono tutto ciò che conosco

Sono stato lasciato sull’uscio di casa

Ero spaventato a morte senza sapere dove andare

Mi sono tagliato con la recinzione del vicino

Sulla quale sono salito quando gli sbirri hanno cercato di portarmi dentro

[Skiba]

È troppo tardi

Puoi perdonarmi ora?





[Skiba]

Non potrete mai uccidere la mia popolarità!

Io sono l’inchiostro e voi siete il titolo (Oh)

Date la colpa, date la colpa alla mia giovinezza

Prendetevela, prendetevela con la mia giovinezza

Non potrete mai bloccare la mia brillantezza!

Mi sono sentito perso dal 1999 (Oh)

Date la colpa, date la colpa alla mia giovinezza

Prendetevela, prendetevela con la mia giovinezza

(Colpa, colpa, colpa della mia giovinezza)

[Skiba e Hoppus]

Sono stato cresciuto con il Ritalin2

Sin da quando un bambino (bambino)

Nessuno sembrava fregarsene (fregarsene)

E non accetto scuse

Non ho bisogno di scuse

[Skiba]

Non potrete mai uccidere la mia popolarità!

Io sono l’inchiostro e voi siete il titolo

Date la colpa, date la colpa alla mia giovinezza

Prendetevela, prendetevela con la mia giovinezza

Non potrete mai bloccare la mia brillantezza!

Mi sono sentito perso dal 1999 (Oh)

Date la colpa, date la colpa alla mia giovinezza

Prendetevela, prendetevela con la mia giovinezza

Non potrete mai uccidere la mia popolarità! (estate infinita)

Io sono l’inchiostro e voi siete il titolo (che si allunga all’infinito)

Prendetevela, prendetevela con la mia giovinezza (oh, oh)

Prendetevela, prendetevela con la mia giovinezza (oh, oh)

[Mark Hoppus]

Estate infinita

Che si allunga all’infinito

1 Hoppus è nato a Ridgecrest, California, una piccola città nel mezzo del deserto, non proprio il luogo ideale nel quale un bambino può divertirsi. Inoltre, i suoi genitori hanno divorziato quando egli aveva 8 anni.

2 farmaco commercializzato per il trattamento farmacologico del disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD).

