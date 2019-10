Becky G – Mala Santa: video ufficiale, testo e traduzione del bollente singolo dall’album omonimo

Mala Santa è il quinto singolo estratto dall’album omonimo, disco d’esordio della cantautrice statunitense Becky G, out il 17 ottobre 2019. Per motivi ancora ignoti, nel progetto non vi saranno i singoli “Sola“, “Mangù”,”Todo Cambio” e la hit con Maluma, “La respuesta“. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale di questo brano, nel quale la cantante dice di non essere né malvagia e nemmeno una Santa.

Dopo “Mayores” (2017), “Sin Pijama” (aprile 2018), “Cuando Te Besé” (agosto 2018) e “Dollar” (giugno 2019), è il momento di questa canzone, scritta con la collaborazione di Weezy Kingz, BF, DJ Luian, Kedin Maisonet, Mambo Kingz & Edgar Semper, mentre il filmato all’insegna del ballo, è stato diretto da Daniel Duran e Pedro Araujo.

Becky G – Mala Santa Testo e Traduzione

[Verso 1]

Dicen que hay peligro cuando salgo

Que no le temo a lo malo (A veces soy candela)

No te confundas que no soy nada de buena

En mis ojos ves maldad

[Coro]

No soy ni mala ni santa

Tráeme alcohol pa’ que se moje la garganta

Una como yo a ti te hace falta

Calladita pero a veces soy mala

Empiezo y no quiero parar

No soy ni mala ni santa

Tráeme alcohol pa’ que se moje la garganta

Una como yo a ti te hace falta

Calladita pero a veces soy mala

Empiezo y no quiero parar

No soy ni mala ni santa

[Verso 2]

Muevo el boom-boom como un sismo

Par de trago’ y entro en erotismo

No digo na’ pero quiero lo mismo

Y cuando yo bailo así

Me agarra la cintura

Me sube la calentura

Veo su cuerpo cómo suda

Y eso que todavía

No me ha visto desnuda en su cama

Estoy pa’ perder la cabeza

No me hablen de amor

Eso a mí no me interesa

Te gusta el juego, yo soy la que empieza

Pero recuerda que

[Coro]

No soy ni mala ni santa

Tráeme alcohol pa’ que se moje la garganta

Una como yo a ti te hace falta

Calladita pero a veces soy mala

Empiezo y no quiero parar

No soy ni mala ni santa

[Verso 3]

Quiero un shot de tequila

Rumba hasta el otro día

Soltera, así me quería

Que yo daba fuego decían

[Puente]

Y que esto no pare

Que a penas comienza

Apaguen celulare’

Estamo’ pa’ maldade’

Y que esto no pare

Que a penas comienza

Apaguen celulare’

Estamo’ pa’ maldade’





[Outro]

Santa

Tráeme alcohol pa’ que se moje la garganta

Una como yo a ti te hace falta

Calladita pero a veces soy mala

Empiezo y no quiero parar

No soy ni mala ni santa





Dicono che quando esco c’è pericolo

Non temo il male (a volte sono una candela)

Non fraintendermi, non sono niente di buono

Nei miei occhi vedi il male

Non sono né cattiva né santa

Portami dell’alcool per bagnarmi la gola

Uno come me ti serve

Sono tranquilla ma a volte sono cattiva

Comincio e non voglio fermarmi

Non sono né cattiva né santa

Portami dell’alcool per bagnarmi la gola

Uno come me ti serve

Sono tranquilla ma a volte sono cattiva

Comincio e non voglio fermarmi

Non sono né cattiva né santa

Muovo il fondoschiena come un terremoto

Un paio di drink e divento erotica

Non dico nulla ma voglio la stessa cosa

E quando ballo così

Mi prende per i fianchi

Mi si alza l’eccitazione

Vedo come suda il suo corpo

E ancora

Non mi haa visto nuda nel tuo letto

Sto per perdere la testa

Non parlatemi d’amore

Non mi interessa

Ti piace il gioco, sono io quella che inizia

Ma ricorda che





Non sono né cattiva né santa

Portami dell’alcool per bagnarmi la gola

Uno come me ti serve

Sono tranquilla ma a volte sono cattiva

Comincio e non voglio fermarmi

Non sono né cattiva né santa

Voglio un bicchierino di tequila

Rumba fino al mattino

Singolo, è così che mi vuoi

Dicono che sono tutta un fuoco

E non finisce

Questo è solo l’inizio

Spegnete i cellulari

Siamo qui per fare cose cattive

E non finisce

Questo è solo l’inizio

Spegnete i cellulari

Siamo qui per fare cose cattive

Santa

Portami dell’alcool per bagnarmi la gola

Uno come me ti serve

Sono tranquilla ma a volte sono cattiva

Comincio e non voglio fermarmi

Non sono né cattiva né santa

