Becky G e l’album d’esordio Mala Santa: i titoli delle canzoni

Mala Santa è il debut album della cantautrice Becky G, uscito tra il 17 e il 18 ottobre 2019 via Sony Music Latin; l’interessante progetto contiene 16 tracce inedite e importanti featuring. I titoli delle canzoni presenti nel disco, prodotto da Daddy Yankee, Dave Kutch, DJ Luian, Gaby Music, Hydro, Jorge Luis Fonseca, Mambo Kingz & Ovy On The Drums.

Anticipato dai singoli “Mayores” (luglio 2017), “Sin Pijama” (aprile 2018), “Cuando Te Besé” (agosto 2018), “Dollar” (luglio 2019) e dalla title track, disponibile dal successivo 11 ottobre, l’album propone collaborazioni con artisti come Anuel AA, Darrell, Zion & Lennox, Farruko, Mau & Ricky e Dalex, oltre i vari Paulo Londra, Bad Bunny, Myke Towers e Natti Natasha, unica donna ospite del progetto, che non è stato reso disponibile in pre-order e che nel momento in cui scrivo, non è ancora possibile acquistare e nemmeno ascoltare.





Mala Santa tracklist (Becky G album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Download – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Mala Santa DOLLAR (con Myke Towers) [Video Ufficiale] 24/7 Si Si Romance (feat. Anuel AA) Mejor Así (feat. Darrell) Peleas No Te Pertenezco En Mi Contra Me Acostumbré (feat. Mau y Ricky) Ni De Ti Ni De Nadie Subiendo (feat. Dalex) Te Superé (feat. Zion y Lennox & Farruko) Cuando Te Besé (con Paulo Londra) Sin Pijama (con Natti Natasha) Mayores (feat. Bad Bunny)