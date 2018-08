Becky G, Paulo Londra – Cuando Te Besé: video ufficiale, testo e traduzione

Cuando Te Besé (quando ti ho baciato) è un singolo collaborativo di Becky G e Paulo Londra, disponibile dal 3 agosto 2018 via Sony Music Entertainment US Latin & Big Ligas, label fondata da Paulo, alla sua prima collaborazione con un’artista donna.

La cantautrice statunitense e il rapper e cantautore argentino, hanno unito le forze in questo pezzo, firmato da Paulo Londra, Cristian Andrés Salazar e Ovy On The Drums, fedele collaboratore di Londra, con il quale ha fondato la citata etichetta discografica, che ha anche prodotto la traccia.

Dal punto di vista lirico, nella nuova canzone si parla dell’emozione che attraversa il corpo quando si ha quell’indimenticabile bacio, che ti fa andare letteralmente in estasi e che ti fa desiderare pazzamente il bis.

E’ questo il concept del singolo, accompagnato dal video ufficiale diretto da Paloma Valencia. Per vederlo cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Cuando Te Besé testo e traduzione – Becky G & Paulo Londra (Download)

[Intro: Paulo Londra, Becky G]

Y cuando te vi, supe que no era’ para mí (Paulo)

Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir (Becky G), ey

Pero cuando te vi te juro que me decidí

Acercarme y decirte que-

E quando ti ho vista, sapevo che non eri fatta per me (Paulo)

Sicuro che avevi qualcuno che non avresti lasciato andare (Becky G), hey

Ma quando ti ho vista ti giuro che ho deciso

Di avvicinarmi e dirti che

[Estribillo: Becky G, Paulo Londra, Ambos]

Cuando te besé, viajé

Sentí que toqué el cielo, woh-oh-oh

Y no me equivoqué, no-no-no, no-no-no (ah, ah)

Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo

Y cuando te besé, yeh-eh, eh

Sentí que toqué el cielo, woh-oh-oh

Y no me equivoqué, no-no-no, no-no-no

Porque lo haría de nuevo, de nuevo, y de nuevo

Yeah, yeah-yeah-yeah

Quando ti ho baciato, ho fatto un viaggio

Sentivo di aver toccato il cielo, woh-oh-oh

E non mi sbagliavo, no-no-no, no-no-no (ah, ah)

Perché lo farei ancora, e ancora e ancora

E quando ti ho baciata, eh-eh, eh

Sentivo di aver toccato il cielo, woh-oh-oh

E non mi sbagliavo, no-no-no, no-no-no

Perché lo farei ancora, ancora e ancora

Si, si-si-si

[Verso 1: Becky G]

Todo comenzó caminando en la playa, me apretaste la mano

Yeh-eh-eh (eh)

Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé (no sé qué)

Y no pensé que fuera a suceder

Todo terminó en un beso y besarte fue un placer

Yeh-eh-eh-ey

Sólo quería conocerte y me gustaste, no sé

Porque todo el tiempo yo quiero besarte

Quizá’, tal vez, nací para amarte (nací para amarte)

Nací para amarte

Quiero volver a besarte, porque- (yeh)





Tutto è iniziato a camminando sulla spiaggia, mi hai stretto la mano

Yeh-eh-eh (eh)

Sentivo quel non so cosa, non so cosa di cui ho parlato tanto (non so cosa)

E non pensavo che potesse succedere

Tutto finì con un bacio e baciarti è stato bello

Yeh-hey-hey-hey

Volevo solo conoscerti e mi piacevi, non lo so

Non so perché vorrei baciarti sempre

Forse, magari sono nata per amarti (sono nata per amarti)

Sono nata per amarti

Voglio baciarti di nuovo, perché- (yeh)

[Estribillo: Paulo Londra, Becky G, Ambos]

Cuando te besé, yeh-eh

Sentí que toqué el cielo, oh-oh-oh

Y no me equivoqué, no-no-no, no-no-no

Porque lo haría de nuevo, de nuevo, y de nuevo

Y cuando te besé, viajé

Sentí que toqué el cielo, woh-oh-oh (oh)

Y no me equivoqué, no-no-no, no-no-no

Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo

(Leone’ Con Flow) yeah (¡wouh!; yeah)

Quando ti ho baciata, eh-eh

Sentivo di aver toccato il cielo, oh-oh-oh

E non mi sbagliavo, no-no-no, no-no-no

Perché lo farei ancora, ancora e ancora

E quando ti ho baciato, ho fatto un viaggio

Sentivo di aver toccato il cielo, woh-oh-oh (oh)

E non mi sbagliavo, no-no-no, no-no-no

Perché lo farei ancora, e ancora e ancora

(Leoni col Flow) yeah (wouh!; Si)





[Verse 2: Paulo Londra]

Forever alone pero te vi a vo’

Y el mundo cambió, ya no pienso en na’ (¡ay!)

Siento una emoción y bailé con vos

E’ lo único que ahora me importa (¡wouh!)

Ven conmigo (¿qué?), deja el miedo (¡ay!)

Un ratito pa’ bailar (yeah)

Ay, dio’ mío, qué talento, eso’ paso’ me matan

Un ratito más, te lo pido por favor (yeah)

No te vaya’ que se apaga mi ilusión (¡ay!)

Ere’ la única que puede calmar mi corazón, yeh, eh (¡wouh!)

Sabe’ bien que yo estoy sólo pendiente a ti (sólo a ti)

Y que no puedo olvidar-

Sempre solo ma ti ho vista

E il mondo è cambiato, già non penso più a niente (oh!)

Sento un’emozione e ho ballato con te

E sei l’unica cosa che conta per me adesso (wouh!)

Vieni con me (cosa?), molla la paura (oh!)

Balliamo un po’ (sì)

Oh, ha dato ‘mio, che talento, quelle mosse mi fanno impazzire

Un altro po’, te lo chiedo per favore (sì)

Non andare via perché spegneresti la mia illusione (oh!)

Sei l’unica che può tranquillizzare il mio cuore, yeh, eh (wouh!)

Sai bene che sto solo aspettando te (solo te)

E che non posso dimenticare-

[Estribillo: Becky G, Ambos]

Cuando te besé, viajé

Sentí que toqué el cielo, woh-oh-oh (no-no-no-no-no-no-no-no)

Y no me equivoqué, no-no-no, no-no-no (no; no)

Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo (nuevo, -o-o)

Y cuando te besé, yeh-eh, eh (-e)

Sentí que toqué el cielo, woh-oh-oh

Y no me equivoqué , no-no-no, no-no-no (no-no-no)

Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo

Yeah, yeah-yeah-yeah

Quando ti ho baciato, ho fatto un viaggio

Sentivo di aver toccato il cielo, woh-oh-oh (no-no-no-no-no-no-no)

E non mi sbagliavo, no-no-no, no-no-no (no, no)

Perché lo farei ancora e ancora e ancora (nuovo, -o-o)

E quando ti ho baciato, yeh-eh, eh (-e)

Sentivo di aver toccato il cielo, woh-oh-oh

E non mi sbagliavo, no-no-no, no-no-no (no-no-no)

Perché lo farei di ancora e ancora e ancora

Si, si-si-si

[Outro]

¡Shiuf!

O-O-Ovy On The Drums

Ovy On The Drums, On The Drums, On The Drums (uh-uh)

Paulo, ey

Paulo Londra (no-o-o, o-o-o)

Dímelo, Becky

Becky G (yeah, yeah, yeah)

Big Ligas (Becky, Becky, Becky G)

Lo’ Mayore’

Thekristoman (Paulo)

Leone’ Con Flow (yeah, yeah, yeah)

Ovy O-, Ovy O-, On The Drums, eh-ey