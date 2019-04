Becky G – La Respuesta: video ufficiale, testo e traduzione del singolo con Maluma

Pubblicato il 19 aprile 2019, La Respuesta è un singolo della cantautrice statunitense Becky G con la collaborazione del collega colombiano Maluma.

Scritta dagli interpreti e prodotta da Edgar Barrera, nella nuova orecchiabile canzone i due danno vita a un interessante duetto, nel quale Maluma cerca di conquistare il suo cuore, ma quale sarà la risposta della bella Becky? Cederà alle lusinghe dello sciupafemmine sudamericano?

Molto carino anche il colorato videoclip diretto da Daniel Duran, che potete vedere su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

La Respuesta testo

Becky G

Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando

(Que andas preguntando)

Yo no sé que te dijeron pero amores yo no ando buscando

(Estoy buscando)

Ando suelta, yo no necesito ni siquiera tu billetera

(Yo tengo la mía)

Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga

Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras

Yo no necesito un hombre que me joda

Yo compro mis cosas, tú no me controlas

De estar contigo, yo mejor me quedo sola

(Escucha)

Yo no te lavo los trastes

Tampoco plancho tu ropa

Si es lo que estás buscando

Entonces ve a buscarlo en otra

Tampoco sé cocinarte

Pero sí sé darte amor-or

Si lo que quieres es que esté encerrada

Entonces no, oh

La respuesta a tu pregunta es no

Que no, que no, que no y no

La respuesta a tu pregunta es no

Que no, que no, que no y no

[Maluma]

(Becky G, Maluma, baby)

Tranquila mami, que yo estoy claro

Haz tu’ cosa’ que yo me lavo mi carro

Sé lo que siente’ y no le de mente

Yo estoy buscando una mujer independiente

Siempre quise alguien como tú-tú

Que tenga funda y que le sobre la actitu’-tu’

Si estás buscándote algún hombre que no joda

Eso no existe, te vas a quedar sola

Jajaja

Yo no te lavo los trastes

Tampoco plancho tu ropa

Si es lo que estás buscando

Entonces ve a buscarlo en otra

Tampoco sé cocinarte

Pero sí sé darte amor-or

Si lo que quieres es que esté encerrada

Entonces no, oh

La respuesta a tu pregunta es no

Que no, que no, que no y no

La respuesta a tu pregunta es no

Que no, que no, que no y no

La respuesta a tu pregunta es no

Que no, que no, que no y no

La respuesta a tu pregunta es no

Que no, que no, que no y no

Yah-yah

Hace tiempo me lo presentía

Que tú me querías

Y las intenciones que tenías

Que porque mi cama estaba fría

Por eso tú creías

Que este premio te lo merecías





[Maluma]

Perdona baby si es que tanto yo te insisto

Pero es que tienes un bote que me trae loco, loquito

Dejé a todas en la espera, yo tranquilo te lo admito

Puede’ tratarme mal si al final me das un besito (¡Mua!; Jajaja)

La respuesta a tu pregunta es no

Que no, que no, que no y no

La respuesta a tu pregunta es no

Que no, que no, que no y no

Siempre insisto pero dice no (Becky G, Dirty Boy; Yah-yah)

Que no, que no, que no, que no

Yeah-yeah, eh-eh-eh (Maluma, baby, Becky G)





Becky G – La Respuesta traduzione

Mi hanno detto per strada che stai chiedendo di me

(Che stai chiedendo di me)

Non so cosa ti hanno detto ma amore, non sto cercando nessuno

(non sto cercando)

Sono libera, non ho nemmeno bisogno del tuo portafoglio

(Ho il mio)

Men che meno di un tizio come te che mi mantenga

Dacci un taglio con il tuo giochetto, non mi farai innamorare

Non mi serve un uomo che mi rovini

Compro le mie cose, tu non mi controlli

Stare con te, meglio rimanere sola

(Ascolta)

Non ti lavo i piatti

Non stiro nemmeno i tuoi vestiti

Se è quello che stai cercando

Allora cercati un’altra

Non saprei nemmeno cucinare per te

Ma so come darti amore-ore

Se quello che vuoi è che io sia rinchiusa in casa

Allora no, oh

La risposta alla tua domanda è no

No, no, no e no

La risposta alla tua domanda è no

No, no, no e no

[Maluma]

(Becky G, Maluma, baby)

Tranquilla tesoro, che ho capito

Fai la tua cose, io lavo la mia macchina

So come la pensi e non preoccuparti

Sto cercando una donna indipendente

Ho sempre desiderato una come te-te

Che abbia una base e che abbia questa posizione

Se stai cercando un uomo che non fa lo stron*o

Non esiste, rimarrai sola

hahaha





Non lavo i tiuo piatti

Non stiro nemmeno i tuoi vestiti

Se è quello che stai cercando

Allora cercati un’altra

Non saprei nemmeno cucinare per te

Ma so come darti amore-ore

Se quello che vuoi è che io sia rinchiusa in casa

Allora no, oh

La risposta alla tua domanda è no

No, no, no e no

La risposta alla tua domanda è no

No, no, no e no

La risposta alla tua domanda è no

No, no, no e no

La risposta alla tua domanda è no

No, no, no e no

Yah-Yah

Da tempo avevo il presentimento

Che mi amavi

E le intenzioni che avevi

Perché il mio letto era freddo

Per questo credevi

Di meritare questo premio

[Maluma]

Scusa, piccola, se insisto così tanto

Ma è che hai una carrozzeria che mi fa impazzire, impazzire

Ho lasciato tutti nell’attesa, ti tranquillizzo lo ammetto

Puoi trattarmi male se alla fine mi dai un bacio (Mua! jajaja)

La risposta alla tua domanda è no

No, no, no e no

La risposta alla tua domanda è no

No, no, no e no

Insisto sempre ma dice no (Becky G, Dirty Boy, Yah-yah)

No, no, no, no

Yeah-yeah, eh-eh-eh (Maluma, piccola, Becky G)

Ascolta su: