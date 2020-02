Anuel AA – Keii: audio, video, testo e traduzione del singolo

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale di Keii, singolo di Anuel AA pubblicato venerdì 7 febbraio 2020 via Real Hasta La Muerte.

In questa canzone, scritta con la collaborazione di Huztle & Georg The Mustache e prodotta da Huztle, Gaby Music & Chris Jeday, il portoricano parla di una ragazza che dopo l’ultima delusione d’amore, non crede più in questo sentimento e si dà alla pazza gioia.

Nel brano vengono citate diversi brani urban, come Con Calma di Dayy Yankee, Callaita di Bad Bunny, al remix di Ella Quiere Beber, Taki Taki di DJ Snake, X (EQUIS) di J Balvin e Nicky Jam, Soltera Remix e altre canzoni, anche sue. Il filmato è stato diretto da Spiff Tv.

Anuel AA – Keii testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Pre-Coro]

Ella ya no piensa en él (En él)

Él la convirtió en alguien que ella no e’

No le basta dar amor y ser fiel (Ser fiel)

Hoy se va modo Romeo, ella quiere beber

Y no (Y no), ya no confía en nadie

Y no (No), hoy se bebe y pa’ la calle

Y woo (Woo), el DJ que le ponga el dembow (Dembow)

Uah, uah

[Coro]

“Con Calma” ella quiere perrear (Uah, uah)

“Callaíta” de Bad Bunny y “Hasta Abajo” ‘e Don Omar (Uah)

“Taki Taki” ella quiere rumbear (-bear)

Escuchando “Te Boté” pa’l que la trataba mal

¿Y qué fue? (¿Qué fue?)

Hoy se va a bailar escuchando “X” de J Balvin y Nicky Jam

¿Y qué fue? (¿Qué fue?)

Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee y Lunay

[Post-Coro]

Se reveló (Se reveló)

Cambió el amor por sexo, woo (Woo; oh, woo)

Ya tomó la decisión (Uah)

Ella no está pa’ cuento’ ni na’ de eso (Ni na’ de eso)

Y se reveló (Se reveló)

Cambió el amor por sexo, woo (Uh, woo)

Ya tomó la decisión (La decisión)

Ella no está pa’ cuento’ ni na’ de eso (Uah, uah)

[Verso]

Hoy es noche de sexo y ella cambió, woo (Woo)

Y está sintiendo el calentón de mi mahón con su mahón

Bailando “Mayor Que Yo” (Uah), teléfono en modo de avión (Uah)

El DJ que no se escrache, no repite una canción (Brr)

Ella quiere que yo la roce (Eh-eh)

Como Tego, pa’ que te lo goce’, bebé

Ya tú pasaste la página

Y si le meto bellaco tú me sigue’ la máquina, ah

[Coro]

“Con Calma” ella quiere perrear (Perrear)

“Callaíta” de Bad Bunny y “Hasta Abajo” ‘e Don Omar (Wow)

“Taki Taki” ella quiere rumbear (-bear)

Escuchando “Te Boté” pa’l que la trataba mal

¿Y qué fue? (¿Qué fue?)

Hoy se va a bailar escuchando “X” de J Balvin y Nicky Jam

¿Y qué fue? (¿Qué fue?)

Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee y Lunay (Uah, uah)

[Post-Coro]

Se reveló (Se reveló-ló-ló)

Cambió el amor por sexo, woo (Woo, woo)

Ya tomó la decisión (Uah)

Ella no está pa’ cuento’ ni na’ de eso (Ni na’ de eso)

Y se reveló (Se reveló)

Cambió el amor por sexo, woo (Woo, woo)

Ya tomó la decisión (La decisión)

Ella no está pa’ cuento’ ni na’ de eso (De eso, ni na’ de eso)

[Pre-Coro]

Ella ya no piensa en él (En él)

Él la convirtió en alguien que ella no e’ (No e’)

No le basta dar amor y ser fiel (Ser fiel)

Hoy se va modo Romeo, ella quiere beber

Y no (Y no), ya no confía en nadie

Y no (No), hoy se bebe y pa’ la calle

Y woo (Woo), el DJ que le ponga el dembow (Dembow)

Uah, uah





[Coro]

“Con Calma” ella quiere perrear (Uah, uah)

“Callaíta” de Bad Bunny y “Hasta Abajo” ‘e Don Omar

“Taki Taki” ella quiere rumbear (-bear)

Escuchando “Te Boté” pa’l que la trataba mal

¿Y qué fue? (¿Qué fue?)

Hoy se va a bailar escuchando “X” de J Balvin y Nicky Jam

¿Y qué fue? (¿Qué fue?)

Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee y Lunay (Uy)

[Outro]

Uah, uah

Chris Jeday

Gaby Music

Dulce Como Candy

Dímelo, Nino

Brr

Real hasta la muerte, ¿oí’te bebé?

Ah

¡Jaja!





Lei non pensa più a lui (a lui)

L’ha fatta diventare una persona che non è più

Non le basta dare amore ed essere fedele (essere fedele)

Oggi si va in modalità Romeo, lei vuole bere [Nota: in questa riga, Anuel fa riferimento a “Ella Quiere Beber (Remix)” con Romeo Santos, la cui versione originale è stata inclusa nel precedente album di Real Hasta La Muerte]

E no (e no), non si fida più di nessuno

E no (No), oggi beve e per strada

E woo (Woo), DJ mettile il dembow (Dembow)

Uah, uah

[Nota: Nel ritornello, Anuel fa riferimento a diverse canzoni urban, iniziando da “Con Calma” di Daddy Yankee e poi Callaita di Bad Bunny e Hasta Abajo di Don Omar. Quindi continua con Taki Taki di DJ Snake, Te Boté di Casper Mágico con Nio García, X (EQUIS) di J Balvin e Nicky Jam e infine al remix di Soltera di Lunay con la collaborazione di Daddy Yankee e Bad Bunny]

“Lentamente” lei vuole twerkare (Uah, uah)

“Callaíta” di Bad Bunny e “Hasta Abajo” di Don Omar (Uah)

Con “Taki Taki”, lei vuole fare la rumba

Ascoltando “Te Boté” per chi la trattava male

E perché? (Perché?)

Oggi ballerai ascoltando “X” di J Balvin e Nicky Jam

E sarebbe (Sarebbe?)

Ora sta ascoltando il remix di Daddy Yankee e Lunay

Ha scoperto le carte (Ha scoperto le carte)

Ha barattato l’amore con il sesso, woo (Woo; oh, woo)

La sua è una decisione definitiva (Uah)

Non è qui per storie d’amore né per cose del genere (né per cose del genere)

Ha scoperto le carte (Ha scoperto le carte)

Ha barattato l’amore con il sesso, woo (Uh, woo)

La sua è una decisione definitiva (La decisione)

Non è qui per storie d’amore né per cose del genere (Uah, uah)





E’ la notte del sesso e lei è cambiata, woo (Woo) [Nota: All’inizio di questa strofa, l’unica del brano, Anuel menziona Noche de Sexo di Wisin & Yandel feat. Romeo Santos.]

E si sente arrapata stando con me

Ballando “Mayor Que Yo” (Uah), telefono in modalità aereo (Uah) [Nota: Continuando con riferimenti al genere urban, Anuel nomina la canzone Mayor Que Yo di Luny Tunes feat. Tony Tun Tun, Héctor “El Father”, Wisin & Yandel, Daddy Yankee & Baby Ranks. Poi passa ala sua “Modo de Avión”, facente parte dell’album d’esordio Real Hasta La Muerte]

Il DJ che non fa bene il suo lavoro, non ripete una canzone (Brr)

Lei vuole che la tocchi (Eh-eh)

Come Tego, affinché te lo godi, piccola

Hai già girato la pagina

E se metto Bellaco tu mi segui in macchina, ah

“Lentamente” lei vuole twerkare (twerkare)

“Callaíta” di Bad Bunny e “Hasta Abajo” di Don Omar (Wow)

Con “Taki Taki”, lei vuole fare la rumba

Ascoltando “Te Boté” per chi la trattava male

E perché? (Perché?)

Oggi ballerai ascoltando “X” di J Balvin e Nicky Jam

E sarebbe (Sarebbe?)

Ora sta ascoltando il remix di Daddy Yankee e Lunay (Uah, uah)

Ha scoperto le carte

Ha barattato l’amore con il sesso, woo (Woo, woo)

La sua è una decisione definitiva (Uah)

Non è qui per storie d’amore né per cose del genere (né per cose del genere)

Ha scoperto le carte (Ha scoperto le carte)

Ha barattato l’amore con il sesso, woo (Woo, woo)

La sua è una decisione definitiva (La decisione)

Non è qui per storie d’amore né per cose del genere

Lei non pensa più a lui (a lui)

L’ha fatta diventare una persona che non è più

Non le basta dare amore ed essere fedele (essere fedele)

Oggi si va in modalità Romeo, lei vuole bere

E no (e no), non si fida più di nessuno

E no (No), oggi beve e per strada

E woo (Woo), DJ mettile il dembow (Dembow)

Uah, uah

“Lentamente” lei vuole twerkare (Uah, uah)

“Callaíta” di Bad Bunny e “Hasta Abajo” di Don Omar

Con “Taki Taki”, lei vuole fare la rumba

Ascoltando “Te Boté” per chi la trattava male

E perché? (Perché?)

Oggi ballerai ascoltando “X” di J Balvin e Nicky Jam

E sarebbe (Sarebbe?)

Ora sta ascoltando il remix di Daddy Yankee e Lunay (oh)

Ascolta su: