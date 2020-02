Jayred – 14: audio e testo della canzone

Il testo e l’audio di 14, canzone del giovane ed emergente rapper Jayred, tratta dall’EP omonimo, pubblicato il 14 settembre 2018.

Nell’Extended Play sono presenti ulteriori quattro tracce ma quella in oggetto, scritta di suo pugno e prodotta da Yuks, è decisamente contagiosa e ben fatta. Nel brano, il giovane artista parla di una ragazza molto carina ma anche con un bel caratterino. Egli è ovviamente molto invaghito dalla fanciulla, che gli ha letteralmente fatto perdere la testa.

Jayred – 14 testo

Ti voglio come droga perché sei pericolosa

Ho litigato coi rimpianti, hai sempre vinto tu

Fai la stron*a, sarà che sei come una rosa

Fa più male ogni volta, non vorrei toccarti più

E questa notte un’altra volta io non piangerò

Baby, sei sempre la stessa, quando passi che spettacolo

Vestita come il diavolo

Ho un attacco di panico

Dimmi che mi odi e baciami ancora un attimo

Yeh, ancora un attimo

Uh, ancora un attimo.

Muta, nuda e cruda, la mia dea tra quattro mura

Fot*i la mia testa come cocaina pura

Bimba, dai, senza paura, con la tua disinvoltura

Scorri nelle vene, sei veleno e sei la cura

Io so che a volte è dura e perdi spesso la ragione ma

Tu guardami un attimo, fissami per ore

Io vorrei solo stringerti, sentire il tuo calore

Dipingerti ed illudermi, ho finito ogni colore

Vorrei trascinarti lontano dalla tua stanza scura

Andiamo a Fuerteventura e ti riporto Milano

Me ne torno a Roma con problemi più grandi

So che solo la luna può ascoltare i miei drammi (drammi)





Lascio cadere le armi

Solo mentre mi parli

Nei tuoi occhi diamanti

Che non sono fatti per altri





