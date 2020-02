Nicki Minaj – Yikes: audio, testo e traduzione del singolo

Yikes è un singolo Nicki Minaj uscito il 7 febbraio 2020. Si tratta del il primo brano rilasciato dopo l’annuncio del ritiro e il primo dopo l’ultimo singolo Megatron (giugno 2019).

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della canzone, scritta dalla rapper insieme a Derrick Milano, Pooh Beatz & Bobby Lamar Barrett e prodotta da Pooh Beatz.

Voleva ritirarsi e mettere su famiglia, almeno questo sosteneva lo scorso ottobre, e invece eccola di nuovo qui più grintosa che mai. La rapper coglie l’occasione per avvisare la concorrenza di essere tornata pronta a stracciarla e riserva parole tutt’altro che carine all’ex fidanzato Meek Mill, che ha accusato di aver presumibilmente abusato fisicamente di lei, della sorella e della madre. Accuse veramente durissime.

Nicki Minaj – Yikes testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Don’t ever fuckin’ play with me

Y’all niggas know, y’all bitches know I’m the fucking queen

You ho bitches know, you dirty bum bitches know (Grrr)

Pooh, you a fool for this one

Got the strings on ’em

[Verse 1]

Woke up, the price of coke up (Woo, woo)

I just hit ’em with the low cut, then call my folks up (Folks)

Somebody ’bout to get poked up, go call a tow truck (Tow)

All that talkin’ out your neck, might just get your throat cut (Ooh, ooh)

This a Mack truck, not a black truck (Woo)

When we move, tell ‘em, “Back up,” click click, clack, duck

Hella bands, pull up, stashed up, super facts up

All you bitches Rosa Parks, uh-oh, get your ass up, uh

[Chorus]

Yikes, I play tag and you it for life (Woo, life)

Yikes (Yikes), you a clown, you do it for likes

Yikes (Yikes), yes, it’s tight, but it doesn’t bite

Grip it right, he be like (Woo)

Yikes, what’s the hype? This is something light (Light, light, woo)

Yikes, outta town on consistent flights

Yikes, work hard, this a different white (White)

Get your life, you bitches ain’t livin’ right (Woo)

[Verse 2]

Yeah (Sheesh, go), I keep two nines, yeah (Sheesh)

You see my face all over that Fendi design, yeah

Soon as niggas press you, boy, you throw up peace signs, yeah

You don’t want that action, pull your cards, you decline, yeah

Uh (Woo, woo), I keep two dimes, yeah (Woo, woo)

Walk up to a bad bitch, be like, “I think you fine,” yeah

I don’t play with demons, Satan, get thee behind, yeah

‘Bout to get fucked up on margarita with two limes, yeah

Ooh, I’ve been the same, ain’t shit changed, this ain’t nothin’ new (Woo)

That pretty frame, diamond chain, what the fuck it do?

Yo, clear the way, it’s some bad bitches comin’ through (Sheesh)

I give two F’s like the letters that are on my shoe





[Chorus]

Yikes, I play tag and you it for life (Woo, life)

Yikes (Yikes), you a clown, you do it for likes

Yikes (Yikes), yes, it’s tight, but it doesn’t bite

Grip it right, he be like (Woo)

Yikes, what’s the hype? This is something light (Light, light, woo)

Yikes, outta town on consistent flights

Yikes, work hard, this a different white (White)

Get your life, you bitches ain’t livin’ right (Ooh)

[Outro]

Bag talk, but ain’t got no mouth for money

Bag talk, hmm

It’s quiet, ain’t no back talk (Grrr)

Quiet, ain’t no back talk





Non scherzare mai con me

Tutti e tutte voi sapete che sono la fo**uta regina

Tu pu**ana e tro*a lo sai, sporche puttane fannullone lo sapete (Grrr)

Topino, avrai un debole per questa

Le manovro con i fili

Mi sono svegliata, il prezzo della coca sale (Woo, woo)

Li ho appena colpiti con la scollatura, allora ho chiamato la mia gente (gente)

Qualcuno rischia di farsi picchiare, vai a chiamare un carro attrezzi (carro attrezzi)

Tutto quello che ti fa rischiare il collo, potrebbe tagliarti la gola (Ooh, ooh)

Questo è un autocarro Mack Trucks, non un camion nero (Woo)

Quando ci spostiamo, digli “indietro”, click click, clack, anastra

Molto denaro, fermati, nasconditi, molto interessante

Tutti voi stron*i Rosa Parks, uh-oh, alzate il cu*o, uh [Nota: Rosa Parks è stata un’attivista statunitense, divenuta famosa nel 1955, dopo aver rifiutato di cedere il posto su un autobus a un bianco, dando così origine al boicottaggio dei bus a Montgomery. In questa linea, la rapper dice scherzosamente ai suoi nemici che il loro tempo è terminato ed che è tornata in piena forza.]





Accidenti, gioco ad acchiapparella e tu IT per sempre (Woo, sempre)

Accidenti (ahi), sei un pagliaccio, lo fai per i mi piace

Accidenti (ahi), sì, è stretto, ma non morde

Afferralo bene, sarà lui (Woo)

Accidenti, qual è l’hype? Questo è qualcosa di leggero (leggero, leggero, woo)

Accidenti, andarsene dalla città su voli regolari

Accidenti, lavoro duramente, questo è un bianco diverso (bianco)

Riprendete la vostra vita, voi pu**ane non vivete bene (Woo)

Sì (Sheesh, vai), tengo due nove, sì (Sheesh)

Vedi il mio viso su tutti i design Fendi, sì

Quando i neri ti pressano, ragazzo, vomiti segni di pace, sì

Non vuoi quell’azione, tira fuori le tue carte, ti rifiuti, sì

Uh (Woo, woo), tengo due centesimi, sì (Woo, woo)

Vai da una brutta stron*a, le dici tipo “penso che tu stia bene”, sì

Non scherzo con i demoni, Satana, vade retro, sì

Sto per sbronzarmi con un margarita con due fette lime, sì

Ooh, sono sempre stata così, non è cambiato un ca**o., niente di nuovo (Woo)

Quella bella montatura, la catena di diamanti, che ca**o fa?

Yo, fate largo, ci sono alcune belle stron*e in arrivo (Sheesh)

Do due F come le lettere presenti sulla mia scarpa [Nota: “Two F” si riferisce all’iconica doppia F, progettata da Karl Lagerfeld e presente nel brand di lusso italiano, Fendi.]

Accidenti, gioco ad acchiapparella e tu IT per sempre (Woo, sempre)

Accidenti (ahi), sei un pagliaccio, lo fai per i mi piace

Accidenti (ahi), sì, è stretto, ma non morde

Afferralo bene, sarà lui (Woo)

Accidenti, qual è l’hype? Questo è qualcosa di leggero (leggero, leggero, woo)

Accidenti, andarsene dalla città su voli regolari

Accidenti, lavoro duramente, questo è un bianco diverso (bianco)

Riprendete la vostra vita, voi pu**ane non vivete bene (Ooh)

Sniffiamo, ma non ho bocca per soldi

Sniffiamo, hmm

È tranquillo, non è impudente (Grrr)

Tranquillo, non è impudente

