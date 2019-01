Daddy Yankee feat. Snow – Con Calma: video ufficiale, testo e traduzione

Il 24 gennaio 2019 Daddy Yankee da rilasciato ovunque il nuovo potentissimo singolo Con Calma con la collaborazione di Snow.

Se eravate troppo piccoli o magari non eravate ancora nati, era il 30 settembre 1992 quando un giovanissimo e sconosciuto cantante reggae canadese di nome Darrin Kenneth O’Brien, in arte Snow, rilasciò il singolo d’esordio Informer, un pezzo prodotto da MC Shan e scritto dall’interprete con la collaborazione di Edmond Leary e Shawn Moltke, successivamente incluso nel debut album 12 Inches of Snow, uscito il 19 gennaio 1993.

Scritta principalmente da Snow mentre era in prigione, la canzone (video) si rivelò un clamoroso successo mondiale, il più grande in assoluto per Snow (acronimo di Super Notorious Outrageous Whiteboy), un autentico tormentone anche radiofonico e televisivo, ora rivisitato dal cantautore portoricano, da molti considerato El Rey del Reggaeton.

Con Calma è infatti una versione rinnovata del più grande successo del musicista e cantante Snow, adattata al reggaeton da questo grande maestro. Il risultato è a parer mio strepitoso!

Nella nuova versione, la terza e ultima strofa di Snow è uguale all’originale, ad eccezione dell’ultima riga alla quale viene aggiunta la parola “Daddy”, restando di conseguenza praticamente identica. La strofa della canzone originale è stata conservata, al fine di non perdere l’essenza che caratterizza “Informer”.

Dal punto di vista del testo, il singolo parla di un uomo che manifesta una certa attrazione nei confronti di una donna conosciuta in un night club, tema molto attuale nel reggaeton.

Il video musicale è invece un susseguirsi di balletti di gruppo coreografici. Per vederlo su Youtube cliccate sull’immagine.

Con Calma – Daddy Yankee – Traduzione

[Pre-Ritornello: Daddy Yankee]

Come ti chiami, piccola?

Da quando ti ho vista, ho capito subito che sei fatta per me

Dì alle tue amiche che siamo pronti

Continuiamo all’after party

Come ti chiami, piccola? (Brr, brr)

Da quando ti ho vista, ho capito subito che sei fatta per me

Dì alle tue amiche che siamo pronti

Continuiamo all’after party

[Ritornello: Daddy Yankee]

Con calma, voglio vedere come lo muove

Muovi quel “poom poom” ragazza

È un’assassina, quando balla vuole che tutti la guardino

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza (tiralo su, tiralo su)

Con calma, voglio vedere come lo muove

Muovi quel “poom poom” ragazza

Ha adrenalina in mezzo alla pista, vieni a farmi tutto ciò che vuoi

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza (Hey!)

[Strofa 1: Daddy Yankee]

Ho visto che sei sola, vieni con me

La notte è nostra, lo sai (lo sai)

Che voglia che mi fa venire

Di raschiarti tesoro, quel rampampam! Yeah!

E’ un crimine come lo muove è un crimine (oh)

Devo arrestarti perché inizio a non fare a meno di starti addosso (Eh)

Hai la criminalità, ma ti do la fatalità

Guarda il film che fluttua nella mia gravità

Papà stabilisce le regole, devi obbedire

Mammina, non c’è pausa, cosa vuoi fare?

Mettilo, mettilo, mettilo indietro

Mettilo, mettilo, davanti e indietro (Eh, ey-ey-ey)

[Ritornello: Daddy Yankee]

Con calma, voglio vedere come lo muove

Muovi quel “poom poom” ragazza (Ragazza)

È un’assassina, quando balla vuole che tutti la guardino

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza

Con calma, voglio vedere come lo agita (lentamente)

Muovi quel “poom poom” ragazza

Ha adrenalina in mezzo alla pista, vieni a farmi tutto ciò che vuoi

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza

[Strofa 2: Daddy Yankee]

Hai la candela e io il cero

Chiama il 911, si stanno bruciando le suole

Mi da fastidio quando la gonna me la modella

Tesoro, tu sei malata, ma il tuo spettacolo non lo cancelli

Ti chiamano la regina della festa

Quel corpo ha molta grazia

Fai un passo, no-no-non fermarti, wow! Dai dai

Siamo due banditi tra la rumba e il romanticismo

E vacci dentro DJ, ancora affinché balli

Mettilo, mettilo, mettilo indietro

Mettilo, mettilo, davanti e indietro (Eh, ey-ey-ey)





[Ritornello: Daddy Yankee]

Con calma, voglio vedere come lo muove (lentamente)

Muovi quel “poom poom” ragazza (Ragazza)

È un’assassina, quando balla vuole che tutti la guardino

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza

Con calma, voglio vedere come lo agita (lentamente)

Muovi quel “poom poom” ragazza

Ha adrenalina in mezzo alla pista, vieni a farmi tutto ciò che vuoi

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza (Snow!)

[Strofa 3: Snow & Daddy Yankee] (da temerari… comunque almeno vi strapperà un sorriso)

Vengo con una bellissima ragazza (cosa?)

Intelligente, sì lei gentile e incantevole (Fuoco!)

Ovunque io vada, non la lascio mai tutta sola (diglielo)

Sì, Papà Snow, sono l’uomo del ballo vagabondo (Snow)

Vago tra un ballo nazionale (Prr-prr-prr)

Non sai mai dire che io e Daddy siamo il boom shakata (cosa-cosa-cosa-cosa?)

Non mi sono mai sdraiato in una scatola di cartone (alza, alza!)

Sì, Daddy Yankee mi tende la mani dall’alto (Cosa?)

[Ritornello: Daddy Yankee & Snow]

Con calma, voglio vedere come lo muove

Muovi quel “poom poom” ragazza (Ragazza)

È un’assassina, quando balla vuole che tutti la guardino

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza

Tranquillo, non dire Daddy e Snow vado a dare la colpa

Mi piace il tuo poom-poom, ragazza

‘Tective man a say, dire papà Snow me pugnalare qualcuno lungo la corsia

Adoro il tuo poom-poom, ragazza

Daddy Yankee – Con Calma testo

[Intro: Daddy Yankee]

D-D-D-D-D-DY

Play N’ Skillz

¡Run!

[Pre-Coro: Daddy Yankee]

¿Cómo te llamas, baby?

Desde que te vi supe que eras pa’ mí

Dile a tus amigas que andamos ready

Esto lo seguimos en el after party

¿Cómo te llamas, baby? (Brr, brr)

Desde que te vi supe que eras pa’ mí

Dile a tus amigas que andamos ready (¡Sube!)

Esto lo seguimos en el after party (Su, ey-ey)

[Coro: Daddy Yankee]

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea

Mueve ese “poom poom” girl

Es un asesina, cuando baila quiere que to’ el mundo la vea

I like your “poom pomm” girl (Sube, sube)

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea

Mueve ese “poom pomm” girl

Tiene adrenalina, en medio de la pista, vente hazme lo que sea

I like your “poom poom” girl (¡Hey!)

[Verso 1: Daddy Yankee]

Ya vi que estás solita, acompáñame

La noche es de nosotros, tú lo sabes (You know)

Que ganas me dan-dan-dan

De guayarte mami, ese rampampam! Yeah!

Esa criminal como lo mueve es un delito (Oh)

Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito (Eh)

Tienes criminality, pero te doy fatality

Vívete la película flotando en mi gravity

Daddy pone las reglas, tienes que obedecer

Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer?

Échale, échale, échale pa’ trás

Échale, échale, pa’ lante y pa’ trás (Eh, ey-ey-ey)

[Coro: Daddy Yankee]

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea

Mueve ese “poom poom” girl (Girl)

Es un asesina, cuando baila quiere que to’ el mundo la vea

I like your “poom poom” girl

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea (Con calma)

Mueve ese “poom pomm” girl

Tiene adrenalina, en medio de la pista, vente hazme lo que sea

I like your “poom poom” girl

[Verso 2: Daddy Yankee]

Tú tienes candela y yo tengo la vela

Llama el 911, se están quemando las suelas

Me daña cuando la faldita esa me la modela

Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancelas

Te llaman a ti la reina del party

Mucha sandunga tiene ese body

Tírate un paso, no-no-no pare, ¡wow! Dale, dale (Yo’)

Somos dos bandidos entre la rumba y romance

Y zúmbale DJ, otra vez pa’ que dance

Échale, échale, échale pa’ trás

Échale, échale, pa’ lante y pa’ trás (Ey, eh, ey)

[Coro: Daddy Yankee]

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea (Con calma)

Mueve ese “poom poom” girl (Girl)

Es un asesina, cuando baila quiere que to’ el mundo la vea

I like your “poom poom” girl

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea (Con calma)

Mueve ese “poom pomm” girl

Tiene adrenalina, en medio de la pista, vente hazme lo que sea

I like your “poom poom” girl (¡Snow!)

[Verso 3: Snow & Daddy Yankee]

Come with a nice young lady (What?)

Intelligent, yes she gentle and irie (¡Fuego!)

Everywhere me go me never lef’ her at all-ie (Dile)

Yes-a Daddy Snow me are the roam dance man-a (Snow)

Roam between-a dancin’ in-a in-a nation-a (Prr-prr-prr)

You never know say daddy me Snow me are the boom shakata (¿Qué-qué-qué-qué?)

Me never lay-a down flat in-a one cardboard box-a (¡Sube, sube!)

Yes-a Daddy Yankee me-a go reachin’ out da top (What?)

[Coro: Daddy Yankee & Snow]

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea

Mueve ese “poom poom” girl (Girl)

Es un asesina, cuando baila quiere que to’ el mundo la vea

I like your “poom poom” girl

Con calma, ya’ no say daddy me Snow me I go blame

I like your poom-poom, girl

‘Tective man a say, say daddy me Snow me stab someone down the lane

I love your poom-poom, girl





