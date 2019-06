Bad Bunny & Tainy – Callaita: audio, video, testo e traduzione della nuova canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Callaita, singolo di Bad Bunny prodotto dal famoso portoricano Tainy (già all’opera in tutte le tracce del disco d’esordio), disponibile dal 31 maggio 2019.

Il cantante e autore reggaeton portoricano ha reso disponibile la prima nuova canzone dopo l’uscita del debut album X 100pre, pubblicato a fine dicembre.

Scritto di suo pugno, in questo pezzo Bunny parla di una ragazza e della sua vita: anche se prima non era così, qualcosa l’ha cambiata e ora conduce una vita completamente differente fatta di alcol, sesso e divertimento. Per vedere il video ufficiale cliccate sull’immagine.

Callaita testo Bad Bunny

Se acostó temprano, mañana hay que estudiar, eh

Pero llamó a la amiga diciendo pa’ janguear (Jeje), eh

Tiene un culito ahí que le acabo de textear, eh (Jah)

Pero en bajita ella no e’ de frontear (Ey, ey)

Ella e’ calla’íta, pero pa’l sexo e’ atrevida, yo sé

Marihuana y bebida, gozándose la vida como es (¡Wuh!)

Ella e’ calla’íta, pero pa’l sexo e’ atrevida, yo sé

Marihuana y bebida, gozándose la vida como es

Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó

Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero

Ahora enrola (Wuh), y lo prende (Eh)

Es panita (Wuh), del que vende (Eh), ey

Nena mala de repente (Prr-prr)

No sé si me miente

Pero sé que tiene más de 20 (¡Wuh-huh!)

Lo’ shot’ de tequila ni lo’ siente (Wuh)

Ahora ve la vida diferente

Buena pero le gustan delincuente’

La baby llega y se siente la presión (Eh)

Ella ni trata y llama la atención (Eh)

Ey, el perreo e’ su profesión (Tra-tra-tra-tra)

Siempre puesta pa’ la misión

La baby llega y se siente la presión (Eh)

Ella ni trata y llama la atención (Eh)

Ey, el perreo e’ su profesión

Siempre puesta pa’ la misión

E-E-E-E-E-Ella e’ calla’íta, pero pa’l sexo e’ atrevida, yo sé

Marihuana y bebida, gozándose la vida como es (Wuh)

Ella e’ calla’íta, pero pa’l sexo e’ atrevida, yo sé

Marihuana y bebida, gozándose la vida como es

Se dejó hace poco y tiene vida nueva (Jah)

Anda con una amiga que es como su jeva (¡Juh!)

Que le trajo 5-12 pa’ que se las beba

Ella e’ calla’íta, no e’ que no se atreva

Si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol

Si hay alcohol, hay sexo, si e’ contigo, mejor

Si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol

Si hay alcohol, hay sexo, si e’ contigo, mejor

Quítate la ropa que hace calor, día’ de playa, noche’ de terror

En la gaveta dejó el temor, pa’ las envidiosa’, paz y amor

Yeh, yeh, yeh-yeh-yeh-eh

Tainy, Tainy, ey

Bad Bunny, baby, bebé

Ella e’ callaí’ta, pero pa’l sexo e’ atrevida, yo sé

Marihuana y bebida, gozándose la vida como es

Ella e’ calla’íta, pero pa’l sexo e’ atrevida, yo sé

Marihuana y bebida, gozándose la vida como es (Eh)





Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó

Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero

[Zion]

(Alócate y hazte mía

Que la noche lo pidió, el destino lo decidió

Ya sé que sentías lo mismo que yo y todavía

Nos queda un ratito pa’ formar el escándalo

A menos que no te decidas)





Bad Bunny Callaita traduzione

È andata a letto presto, domani deve studiare, eh

Ma ha chiamato l’amica proponendole di andare a divertirsi (Hehe), eh

Ha un bel cule*to che gli ho appena mandato un messaggio, eh (Jah)

Ma lei non è il tipo a cui piace andare a divertirsi (Hey, hey)

Lei è tranquilla, ma per il sesso è una monellaccia, lo so

Marijuana e alcol, godendo la vita così com’è (Wuh!)

Lei è tranquilla, ma per il sesso è una monellaccia, lo so

Marijuana e alcol, godendo la vita così com’è

Non era così, non era così, non so chi l’ha cambiata in questo modo

Non era così, non era così, non so chi l’ha cambiata in questo modo, ma

Ora rulla (Wuh) e la accende (Eh)

È un’amica (Wuh), da quello che vende (Eh), ey

Ragazzaccia improvvisamente (Prr-prr)

Non so se mente

Ma so che ha più di 20 anni (Wuh-huh!)

Gli shottini di tequila nemmeno li sente (Wuh)

Ora vede la vita in modo differente

Bene ma le piacciono i delinquenti

La piccola arriva e si sente la pressione (Eh)

Non prova nemmeno ad attirare l’attenzione (Eh)

Ehi, il twerking è la sua professione (Tra-tra-tra-tra)

Sempre pronta per questo incarico

La piccola arriva e si sente la pressione (Eh)

Non cerca nemmeno di attirare l’attenzione (Eh)

Ehi, il twerking è la sua professione

Sempre pronta per questo incarico

E’ tranquilla, ma per il sesso è una monellaccia, lo so

Marijuana e alcol, godendo la vita così com’è (Wuh)

Lei è tranquilla, ma per il sesso e una monellaccia, lo so

Marijuana e alcol, godendo la vita così com’è





Se ne è andat di recente e ha una nuova vita (Jah)

Va con un’amica che è come la sua ragazza (Juh!)

Che l’ha portata 5-12 affiché se la beva

Lei è tranquilla, non è che non osi

Se c’è il sole, c’è la spiaggia, se c’è la spiaggia, c’è dell’alcol

Se c’è alcol, c’è sesso, se è con te, meglio

Se c’è il sole, c’è la spiaggia, se c’è la spiaggia, c’è dell’alcol

Se c’è alcol, c’è sesso, se è con te, meglio

Togliti i vestiti che fa caldo, giornate in spiaggia, notti di terrore

Nel cassetto ha lasciato la paura, per le invidiose, pace e amore

Sì, yeh-yeh-yeh-eh

Tainy, Tainy, ey

Bad Bunny, piccola, piccola

E’ tranquilla, ma per il sesso è una monellaccia, lo so

Marijuana e alcol, godendo la vita così com’è

Lei è tranquilla, ma per il sesso e una monellaccia, lo so

Marijuana e alcol, godendo la vita così com’è (Eh)

Non era così, non era così, non so chi l’ha cambiata in questo modo

Non era così, non era così, non so chi l’ha cambiata in questo modo, ma

[Zion]

(Sballati e diventa mia

Che la notte l’ha ordinato, il destino l’ha deciso

So che sentivi la stessa cosa che sento io e ancora

Ci resta un po’ di tempo per fare scandalo

A meno tu non decida)

