Alfa – Before Wanderlust: info e titoli canzoni album

Before Wanderlust è il nuovo album del rapper genovese Andrea De Filippi, in arte Alfa, uscito il 13 dicembre 2019. I titoli delle canzoni nel disco, out nel classico CD e in digitale.

Come già detto in questo sito, questa sarà solo l’anticamera di un progetto ben più ampio, una seconda tappa di avvicinamento alla versione finale di Wanderlust. Come aveva promesso e al fine di salutare un 2019 fiabesco, Andrea rilascia questo disco contenente 7 tracce già note, tra le quali la virale Cin Cin (doppio platino), e quattro nuovissime canzoni, ovviamente prodotte dal fidato Yanomi.

Tra le novità, vi sarà “Testa tra le nuvole, Pt. 0”, prima versione della prima parte già rilasciata, che il giovane artista scartò in quanto riteneva fosse troppo personale, ma gli amici lo hanno convinto a fargli vedere la luce, in quanto “troppo bella per non essere ascoltata”. C’è poi quella che Andrea ha definito la canzone che più ci stupirà, la loro versione di una bellissima poesia cui è molto affezionato, vale a dire “Temporale (24 Marzo)”.





Insomma, il rapper classe 2000, il cui stile musicale oscilla tra il pop, il rap e l’indie, è pronto a rilasciare quest’album, definito “l’inizio ufficiale del nostro sogno”, quel sogno che in questo 2019 ha ormai realizzato, visti i numeri da capogiro da far invidia a qualsiasi big della scena. Pensate che persino un certo Macklemore, celebre collega statunitense, lo ha condiviso nelle sue storie Instagram.

Before Wanderlust tracklist (Alfa album 2019)

