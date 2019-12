Alfa – Testa tra le nuvole, Pt. 0: audio e testo della nuova canzone

Testa tra le nuvole parte 0 è la quarta traccia dell’album Before Wanderlust di Alfa, uscito il 13 dicembre 2019.

Il testo e l’audio di questa canzone, una delle 4 novità racchiuse in questo progetto, che come affermato dal rapper ligure, tempo fa scartò in quanto ritenuta troppo personale, ma ci pensarono gli amici a fargli cambiare idea, perché non farla ascoltare, sarebbe stato un peccato, in quanto bellissima. Ricordo che esiste già la “pt. 1”, pubblicata lo scorso 19 marzo.

Alfa – Testa tra le nuvole Pt. 0 testo

Download su: Amazon – iTunes

C’era il cielo rosso, bel tempo si spera

Cenere buttata sulla sabbia fine

Pieni di zanzare sopra i pantaloni

Pieni di farfalle nello stomaco

Passi da gigante mica passi falsi

Sorrido a trentadue denti mica sotto i baffi

Genova stasera sembra Formentera

Genova perché non sono li con te





E le tue foto stupide sul cellulare

Ho la memoria piena e non le ho cancellate

E vorrei avere un posto da chiamare casa

La testa tra le nuvole quanto mi pesa

Esco e bevo tanto per dimenticare

Ho la memoria corta e non ti so scordare

Ancora non mi passa

Ancora tutto resta-a-ah

C’era il cielo nero arriva il temporale

Io che vorrei tornare a tutto come prima

Quando scrivevo per te quelle mie canzoni

Riascoltarle è un pugno nello stomaco

E le tue foto stupide sul cellulare

Sappiamo entrambi che le dovrei eliminare

Ma tanto non mi passa

Ancora tutto resta-a-ah

E non mi va, degli occhi azzurri e le tue frecciatine

Non mi va, di fare finta di volerti male

Non mi va, che siamo già al finale di stagione

Non mi va, non mi va..

E non mi va, per ogni sbaglio è sempre una ragione

Non mi va, se hai vinto sola e abbiamo perso insieme

Non mi va, non mi va

Ma tanto lei che ne sa, che ne sa di me ormai

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na.





E ti dirò che sto da dio

Aggiungi -men al ti amo

E mascheriamo questo addio

Con un “dai ci sentiamo”





