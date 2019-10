Alfa – Wanderlust! è il nuovo singolo ancora una volta prodotto da Yanomi: audio e testo

Disponibile dall’11 ottobre 2019, Wanderlust! è il nuovo singolo di Alfa, al secolo Andrea De Filippi, ancora una volta prodotto da Yanomi, che dovrebbe farà parte del debut album omonimo. Il testo e l’audio della nuova canzone.

Non pago dei risultati conseguiti con la virale Cin Cin, il cantante e rapper genovese classe 2000 guarda avanti e rende disponibile questo contagioso pezzo scritto di suo pugno.

Il termine Wanderlust sta ad indicare la patologia, che fa avere sempre il desiderio di viaggiare, di scoprire cose nuove e l’insoddisfazione dovuta alle restrizioni vissute in casa o nella propria città, fa si che anche gli adolescenti possano alimentare questo desiderio di allontanarsi e viaggiare, di scappare dalla noia, che Andrea uccide con la musica, dove può dar sfogo a tutta la sua creatività, cosa che di certo non gli manca.

Alfa Wanderlust testo

Download su: Amazon – iTunes

Dimmi solo “Cosa vuoi fare?”

Io che ho riempito pure di lacrime il mare

Sai ne ho versate tante di lacrime amare

È tutto un “Prendere o lasciare” che scegliamo

Tu ti sei lasciata prendere la mano

Ma non ci voglio pensare.





E ho perso aerei

Ma la meta non è poi così lontana

Ed ho perso treni

Senza mezzi ma vado per la mia strada

La farò a piedi

Però casa mia non la metterò in vendita

Se perdo la ragione è perché tu sei la ragione

Di quel mio senso di perdita che non mi lascia più.

La vita è una stazione, c’è chi viene e c’è chi va

Ma fra tutte le persone vorrei che tu stessi qua

È tutta immaginazione, vivo dentro Wonderland

Sindrome del viaggiatore, ho il gene di Wanderlust

Però tu lo sai che c’è?

Che ovunque vada io cercherò te

Da nord a sud e da ovest a est

Non ci vedremo mai

Vai via in mezzo al viavai

Eri la mia regina che non ama il re (forse “rap”?)

Ma ovunque vada io cercherò te

Dove fa buio e dove c’è il sole

Forse ti volterai mentre tu te ne andrai con un pezzo di me

“Tempo al tempo” mi dicevano

Penso quindi sono ma non sono come pensano

Non aiuta il tempo, se vuoi tutto dura niente

Non c’è giuramento se poi qui chi giura mente

Cerco te nella mischia, che spinge, che fischia

Sul filo del rasoio ci faccio l’equilibrista

Mi fan male le gambe, però non posso fermarmi

Perché ho imparato che un sogno da solo non si realizza.. mai.

La vita è una stazione, c’è chi viene, c’è chi va

Io fra tutte le persone vorrei che tu stessi qua

È tutta immaginazione, vivo dentro Wonderland

Sindrome del viaggiatore, ho il gene di Wanderlust

Però tu lo sai che c’è?

Che ovunque vada io cercherò te

Da nord a sud e da ovest a est

Non ci vedremo mai

Vai via in mezzo al viavai

Eri la mia regina che non ama il re (o “rap”?)

Ma ovunque vada io cercherò te

Dove fa buio e dove c’è il sole

Forse ti volterai mentre tu te ne andrai con un pezzo di me.





Nanananana nananananananana nanananana nananananananana nanananana nanananananana nanananana nanananananana.





Ascolta su: