Alfa – Cin Cin: video ufficiale e testo del contagioso singolo

Leggi il testo e l’ascolta e guarda il video di Cin Cin, singolo di Alfa (Alfv) prodotto da Yanomi, pubblicato il 24 maggio 2019. Scritto di suo pugno, il brano sarà incluso nel debut album Wanderlust, che al momento non ha ancora una release date.

Il 18enne Andrea De Filippi, meglio conosciuto come Alfa, è un emergente rapper genovese che con la sua musica racconta la sua vita. Nel 2018 ha partecipato ai casting di X Factor, ma non è andata bene, tuttavia questo ragazzo sta riscuotendo una sempre maggiore popolarità sui social network e questo singolo sta divenendo sempre più contagioso.

Semplice ma di grande impatto il vertical video diretto da diretto da Nicholas Baldini, che vede Andrea nella sua quotidianità: momenti belli e tristi, amici, la fidanzata (la youtuber-infuencer Virginia Montemaggi), messaggi sul telefono. Molto carino e ben fatto. Se vi piace la sua musica, nel canale Youtube di Alfa trovate i video di altre canzoni rilasciate precedentemente, perché forse non avete ancora avuto modo di ascoltare “Chiara Ferragni”, “Mica Male”, “Non Preoccuparti”, “Dove Sei”, “Prima O Poi”, “Disegno”, “Tempo Al Tempo” e “Testa Tra Le Nuvole”, quasi tutte prodotte dall’ormai fidato Yanomi.

Alfa Cin Cin testo

Come stai!

Ci siamo “presi” e hai invertito la “e” con la “r”

Da fare tutto a tu che fai finta di niente

La, sorte non gira, direi che in giro mi prende, sono quello di sempre, ma tu hai una parte di me

In mezzo a troppi eri la prima della lista

Perso nei tuoi occhi ma ora ti perdo di vista

E anche se dormo sei tu che hai tutti i miei sogni

Non è un black friday, ogni giorno qua è un blue monday

Io non so se tu mi sentirai in radio, oh, oh

E non so se un giorno scapperemo da qui, da qui, da qui





Ora non sei più mia, ed io bevo alla tua, giù un’altra sangria, facciamo cin cin

Ma io non so che mi risponderai: “Mi ami o no?”, “Non lo so”

In macchina alza il volume, che si alza anche l’umore, di pensieri c’ho un fiume, è un mare di parole

E mento, se dico: “Non ti penso”, tu non vieni, ma canto di te a ogni concerto

Ho pulito il marcio che era dentro, versando mille lacrime

Ed il senso di vuoto che ora sento, mi fa riempire pagine

Mi resta di te solo qualche canzone, resti mia anche quando resti per le tue

Guardaci, che siamo due persone sole ed eravamo una persona sola in due

Che poi tu mi accusi nei discorsi accesi, ormai l’ho capito non posso capirti

Ma vedi, noi illusi non ne usciamo illesi, ho tanto da darti ma niente da dirti

Io non so se tu mi sentirai in radio, oh, oh

E non so se un giorno scapperemo da qui, da qui, da qui





Ora non sei più mia, ed io bevo alla tua, giù un’altra sangria, facciamo cin cin

Ma io non so che mi risponderai: “Mi ami o no?”, “Non lo so”

In macchina alza il volume, che si alza anche l’umore, di pensieri c’ho un fiume, è un mare di parole

E mento, se dico: “Non ti penso”, tu non vieni, ma canto di te a ogni concerto.

Di te ero perso, ora solo perso

Mi guardo allo specchio, ma c’è il tuo riflesso





