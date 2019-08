Alfa & Yanomi – Testa tra le nuvole (Pt. 1): Video e Testo

Testa tra le nuvole (Parte 1) è un singolo di Andrea De Filippi, in arte Alfa, rilasciato il 19 marzo 2019: leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Nicholas Baldini.

Dopo la virale Cin Cin, segnalo questa bella canzone di questo emergente e giovane artista genovese, scritta di suo pugno e prodotta dal fidato Yanomi, che sarà inclusa nell’album d’esordio Wanderlust, che al momento non ha ancora una data d’uscita.

Anche in quest’occasione, Alfv canta il dispiacere scaturito dalla fine di una significativa storia d’amore, che in cuor suo vorrebbe tanto rifiorisse, anche se la cosa è decisamente improbabile.

Alfa – Testa tra le nuvole testo





Download su: Amazon – iTunes

Tu quindi afferrami la mano che mi sento inutile

Chiudi gli occhi e andiamo lontano, testa tra le nuvole

Ho fatto un giro e mi fa strano da ogni parte c’eri te

E anche se ora non ci parliamo vorrei tu sia felice

Io ti proteggerò dai mali

So che tra il dire e il fare c’è in mezzo un mare di squali

Ed ho capito, che al mondo più sbagli più impari

Faccio “m’ama non m’ama” ed ho un fiore a petali pari

Noi caduti all’improvviso

Mentre rimaniamo sperduti neanche un avviso

Fuori scambio agli sconosciuti in giro il tuo viso

Ma nessuno potrà mai avere quel tuo sorriso, no mai

E poi è un altro giorno ma son come ieri

Dicono che tutto torna però non mi vedi con te

Io sotto gli occhi c’ho le borse per tutti quei tuoi forse

Passa una buona notte

E se parlo di te mi aumenta il battito

Avrei dovuto godermi ogni attimo

Il per sempre nella vita non esiste

Una rosa sfiorita e triste avrà comunque tanto Fascino

Vada come vada ognuno per la sua strada

Ma la mia è complicata, è in salita e sterrata

Ho amato in modo sbagliato ma, la persona giusta

O forse ho amato in modo giusto ma la persona sbagliata

Tu quindi afferrami la mano che mi sento inutile

Chiudi gli occhi e andiamo lontano testa tra le nuvole

Sai, ho fatto un giro e mi fa strano da ogni parte c’eri te

E anche se ora non ci parliamo vorrei tu sia felice

Anche senza di me

Ci sarà il giorno in cui ti scorderai di noi due ma non voglio che quel giorno sia proprio ora.









Ascolta su: