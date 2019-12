Juice WRLD – Legends: audio, testo e traduzione del brano premonitore

Legends è un singolo del rapper statunitense Juice WRLD, rilasciato il 19 giugno 2018: il testo, la traduzione in italiano e l’audio della canzone, scritta con la collaborazione di Denzel Baptiste & David Biral, con produzione di Russell Chell e dei Take A Daytrip.

Come molti di voi sapranno, il rapper è deceduto domenica 8 dicembre 2019 all’aeroporto di Chicago Midway, a seguito di un attacco epilettico. Secondo il dipartimento di polizia di Chicago, Higgins stava sanguinando dalla bocca quando i paramedici sono intervenuti.

Volevo omaggiarlo con questo brano premonitore, nel quale si chiedeva il perché le leggende scompaiano prematuramente e siano destinate ad estinguersi, come se sapesse che avrebbe avuto la stessa sorte, lo stesso destino. Lui era ormai diventato una celebrità mondiale ed ora sarà una leggenda. Il dolore è veramente tanto, in special modo perché aveva solo 21 anni. “Cos’è il Club dei 27? Non superiamo i 21” esordiva nella prima strofa. Riposa in pace.

Juice WRLD – Legends testo e traduzione

[Intro]

I usually don’t speak on shit like this, but

Ain’t nobody else saying shit

Daytrip took it to ten

[Chorus]

I usually have an answer to the question

But this time I’m gon’ be quiet (This time)

Ain’t nothing like the feeling of uncertainty, the eeriness of silence

This time, it was so unexpected

Last time, it was the drugs he was lacing

All legends fall in the making

Sorry truth, dying young, demon youth

[Verse 1]

What’s the 27 Clu-u-u-ub?

We ain’t making it past 21

I been going through paranoia

So I always gotta keep a gun

Damn, that’s the world we live in now

Yeah, hold on, just hear me out

They tell me I’ma be a legend

I don’t want that title now

‘Cause all the legends seem to die out

What the fuck is this ’bout?

[Interlude]

I’m tryna make it out

I’m tryna change the world

I’m tryna take her out

I’m tryna take your girl

More importantly, I’m tryna change the world

Maybe flex with some diamonds and pearls, yeah

[Chorus]

I usually have an answer to the question

But this time I’m gon’ be quiet (This time)

Ain’t nothing like the feeling of uncertainty, the eeriness of silence

This time, it was so unexpected

Last time, it was the drugs he was lacing

All legends fall in the making

Sorry truth, dying young, demon youth

[Verse 2]

My mind is foggy, I’m so confused

We keep on losing our legends to

The cruel cold world, what is it coming to?

The end of the world, is it coming soon?

[Bridge]

Yeah, ooh, ooh, oh

That hit’s for you





[Chorus]

I usually have an answer to the question

But this time I’m gon’ be quiet (This time)

Ain’t nothing like the feeling of uncertainty, the eeriness of silence

This time, it was so unexpected

Last time, it was the drugs he was lacing

All legends fall in the making

Sorry truth, dying young, demon youth

[Outro]

Daytrip took it to ten





Di solito non parlo di mer*a come questa, ma

Non c’è nessun’altro che dice cazzate

Daytrip la porta a dieci [Nota Take A Daytrip è una coppia di produttori composta da Denzel Baptiste e David Biral. Questo è il loro tag.]

Di solito ho una risposta alla domanda

Ma questa volta starò in silenzio (questa volta)

Non c’è niente come la sensazione di incertezza, l’inquietudine del silenzio

Questa volta, è stato così inaspettato

L’ultima volta, erano le droghe che lo laceravano

Tutte le leggende cadono durante lo sviluppo

L’amara verità, morire giovane, giovane demone

Cos’è il Club dei 27?

Non superiamo i 21

Sono in paranoia

Quindi devo sempre tenere una pistola

Dannazione, questo è il mondo in cui viviamo adesso

Si, resisti, ascoltami

Mi dicono che sarò una leggenda

Non voglio quel titolo ora

Perché tutte le leggende sembrano estinguersi

Di che ca**o si tratta?

Ci sto provando

Sto provando a cambiare il mondo

Sto provando a portarla fuori

Sto provando a prendere la tua ragazza

Ancora più importante, sto provando a cambiare il mondo

Forse flexare con dei diamanti e perle, sì





Di solito ho una risposta alla domanda

Ma questa volta starò in silenzio (questa volta)

Non c’è niente come la sensazione di incertezza, l’inquietudine del silenzio

Questa volta, è stato così inaspettato

L’ultima volta, erano le droghe che lo laceravano

Tutte le leggende cadono durante lo sviluppo

L’amara verità, morire giovane, giovane demone

La mia mente è offuscata, sono così confuso

Continuiamo a perdere le nostre leggende

Il mondo crudele e freddo, a cosa sta arrivando?

La fine del mondo, arriverà presto?

Sì, ooh, ooh, oh

Questa hit è per te

Di solito ho una risposta alla domanda

Ma questa volta starò in silenzio (questa volta)

Non c’è niente come la sensazione di incertezza, l’inquietudine del silenzio

Questa volta, è stato così inaspettato

L’ultima volta, erano le droghe che lo laceravano

Tutte le leggende cadono durante lo sviluppo

L’amara verità, morire giovane, giovane demone

Daytrip took it to ten

Ascolta su: