Aiello – Ex Voto è l’album d’esordio: info e titoli delle canzoni

Ex Voto è il primo album del cantautore cosentino Antonio Aiello, negli scaffali dei negozi nel classico CD da venerdì 27 settembre 2019 via RCA Records / Sony Music. I titoli delle canzoni racchiuse nel disco, uno dei più attesi in questo autunno.

Classe 1985 e romano di adozione, Antonio iniziò a studiare pianoforte e violino a 10 anni ea scrivere e a cantare i primi brani a sedici; nel 2012, nel sabato notte di RaiUno, un certo Maurizio Costanzo lo presentò al grande pubblico come giovane promessa della musica italiana. L’anno successivo scrive la colonna sonora di “Abbracciami”, cortometraggio scritto e diretto da Giulia Fiume e nel 2017, rilascia l’EP d’esordio “Hi-Hello“, prodotto e arrangiato da Daniele Sinigallia. Ma la vera svolta arriva l’8 febbraio 2019 quando rilascia la sua prima hit Arsenico, un interessante pezzo scritto di suo pugno e prodotto da Alessandro Forte, che ottiene milioni di ascolti e di visualizzazioni del videoclip amatoriale diretto e montato da Mauro Gervasi, che altro non è che una “Instagram story” di una ragazza di nome Emma, che nel social network postava clip sulla sua quotidianità.

Infine venerdì 6 settembre 2019 rilascia una intensa e malinconica ballad dal titolo “La Mia Ultima Storia”, nuovo singolo che sta ottenendo grande riscontro, attraverso il quale il cantante parla di una relazione giunta al capolinea, senza tuttavia manifestare nostalgia, tristezza o rancore, bensì la forte esigenza di correre via e vedere nuova luce.





Nel debut album, che sarà ovviamente anche disponibile in download digitale e nelle principali piattaforme streaming, sono presenti altre 7 canzoni inedite tutte da scoprire. Per quel che concerne i featuring, l’unico ospite è il rapper Tormento sulle note della quarta traccia Sushi.

Ex Voto tracklist (Aiello album 2019)

LA MIA ULTIMA STORIA 3:21 [Video Ufficiale] ARSENICO 3:00 IL CIELO DI ROMA 3:15 SUSHI (feat. Tormento) 3:02 C’E’ UN TEMPO 3:22 LA DOCCIA DEL 25 2:33 QUEL CANE 3:19 FESTA 2:40 OUTRO (REWIND) 3:42