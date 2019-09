Aiello – C’è Un Tempo: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta C’è Un Tempo, quinta traccia di Ex Voto, primo album del cantautore Aiello, disponibile dal 27 settembre 2019.

Triste ma veramente molto bello e toccante questo brano, scritto di suo pugno e prodotto da Alessandro Forte, una poesia dedicata alla persona che ama, con la quale non sta più insieme ma che è sempre nei suoi pensieri. Attraverso questo pezzo, Antonio esprime tutto il suo dolore per non averla più accanto.

Aiello – C’è Un Tempo testo

C’è un tempo per la pioggia da evitare

Come quando in motorino preghi di non scivolare

E un tempo invece per cercarla invano

Come quando in mare, al tramonto, fine agosto

C’è un tempo per dimenticarsi di scordarsi

Sopportare poi discretamente bene il vuoto

E un tempo per cambiare le lenzuola ogni giorno

Che le notti passano, e neppure le ricordi

C’è un tempo per strapparsi via dal collo

Quella catena che mi regalasti e ricordarci

E un tempo per tenere gli occhi bassi

Ogni volta che si sfiorano i nostri passi.

Ti aspetto!

Perché quando torno a casa io ti penso

E non dormo!

Finché non chiudo gli occhi poi per sbaglio

Dimmi, sei un abbaglio?

Dimmi cosa è meglio.





C’è un tempo per ricoverare il cuore

Tenere riservata la sua prognosi e tacere

E un tempo invece per sdraiarsi al sole

Abbracciati a fianchi che non portano gli stessi tatuaggi

C’è un tempo per scappare e farsi un viaggio

E raccontarsi che non serve avere il coraggio

E un tempo che fuggire non è onesto

Meglio rimanere immobili davanti allo specchio.

Ti aspetto! (ti aspetto!)

Perché quando torno a casa io ti penso

E non dormo! (e non dormo!)

Finché non chiudo gli occhi poi per sbaglio

Dimmi, sei un abbaglio?

Dimmi cosa è meglio.

C’è un tempo per capire se ha un senso aspettare

O se aspettare poi fa rima con morire

E nel frattempo muore lentamente ogni sera

Quel mio tenerti libera la schiena.





Ti aspetto! (ti aspetto!)

Perché quando torno a casa io ti penso

E non dormo! (e non dormo!)

Finché non chiudo gli occhi poi per sbaglio

Ti aspetto! (ti aspetto!)

Perché quando torno a casa io ti penso

E non dormo! (e non dormo!)

Finché non chiudo gli occhi poi per sbaglio

Dimmi, sei un abbaglio?

Dimmi cosa è meglio

(Dimmi, sei un abbaglio?)





