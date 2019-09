Aiello – Il Cielo Di Roma: audio e testo del brano inedito

Antonio Aiello omaggia la capitale sulle note de Il Cielo Di Roma, terza traccia del debut album Ex Voto, rilasciato il 27 settembre 2019 via RCA Records.

Il testo e l’audio della nuova e bella canzone, scritta dall’interprete cosentino e prodotta da Iacopo Sinigaglia e Alessandro Forte. Anche qui un sognatore Aiello ha dato vita a una contagiosa poesia, nella quale ricorda i vecchi tempi, come quando andava a scuola e canta anche di sentire la mancanza della sua meravigliosa terra e delle cose che faceva.

Aiello – Il Cielo Di Roma testo

Tutte le volte che sono in volo

Mi torna in mente la maestra Gianna

“Suo figlio è molto intelligente

Ma sta sempre con la testa tra le nuvole”

Mia madre non sapeva cosa dire

I voti erano comunque buoni

E poi la Gianna aveva ragione

Lei mentre spiegava io giocavo col sole.

Certe cose non cambiano

Molte di queste rimangono

Come tutte le volte che ti incontro per strada

E la strada si alza a me pare di stare

Sopra il cielo di Roma

Sopra il cielo di Roma

Sopra il cielo di Roma

A fissare la notte

A toccare le stelle con te.





Tutte le volte che scendo in Calabria

Mi torna in mente che il mare mi manca

Correvo in spiaggia per fumare in pace

Quando litigavo e tu rubavi la mia voce

Mio padre mi cercava sul telefonino

Ma sul telefono c’era la musica

Così io toglievo la linea per ore

E iniziavo a salire sulle nuvole buone.

Certe cose non cambiano

Molte di queste rimangono

Come tutte le volte che ti incontro per strada

E la strada si alza a me pare di stare

Sopra il cielo di Roma

Sopra il cielo di Roma

Sopra il cielo di Roma

A fissare la notte

A toccare le stelle con te.

[Parlato]

Torneranno quelle notti in vespa

Io, tu e il montone di mio padre

Le sue tasche larghe, le tue mani fredde

Torneranno le pizze e poi l’amore

Il cane che vuole salire sul letto

E tanto noi saremo già saliti sul tetto

E se piove? Ma che importa

Non dirmi che non vuoi bagnarti

Torneranno i cinema d’estate

Le corse a casa dopo il mare

Le lucciole a Roma come diceva Lorenzo

E sarà bellissimo di nuovo

Tanto Roma è bella sempre

Quasi come noi.





Certe cose non cambiano

Molte di queste rimangono

Come tutte le volte che ti incontro per strada

E la strada si alza a me pare di stare

Sopra il cielo di Roma

Certe cose non cambiano

Sopra il cielo di Roma

Sopra il cielo di Roma

Certe cose non cambiano

A fissare la notte

A toccare le stelle con te

(sopra il cielo di Roma).





