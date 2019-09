Aiello – La mia ultima storia: audio e testo della nuova canzone

La mia ultima storia è un singolo del cantautore Antonio Aiello, disponibile ovunque da venerdì 6 settembre 2019 via RCA Records: leggi il testo e ascolta la nuova canzone scritta di suo pugno e prodotta da Alessandro Forte & Iacopo Sinigaglia.

Sulle orme del successo di Arsenico (miglioni di streams e di visualizzazioni del video ufficiale), l’emergente artista cosentino ma romano d’adozione torna alla ribalta con questo interessante brano, che sarà incluso nel debut album, sul quale non si hanno ancora notizie.

Si tratta di una canzone intensa e malinconica, nella quale l’interprete canta i ricordi belli e meno belli relativi ad una relazione che non riesce proprio a cancellare, il tutto senza provare tristezza e rancore, bensì con la necessità di iniziare un nuovo capitolo, di vedere nuova luce.

Aiello – La mia ultima storia testo

Download su: Amazon – iTunes

La mia ultima storia

non è più disponibile

dopo 24 ore

è tornata invisibile

e non la trovo nel frigo

neppure dietro al mio petto

e se mi chiedi, ho scordato

come si dorme in un letto

E non mi dite che basta

che basta tornare al mare

che basta bere e ballare

che cambia l’ora legale.





Ed ho comprato la maglia più larga e c’è spazio per te

avvicinati al petto, ho le scarpe nuove

come piacciono a te

ma le userò per correre lontano

ed ho comprato una maglia più larga e c’è spazio per te

avvicinati al petto, ho le scarpe nuove

come piacciono a te

ma le userò per correre lontano.

La mia ultima storia

aveva gli occhi di un verde

che a fissarli sembrava di stare

nella foresta Amazzonica

ed è per questo che adesso

odio il verde e quegli occhi

ma siamo come la neve

senza un motivo si ride.

Ed ho comprato la maglia più larga e c’è spazio per te

avvicinati al petto, ho le scarpe nuove

come piacciono a te

ma le userò per correre lontano (lontano, lontano)

ed ho comprato una maglia più larga e c’è spazio per te

avvicinati al petto, ho le scarpe nuove

come piacciono a te

ma le userò per correre lontano.

E sono quattro anni

e sono 4 anni





Mi devi Parigi, l’ultima neve in città

mio devi le pizze, che ho lasciato a metà

Mi devi Parigi, l’ultima neve in città

mio devi le pizze, che ho lasciato a metà

mi devi il sorriso spento di fronte al mare

mi devi le notti passate a soffocare

mi devi i risvegli senza la musica

la colazione solo di domenica

e tutte le ragazze che non ho vissuto

che solo su di te mi sarei abbattuto.

Avrei aspettato una stella

l’ultima notte di stelle

e non per fare il romantico

ma per lasciarti nel panico.





