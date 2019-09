Nayt – Grazie Prego Scusa: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato il 26 settembre 2019, Grazie Prego Scusa è un singolo del rapper molisano William Mezzanotte, in arte Nayt, scritto di suo pugno e composto da Emanuele Maracchioni, Riccardo Ginestra, Walter Babbini e dal romano Davide D’Onofrio, in arte 3D, che ha anche curato la produzione. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone.

Nayt – Grazie Prego Scusa testo

Yeah, yeeh, 3D baby

Vomito se vedo la tua tipa, oh

Pare scema come la sua amica, oh

Nella scena come in una fi*a, oh

Farò schifo come la tua vita, oh

Apro Instagram, orgie di like

Fossa di infami, mostra di cani

Mo-mo-mo-mostrati quanto costa

Dirai po-po-postano la mia roba sopra TikTok

Portato un poco di pepe nelle mie rime

Non è solo rap dico tra me e me

Bro vende, la tua tipa è verde

L’invidia rende una fi*a un verme

Che vite orrende che avete

Imbarazzanti

Gara chi è più scemo l’hai vinta alla grande

Nella vita si impara anche

Mmh, non scopi la tua donna poi ti picchia l’amante

Me ne sbatto se non piaccio

A quello che fa il duro, a quello che fa il gangsta

O si fissa col braccio e te lo metto in cu*o

Con le palle in testa gridi “resta così”

Ogni live è come in curva

Punto pubblico di ultras

Quando rappo immagino uno spillo sotto l’unghia

Tiro un calcio con la punta

Pensaci senza un pischello scemo che mi insulta

Avrai sempre una vita assurda

Spesso la droga se la proibisci a priori frutta

So cos’è perchè l’ho assunta

Questi qui sco*ano la musica

Sono abusi, poveri illusi

Pensavano davvero che non arrivasse uno come me

A fargli il cu*o, povere pussy, sono deluso oramai

Supero l’hype, buco nei live, view che non hai avuto, no mai

Faccio rap, pop, jazz, blues e non sai

Recupera fanno “bu” quando fai rap

Tu scusami oppure fo**iti non scusarmi

Bene, posso aprire le danze

Sai cosa mi ha reso me? Ansie

Non me ne frega di cosa dice il web, anzi

Sai cosa mi dice il rap? Grazie.





E non ho, e non ho (ehi)

Una vita sana, un cuore buono (ehi)

Mi guardano strano, non so più chi sono (ehi)

Mi guardo allo specchio la mia vita è questa

La mia vita è què, la mia vita è questa, no, no, e

Tu mi chiedi resta, no, no, e

Come dirmi cambia, ho un’idea diversa

Forse non lo sai, forse non mi salvo

Bro sto in partenza

La mia vita è què, la mia vita è questa, no, no.

Chi mi guarda vede fama

L’ho sudato, il flow è una sauna

Spacco il doppio e fanno “wow, wow”

Di chi mi ama, non mi fido giuro mamma

Chi mi guarda vede grana, di legarmi non mi va, no

Io sono il più forte in Italia, forse riprovo ad arrivare

Porte che ho aperto, porte che ho preso in faccia delle botte

Mi sento un pò scemo, quindi un pò te

Un gong che non suono, un flow che non muore

Un bong che non smette di fumare

Sporche queste mie mani sono un botto fuori

Mi sposto, sono l’opposto di te che posso dire

Se lo posso scrivere è vero.

E non ho, e non ho (ehi)

Una vita sana, un cuore buono (ehi)

Mi guardano strano, non so più chi sono (ehi)

Mi guardo allo specchio la mia vita è questa

La mia vita è què, la mia vita è questa, no, no, e

Tu mi chiedi resta, no, no, e

Come dirmi cambia, ho un’idea diversa

Forse non lo sai, forse non mi salvo

Bro sto in partenza

La mia vita è què, la mia vita è questa, no, no (la mia vita è questa, no, no).





(E non ho nient’altro

Sono qui che faccio

Fumo il vento bianco

Questa roba è parte di me

E non cambio più

Ormai, ormai, ormai)





