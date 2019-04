Aiello – Arsenico: video e testo del nuovo singolo

Aiello è un emergente e talentuoso cantautore cosentino di nascita e romano d’adozione, che quando aveva dieci anni iniziò a studiare violino e pianoforte, mentre a sedici iniziò a scrivere canzoni. Nel 2017 rilascia l’EP d’esordio Hi-Hello, il cui pezzo forte risultò il singolo Come Stai, che ne anticipò l’uscita. Nel 2019 rilascia il nellissimo singolo di successo Arsenico, scritto di suo pugno e on air dal 19 aprile 2019.

“Sono trascorsi 2 mesi e ARSENICO continua ad avvelenare cuori&occhi. In 60 giorni sono accadute cose incredibili, presto, MOLTO presto, vi racconterò la prima GRANDE novità. GRAZIE..perché abbiamo superato le 800MILA views e su Spotify abbiamo superato i 750MILA streams” ha scritto sui social network qualche settimana fa.

Ama definire la sua musica un mix di indie, pop e r’n’b originale e contemporaneo ed ha deciso di chiamare così questa bella ma triste canzone d’amore, perché “questo sentimento può avvelenare ma non uccide mai”.

Diretto e montato da Mauro Gervasi, il video è una “Instagram story” che vede protagonista la bella Emma e la sua quotidianità, tra momenti allegri e meno felici, i suoi viaggi, le serate in discoteca, i suoi ricordi d’amore o magari mentre canta o mangia.

Le mie notti su Instagram

A cercare l’America

Io non so più di te

(non so più di te)

Io non so più di te

(Non so più di te)

Ma che dolore c’è

Sigarette di plastica

Vodka dentro una tanica

Io non so più di te

(non so più di te)

Io non so più di te

(Non so più di te)

Ma che dolore c’è

C’è dolore

Che dolore dentro me quando piove

Quando piove e tu non stai con me

C’è dolore

Che dolore dentro me quando piove

Quando piove e tu non stai con me





Cicatrici di Venere

Sul mio cuore di cenere

Io non so più di te

(non so più di te)

Io non so più di te

(Non so più di te)

Ma che dolore c’è

Sopra i fiori di Amsterdam

Ti ricordi che Bim Bum Bam

Io non so più di te

(non so più di te)

Io non so più di te

(Non so più di te)

Ma che dolore c’è

Spilla qui le tue lacrime

Non cancellare le dediche

Io non so più di te

(non so più di te)

Io non so più di te

(Non so più di te)

Ma che dolore c’è

C’è dolore

Che dolore dentro me quando piove

Quando piove e tu non stai con me

C’è dolore

Che dolore dentro me quando piove

Quando piove e tu non stai con me

Non dimentico

Siamo stati un oceano

Stelle che poi si infrangono

Sugli scogli della tua costa nuda





Io non dimentico

Il sapore dell’erotico

Scrivimi qualcosa di logico

Pioggia dentro al rullino dell’iPhone

Io non dimentico

Ho il Natale nello stomaco

Gli occhi tuoi dentro il panico

La notte al distributore automatico

Io non dimentico il profumo dell’angolo

Dove mi hai lasciato quel sabato

Vomitavo amore all’arsenico

Per odiarti un po’





