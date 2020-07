Fred De Palma – “Paloma” con Anitta (che per la prima volta canta in italiano): ascolta e leggi il testo del singolo

Testo Paloma – Fred De Palma

[Intro]

De Palma

Anitta

[1a Strofa: F. de Palma]

Dimmi che tutto adesso è come sembra

Che la nostra vita è ritornata come prima

E se guardo fuori dalla finestra

Il sole sta scaldando ancora il mondo mentre gira

E tu sei come quella melodia

Perché ti ho sempre in testa notte e giorno e non vai via

Dimmi che nonostante tutto tu sei mia

Che voglio dare un nome a tutta questa nostalgia

[Rit.: Anitta]

Questa notte chiama

E il vento soffia la tua voce fino a qui

Cantano Paloma in giro per le strade come a Medellin

Non importa se

Sei una canzone, che sa il mio nome

Che importa se

La notte è ancora lunga

Aspettavo l’alba, aspettavo te, te

[2a Strofa: Fred]

Ti ho vista li da sola

E mi sono chiesto se una così bella si innamora

Di uno è cresciuto tra i palazzi in quella zona

Ma tu mi hai detto tutto senza dire una parola

E scusami se vado veloce

Oy suavecita, quieres bailar esta noche?

Sento il cuore che si capovolge

E non mi ha mai battuto forte così

[Rit.]

Questa notte chiama

E il vento soffia la tua voce fino a qui

Cantano Paloma in giro per le strade come a Medellin

Non importa se

Sei una canzone che sa il mio nome

Che importa se

La notte è ancora lunga

Aspettavo l’alba, aspettavo te, te





[Ponte: de Palma, Anitta]

Basta che mi tocchi anche solo un secondo

E il mare mosso poi diventa calmo

Voglio i tuoi occhi per guardare il mondo

E le tue labbra per dimenticarlo, uebe

Vorrei portarti con me

Dove nessuna nostra paura può farci male

[Rit.]

Non importa se (se)

Sei una canzone che sa il mio nome

Che importa se

La notte è ancora lunga

Aspettavo l’alba, aspettavo te, te

[Outro]

De Palma

Anitta

Te, te





Dopo i tormentoni D’estate non vale (2018) e Una volta ancora (2019 – certificato Cinque volte Platino e oltre 300 milioni di ascolti, 170 milioni di views dek videoclip), il rapper torinese prova anche nel 2020 a rilasciare la sua hit. Dal 3 luglio è infatti disponibile il singolo in oggetto, che in quest’occasione è stato inciso con la cantante, attrice e ballerina brasiliana Anitta e non più con la spagnola Ana Mena, che proprio dal 3 luglio si ha modo di ascoltare in duetto con Rocco Hunt sulle note di A un passo dalla luna, altro probabile successo dell’estate.

Ma la nuova canzone di Federico Palana, alias Fred De Palma, è anch’essa gradevole e catchy e di conseguenza ha ottime possibilità si riveli uno dei tormentoni della calda stagione iniziata solo da qualche giorno.

Mentre Se Iluminaba (versione spagnola di “Una volta ancora), sempre in duetto con Ana Mena, ha raggiunto in Spagna il terzo disco di Platino, risultato mai conseguito da un artista italiano, ed è al numero uno della classifica di Los40, la più importante radio iberica, il rapper classe 1989, il primo a fare il reggaeton in italiano e ad ottenere un certo successo, sgancia la sua nuova bomba estiva, pronta a contagiare tutti!

Scritto insieme a Gianluca Ciccorelli e Federica Abbate (già coautrice di Una volta ancora e D’estate Non Vale) e naturalmente prodotto dagli hitmaker Takagi & Ketra (producers dei due citati successi), Paloma è il primo assaggio del futuro sesto album in studio, successore di Uebe, ultima fortunata fatica discografica certificata Oro, che ha ad oggi ottenuto oltre 600 milioni di streaming in tutto il mondo.