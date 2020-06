Rocco Hunt – Sultant’ a mia: audio, video e testo del nuovo singolo

Testo Sultant’ a mia Rocco Hunt

[Intro]

E se nun scinn ij sagl n’gopp

nun m’e mannat a buonanott

ma a chi ce cunt sti buij

stasera sij sultant a mia, a mia, a mia

[Strofa 1]

Vuliss fa na cosa a vot ma ij non teng pacienz

pecché vogli tutt e subito sinò non fa nient

tanto o sacc ca ce muor e sott e sott me pienz

pur si nun t pozz ra tutt’e cos ca ti pretiend

però si overo tu ce tien

t rong o m nummr e staser

guardan sta città nu rooftop, ehi

fumann a stessa robb e Snoop Dogg, ehi

E vist staj troppa bellell co vestit che tien

pur si arind sto sperann che staser to liev

colp e sta fantasij che vol, ehi

sacc o profil tuoj a memoria, ehi

[Ritornello]

E se nun scinn ij sagl n’gopp

nun m’e mannat a buonanott

ma a chi ce cunt sti buij

stasera sij sultant a mia, a mia, a mia

E se nun scinn ij sagl n’gopp, oi né

Nun m’e mannat a buonanott ajer

ma a chi c’è cunt sti bucj

stasera sij sultant a mia, a mia, a mia

[Strofa 2]

Cu sti ballett ngopp a Tik Tok, ehi

avissa essere illegale, yee

ij veng a miezz a vij ra l’hip hop, ehi

nun voglio na vita normale, no

pigln in giro

pcché t veng a controllà pur mentr fatic

tuo padre forse se n’è accort e già sospett coccos

figurt si nun s’addumann chi te mann sti ros

P te facess pur na pazzij, na pazzij

si tu staser invient na bucij, na bucij

pigl e vestit e duorm a casa mij, casa mij

ce miet nu moment, si m vuo verament

[Ritornello]

E se nun scinn ij sagl n’gopp

nun m’e mannat a buonanott

ma a chi ce cunt sti buij

stasera sij sultant a mia, a mia, a mia

E se nun scinn ij sagl n’gopp, oi né

Nun m’e mannat a buonanott ajer

ma a chi c’è cunt sti bucj

stasera sij sultant a mia, a mia, a mia





La traduzione in italiano di Sultant’ a mia





[Intro]

E se non scendi salgo io

non mi hai mandato la buonanotte

ma a chi le racconti queste bugie

stasera sei soltanto mia, mia, mia

[Strofa 1]

Vorrei fare una cosa per volta ma non ho pazienza

perché voglio tutto e subito sennò non fa niente

tanto so che ci stai male e sotto sotto mi pensi

anche se non posso darti tutte le cose che pretendi

ma se davvero ci tieni

ti do il mio numero e stasera

guardiamo questa città dal tetto, ehi

fumando la stessa roba di Snoop Dogg, ehi [Nota: per chi non lo sapesse, Snoop Dogg, al secolo Calvin Cordozar Broadus Jr., è un rapper, attore e produttore discografico statunitense classe 1971]

e visto che stai benissimo con il vestito che indossi

anche se dentro di me sto sperando che stasera lo togli

colpa di questa fantasia che vola, ehi

conosco il tuo profilo a memoria, ehi

[Ritornello]

E se non scendi salgo io

non mi hai mandato la buonanotte

ma a chi le racconti queste bugie

stasera sei soltanto mia, mia, mia

E se non scendi salgo io, oh piccola

non mi hai mandato la buonanotte ieri

ma a chi le racconti queste bugie

stasera sei soltanto mia, mia, mia

[Strofa 2]

Con questi balletti su Tik Tok, ehi

dovrebbe essere illegale, yee

io vengo in mezzo alla strada con l’hip hop, ehi

non voglio una vita normale, no

Ho già addosso gli amici che mi prendono in giro

perché vengo a controllarti pure mentre lavoro

tuo padre forse se n’è accorto e già sospetta qualcosa

figurati se non si chiede chi ti manda queste rose

per te farei pure una pazzia, una pazzia

se tu stasera ti inventi una bugia, una bugia

prendi i vestiti e dormi a casa mia, casa mia

ci metto un momento se mi vuoi veramente

[Ritornello]

E se non scendi salgo io

non mi hai mandato la buonanotte

ma a chi le racconti queste bugie

stasera sei soltanto mia, mia, mia

E se non scendi salgo io, oh piccola

non mi hai mandato la buonanotte ieri

ma a chi le racconti queste bugie

stasera sei soltanto mia, mia, mia

Informazioni e significato della canzone Sultant A Mia di Rocco Hunt

Annunciato tramite un video di mezzo minuto scarso condiviso sui social network, Sultant’ a Mia è il nuovo singolo del rapper campano Rocco Hunt, disponibile ovunque da mercoledì 3 giugno 2020 per Sony Music Italy.

Un po’ come fatto per la precedente hit Stu core t’apparten, il rapper classe 1994 ha deciso di regalarla il giorno in cui ha condiviso parte del filmato girato su quello che immagino, sia il terrazzo della propria abitazione, con un panorama mozzafiato. Ormai il tempo è scaduto e per farla vostra, sarà necessario scaricarla in maniera tradizionale dai digital store a partire dalla mezzanotte del 3 giugno.

Questa contagiosa canzone, rigorosamente in dialetto campano, che parla di una cotta nei confronti di una ragazza, è stata scritta di suo pugno e prodotta da Valerio Passeri, meglio conosciuto come Valerio Nazo. Sin dal primo ascolto, ha fatto innamorare migliaia di fan del rapper, divenendo a dir poco virale in special modo perché estremamente catchy, ma non solo.

Come affermato da Hunt, dopo circa tre mesi di lockdown, ascoltare questo pezzo è una sorta di liberazione, in quanto è finalmente possibile rivedere la persona che si ama, con tutte le precauzioni del caso ovviamente. Ma i followers hanno un ulteriore motivo per essere euforici, perché a detta del cantante, questa è solo la prima di una serie di future release: “con Nazo ho trovato la mia dimensione, il mio mondo. Sono sereno e pronto a far uscire tanta musica prossimamente” ha sostenuto l’amato artista.