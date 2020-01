Rocco Hunt regala ai fan la contagiosa “Stu core t’apparten”: video, testo e traduzione

Per festeggiare un anno veramente meraviglioso, il rapper Rocco Hunt sta regalando ai sempre più numerosi fan, la virale Stu core t’apparten, una canzone molto bella che sta facendo impazzire il web. Il testo e la traduzione.

L’artista salernitano saluta un 2019 ricco di belle soddisfazioni con questo brano, scritto di suo pugno e prodotto da Valerio Nazo. La traccia parla di un ragazzo molto innamorato ed è possibile scaricarla gratuitamente semplicemente iscrivendovi alla chat Messenger (Facebook).

“Voglio 5 Mila commenti sotto al post di Instagram e vi regalo questa bomba per ringraziarvi di questo anno fantastico. Iscriviti alla mia Chat di Messenger dove la manderó entro 24 ore ad ognuno di voi” ha condiviso su Facebook il rapper. Se volete ascoltarla senza effettuare il download, sappiate che cercandola su Youtube, troverete quasi sicuramente l’audio della versione completa, della durata di circa 02:30. Ecco il video.

Rocco Hunt – Stu core t’apparten testo e traduzione

Mann rit “sta tranquill, tutt pass” ma tu

Riest chella cos ca nun se n và chiù

Stu cor t’apparten

Osaj picciò n’fa scem

Quann scinn ind o’quartier

Quand turn tard a ser

Annaz a me ch m’annammor

E tutt e vot cà m’guard e cà m’parl accusì

Staser gir rind a machin finchè nu’t trov

So capac e chiammà pur a te e cumpagn toj

Ca so pazz assaj

Tu t’ncazz ossaj

Quann spenn troppi sold p t’fà nu regal

Ma si bell’ assaj

Faj fint ca n’ossaj

Tu p me si n’edizione limitat

Si m’annamor e te è la fin’

Pkè foss gelus e l’ombr’ ca t’segue

O’facess pur accir

Si rind a st’uocchie tuoj truvas e cos ver

Mann rit “sta tranquill, tutt pass” ma tu

Riest chella cos ca nun se n và chiù

Stu cor t’apparten

Osaj picciò n’fa scem

Quann scinn ind o’quartier

Quand turn tard a ser, yeh, ehi

Tutt pass ma tu

Riest chella cos ca nun s’fà chiù

Stu cor t’apparten

Osaj picciò n’fa scem

Quann scinn ind o’quartier

Quand turn tard a ser

Mannagg a me ch m’annammor

Frnesc semp accusì

Chi n va sott è semp o’cor

Ca nu c’fà chiù a suffrì

Pciò nisciun s’annammor (pciò nisciun s’annammor)

Ognun penz e fatt suoj (ognun penz e fatt suoj)

Mannagg a me cà stò c’affor (mannagg a me cà stò c’affor)

E ind a machin rà doj or (ind a machin dà doj or)

Nu m’crer manc’ quand’ giur

Sti vas m’parn e giud

Nu l’agg fatt cu nisciun

Mo st’parlan pur asul (mo st’parlan pur asul)





Mann rit “sta tranquill, tutt pass” ma tu

Riest chella cos ca nun se n và chiù

Stu cor t’apparten

Osaj picciò n’fa scem

Quann scinn ind o’quartier

Quand turn tard a ser, yeh, ehi

Tutt pass ma tu

Riest chella cos ca nun s’fà chiù

Stu cor t’apparten

Osaj picciò n’fa scem

Quann scinn ind o’quartier

Quand turn tard a ser





Mi hanno detto “stai tranquillo, tutto passa” ma tu

resti quella cosa che non se ne va più

questo cuore ti appartiene

lo sai, perciò non fare la scema

quando scendi nel quartiere

quando torni tardi la sera

Davanti a me che m’innamoro

e tutte le volte che mi guardi e che parli così

stasera giro in macchina finché ti trovo

sono capace di chiamare pure i tuoi amici

Che sono pazzo assai

tu ti arrabbi, lo sai

quando spendo troppi soldi per farti un regalo

ma sei bella assai

fai finta che non lo sai

tu per me sei un’edizione limitata

Se mi innamoro di te è la fine

perché sarei geloso e l’ombra che ti segue

mi farei pure uccidere

se dentro questi occhi tuoi trovassi le cose vere

Mi hanno detto “stai tranquillo, tutto passa” ma tu

resti quella cosa che non se ne va più

questo cuore ti appartiene

lo sai, perciò non fare la scema

quando scendi nel quartiere

quando torni tardi la sera, yeh, ehi





tutto passa ma tu

resti quella cosa che non se ne va più

questo cuore ti appartiene

lo sai, perciò non fare la scema

quando scendi nel quartiere

quando torni tardi la sera

Mannaggia a me che m’innamoro

finisce sempre così

chi va sotto è sempre il cuore

che non ce la fa più a soffrire

Perciò nessuno s’innamora (perciò nessuno s’innamora)

ognuno pensa ai fatti suoi (ognuno pensa ai fatti suoi)

mannaggia a me che sto qua fuori (mannaggia a me che sto qua fuori)

e in macchina da ore

Non mi credi nemmeno quando giuro

questi baci mi sembrano di giuda

non l’ho fatto con nessuna

o sto parlando pure solo (o sto parlando pure solo)

Mi hanno detto “stai tranquillo, tutto passa” ma tu

resti quella cosa che non se ne va più

questo cuore ti appartiene

lo sai, perciò non fare la scema

quando scendi nel quartiere

quando torni tardi la sera, yeh, ehi

tutto passa ma tu

resti quella cosa che non se ne va più

questo cuore ti appartiene

lo sai, perciò non fare la scema

quando scendi nel quartiere

quando torni tardi la sera