Ascolta, guarda il video e leggi il testo e la traduzione di “A Un Paso De La Luna” di Rocco Hunt e Ana Mena

Da hit italiana è ora candidata a divenire hit mondiale: A Un Paso De La Luna, versione in spagnolo (con un pizzico di italiano) del tormentone A un passo dalla luna, è disponibile ovunque da venerdì 14 agosto 2020 su RCA Records.

Se la versione in italiano era molto bella, questa versione latina, che vede il cantautore e rapper campano destreggiarsi con lo spagnolo, lo è forse ancor di più. Gli autori sono ancora Federica Abbate e Hunt, con la collaborazione di Mr. Keta (del tuo Takagi e Ketra), al secolo Fabio Clemente, mentre la produzione è sempre di Zef.

Il video ufficiale è ancora una volta stato diretto da The Astronauts ed è stato girato in Spagna, nella meravigliosa Ibiza. Molto bello il brano ed altrettanto bello il filmato, che a tratti vede la cantante cimentarsi con il ballo, insieme ad alcuni abili ballerini. Non sarà mica geloso il rapper?

Testo A Un Paso De La Luna di Ana Mena & Rocco Hunt

[Ana M. & Rocco H.]

Ana Mena

Desde Málaga pa’l mundo

Poeta Urbano

[Strofa 1: R. Hunt]

Miro al cielo y veo que una estrella cae

Aún tiempo para un último baile

Deja al lado la timidez si no es muy tarde

Ya que andemos paseando junto al mare

[Pre-Rit.: Insieme]

Te sientes bien a un paso de la luna

Confía si te digo que no es una locura

Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia

Parece que el destino nos ha juntado a posta

[Rit.: A. Mena]

Cuando pienso en ti yo sonrío

Tu mirada nubla mi mente

Mi vestido desciende y yo me pierdo completamente

Ahora contigo a solas

Y aunque sea tarde, quiero dormir

Pasar toda la noche entera, entera, oh-oh

Che bella questa sera, stasera, oh-oh

[Strofa 2: Rocco H.]

Siento que quiero quedarme aquí dentro

Aquí en tu camita durmiendo

Notando el calor de tu cuerpo

Y cuando despierte contento

Salir e invitarte a desayunar

Estamos y bailar en cualquier lugar

Hacer que esto sea muy especial

[Pre-Rit.: Insieme]

Te sientes bien a un paso de la luna

Confía si te digo que no es una locura

[Rit.: Ana M.]

Cuando pienso en ti yo sonrío

Tu mirada nubla mi mente

Mi vestido desciende y yo me pierdo completamente

Ahora contigo a solas

Y aunque sea tarde, quiero dormir

Pasar toda la noche entera, entera, oh-oh

Che bella questa sera, stasera, oh-oh

Yo sueño que estás cerca, tan cerca, oh-oh

Porque yo estoy pensando en ti otra vez





[Ponte: Insieme]

Luna llena, adiós, buenas noches

¿Y qué nos importa qué piense la gente?

Y aunque miran, nos es indiferente

Da igual lo que opinen o puedan decir

[Rit.: A. Mena]

Cuando pienso en ti yo sonrío

Tu mirada nubla mi mente

Mi vestido desciende y yo me pierdo completamente

Ahora contigo a solas

Y aunque sea tarde, quiero dormir

Pasar toda la noche entera, entera, oh-oh

Che bella questa sera, stasera, oh-oh

Yo sueño que estás cerca, tan cerca, oh-oh

Porque yo estoy pensando en ti otra vez





A Un Paso De La Luna Traduzione

[Intro]

Ana Mena

Da Malaga al mondo

Poeta urbano

[1a Strofa]

Guardo il cielo e vedo una stella che cade

C’è ancora tempo per un ultimo ballo

Metti da parte la timidezza se non è troppo tardi

Visto che stiamo passeggiando lungo il mare

[Pre-ritornello]

Ti senti bene a un passo dalla luna

Fidati se ti dico che non è una pazzia

Semplicemente osa, viviamo la nostra storia

Sembra che il destino ci abbia appositamente fatto incontrare

[Ritornello]

Quando penso a te io sorrido

Il tuo sguardo annebbia la mia mente

Il vestito mi scende e mi perdo completamente

Ora con te da sola

E anche se è tardi, voglio andare a letto

Trascorrere la notte intera, intera, oh-oh

Che bella questa sera, stasera, oh-oh





[2a Strofa]

Sento che voglio restare qui dentro

Qui nel tuo lettino dormendo

Il calore del tuo corpo percependo

E quando mi sveglio contento

Usciamo e ti invito a fare colazione

Siamo e balliamo ovunque

Far si che questo sia davvero speciale

[Pre-ritornello]

Ti senti bene a un passo dalla luna

Fidati se ti dico che non è una pazzia

[Ritornello: Ana Mena]

Quando penso a te io sorrido

Il tuo sguardo annebbia la mia mente

Il vestito mi scende e mi perdo completamente

Ora con te da sola

E anche se è tardi, voglio andare a letto

Trascorrere la notte intera, intera, oh-oh

Che bella questa sera, stasera, oh-oh

Sogno che tu sei qui vicino, così vicino, oh-oh

Perché sto di nuovo pensando a te

[Ponte]

Luna piena, ciao, buona notte

E chi se ne frega di cosa pensa la gente?

E anche se guardano, noi siamo indifferenti

Non importa quello che pensano o che possano dire

[Ritornello]

Quando penso a te io sorrido

Il tuo sguardo annebbia la mia mente

Il vestito mi scende e mi perdo completamente

Ora con te da sola

E anche se è tardi, voglio andare a letto

Trascorrere la notte intera, intera, oh-oh

Che bella questa sera, stasera, oh-oh

Sogno che tu sei qui vicino, così vicino, oh-oh

Perché sto di nuovo pensando a te

Il video di A Un Paso De La Luna